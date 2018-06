Ilmatieteen laitoksen sääasemat kokevat välillä kovia: Merimetso väänsi tuulimittarilta niskat nurin ja joku työnsi rukkaset pilvimittariin

LoviisaIlmatieteen laitoksen meteorologi Mikael Frisk ja mekaanikko Olli Hintikka ovat Loviisan Tallbackan venesatamassa lähdössä tekemään vuosihuoltoa Orrengrundin rannikkosääasemalle (siirryt toiseen palveluun). He ovat nostaneet laiturille kolme reppua, jääkiekkokassin, kaksi läppäriä, alumiinisen salkun sekä noin metrin levyisen pöydän kannen ja kanteen kuuluvat teräsjalat.

Miehet kantavat tavarat laiturissa odottavaan punaiseen luotsiveneeseen, koska sääasemille mennään sillä kyydillä, mikä on milloinkin tarjolla. Yleensä mennään jonkin viranomaisen kyydissä, esimerkiksi merisääasemille huoltoryhmä saattaa lentää rajavartiolaitoksen helikopterilla. Toisaalta Tampereen Näsijärvessä olevan Siilinkarin sääasemalle hiihdetään talvisin jäätä pitkin.

— Helikopterin kanssa voi joskus käydä niin, että töiden valmistuttua odotellaan paluuta tuntikausia. Rajavartiolaitoksen kopterit lentävät omilla aikatauluillaan, ja he hakevat meidät kun hakevat, Hintikka kertoo. Viivästyksen takana on usein yllättävä hälytyslento.

Osa Orrengrundin rannikkosääaseman laitteista on asennettu vanhaan passintarkastuskoppiin. Kopin vieressä ovat varsinaiset havaintolaitteet. Sisällä kopissa Ilmatieteen laitoksen mekaanikko Olli Hintikka. Vesa-Matti Ruuska/Yle

Noin vartin venematka kuluu moottorin pauhun yli huutaessa. Matkan puolivälissä meteorologi Frisk osoittaa taivasta meren yllä. Tasaiseen pilvipeitteeseen on revennyt reikä, josta sataa jääkiteitä. Sen on voinut aiheuttaa esimerkiksi lentokone.

Perillä Orrengrundissa mekaanikko Olli Hintikka huomaa, että tietokonetta varten mukaan otetun pöydän kansi jäi Tallbackaan laiturille.

Puut ja asvaltti voivat vaikuttaa mittaustuloksiin

Sääasema sijaitsee saaren pohjoisreunalla parin sadan metrin päässä luotsiasemasta. Asema koostuu ruohokentällä seisovista havaintolaitteista ja entisestä Rajavartiolaitoksen passintarkastuskopista. Tuulimittari on luotsiaseman katolla ja ilmanpainemittari passikopin laitekaapissa.

Sääaseman vieressä on laaja asvalttikenttä, joka mietityttää rullamittaa taskustaan kaivavaa Friskiä. Hänen tehtävänsä on arvioida, miten ympäristö vaikuttaa mittalaitteiden antamiin tuloksiin. Pikimusta ja satojen neliöiden asvalttikenttä voi joissain olosuhteissa nostaa lämpömittarin antamia lukemia.

— Kahdeksan metriä, Frisk sanoo ja kirjoittaa etäisyyden ylös. Käytännössä asvaltti ei ole iso ongelma, sillä rannikkosääasemilla tuuli sekoittaa ilmaa lähes tauotta.

Sääaseman ympäriltä on kaadettu puita, koska ne voivat vääristää lämpötilaa. Vesa-Matti Ruuska/Yle

Frisk mittaa päivän aikana havaintolaitteiden etäisyyksiä puihin ja muihin esteisiin. Ne voivat sotkea etenkin tuuli- ja lämpömittarin antamia lukemia.

Tarvittaessa esteitä poistetaan tai havaintolaitteita siirretään. Frisk pohtii, pitäisikö lämpömittarin lähellä olevia puita kaataa lisää. Joukossa on komea, noin satavuotias merituulen jykevöittämä mänty, mutta sen Frisk haluaisi säästää.

Linnut rikkovat tuulimittareita

Sisällä kopissa Olli Hintikka on nostanut läppärinsä pöydälle, joka on sattuneesta syystä lainattu saaren luotseilta. Hänen tehtävänsä on kokeilla aseman tietoliikenneyhteydet ja testata havaintolaitteiden toimintaa.

Orrengrundissa on yksi varsinainen vikakin: asema ei lähetä tietoa alusliikennepalveluun, eli VTS-järjestelmään (siirryt toiseen palveluun). Sen tietoja käyttävät merenkulkijoiden lisäksi muun muassa viranomaiset ja puolustusvoimat. Vian pitäisi korjaantua yhden järjestelmään kuuluvan laitteen vaihdolla, mutta se ei ota toimiakseen. Hintikka juoksee seuraavat pari tuntia luotsiaseman laitehuoneen ja passikopin väliä, eikä ehdi juuri jutella.

Katso videolta, miten sääaseman näkyvyysmittari toimii.

Frisk ehtii. Hän kertoo mittailujensa lomassa, että ongelmia sääasemilla voivat aiheuttaa sähkökatkot ja viat tietoliikenneyhteyksissä aseman ja Ilmatieteen laitoksen välillä. Tästäkin syystä VTS olisi syytä saada korjatuksi, sillä se toimii varayhteytenä Ilmatieteen laitokselle Helsingin Kumpulaan.

Merellisten myrskyjen ja suolaisten pärskeiden takia rannikkosääasemat huolletaan maa-asemia tiheämmin, noin kerran vuodessa. Ongelmia aiheuttavat myös eläimet.

Kerran sääasemalle saapuva huoltopartio oli nähnyt merimetson istuvan orrella, jonka päässä on tuulimittari.

— Tuulimittarin vaappuva viiri hakkasi merimetsoa kylkeen ja lopulta merimetsolta meni hermot. Se otti nokallaan mittarista kiinni ja väänsi sen solmuun, Frisk kertoo.

Mittareihin on myös törmännyt hanhiparvia ja ultraäänellä toimivien tuulimittareiden tiivisteitä on nokittu rikki. Frisk arvelee, että ultraääni joko ärsyttää lintuja tai sitten ne pitävät äänen lähdettä syötävänä.

Karujen saarten asemat saavat olla rauhassa

Iltapäivällä iskee hoppu, sillä luotsivene on lähdössä takaisin Tallbackaan. Tavaroiden pakkaamisen lomassa väistellään lokkien tekemiä syöksypommituksia, sillä huolto osui pesimäaikaan.

Viimeisiä mittauksia ja kuvia ottava Frisk kertoo, että ilkivalta varsinkin rannikkoasemilla on harvinaista, mutta maa-semilla tehdään välillä metkuja.

— Kerran löysin pilvenkorkeusmittarin sisältä rukkaset ja muutamaan kertaan lumensyvyysanturin ympärille on kasattu lunta, hän kertoo.

VTS ei tällä reissulla tullut kuntoon, mutta muuten asemalla on asiat hyvin. Laitteet toimivat niin kuin pitääkin ja aseman mittaustulokset ovat käyttökelpoisia.

Satavuotias mänty saa jäädä paikoilleen.

Sääasemien huoltajat pääsevät kohteeseen useimmiten jonkin viranomaisen kyydillä. Orrengrundiin kuljetaan luotsiveneillä. Vesa-Matti Ruuska/Yle

Pelaa Ylen Merisääpeliä! Osaatko puhdistaa öljyisen linnun? Entä tunnistatko kenttäorakon? Kuinkakohan monta laivaa on uponnut Tankarin edustalle? Merisääpelillä voit testata tietojasi luonnosta, historiasta ja Radio Suomen legendaarisesta merisäästä.