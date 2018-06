Paikallinen valuutta vai euro? Listasimme vinkit, joilla vältät turhat kulut ulkomaan ostoksilla

Odottaako loma esimerkiksi Lontoossa, Tukholmassa, Zürichissa tai Pietarissa?

Matkaillessasi eurottomassa maassa saatat maksaa palveluista selvästi ylimääräistä, mikäli teet vääriä valintoja vaihtokurssien suhteen.

Seuraavat esimerkkitilanteet on sijoitettu Britanniaan. Ohjeita antaa Nordean korteista vastaava johtaja Valtteri Korhonen.

Hotellin vastaanotossa on aika maksaa majoittuminen. Virkailija kysyy, veloittaako hän luottokorttia puntina vai euroina. Mitä vastaan?

Suosi aina paikallista valuuttaa. Jos annat myyjän tehdä valuuttamuunnoksen euroiksi, se on sinulle epäedullisempaa.

Kun pyydät korttimaksun tapahtuvan kohdemaan rahayksikössä, Visaa tai Mastercardia veloitetaan luottoyhtiön päiväkohtaisen tukkukurssin mukaan – ja sen päälle lisätään suomalaisen pankkisi palvelumaksu. Oman pankkisi käyttämän kurssin löydät korttitapahtuman tiedoista luottokorttilaskulla tai pankkitililtäsi.

Nostan pankkiautomaatilla käteistä. Valittuani haluamani summan, teksti ruudulla kysyy, "with or without currency conversion". Mitä vastaan?

Vastaa "without" eli ilman muunnosta. Automaatti siis yrittää tarjota sinulle käteistä euromuunnoksen kautta – korttisi oman tukkukurssin sijaan.

Ilman muunnosta nostaminen on sinulle edullisempaa.

Kuinka paljon kalliimmaksi lomailu käy, jos valitsen paikallisvaluutan sijaan korttimaksun euroina?

Maksat viisikin prosenttia enemmän, pahimmillaan. Toki sitäkin räikeämpiä kurssikikkailuja, yli kymmentä prosenttia, tapahtuu satunnaisesti.

Viisi prosenttiahan ei tunnu vielä muutamien lomaoluiden kohdalla kummoiselta lisähinnalta. Mutta hotellilaskussa, autovuokrassa tai muussa isommassa menoerässä se alkaa jo tuntua.

Miksi euromuunnosta tarjotaan maksamistilanteissa tai jopa automaatilla? Onko se huijaus?

Kyseessä ei ole huijaus, Nordean Valtteri Korhonen sanoo.

Palvelua kutsutaan dynaamiseksi valuutanvaihtojärjestelmäksi (DCC). Siinä kauppias tarjoaa kuluttajalle mahdollisuuden nähdä käyttämänsä vieraan valuutan euromääräisenä. Eli järjestelmä luo periaatteessa läpinäkyvyyttä rahan kulutukseen.

Kuluttajan näkökulmasta systeemi on kuitenkin hämärä. Asiakas ei voi helposti tietää, mitä vaihtokurssia esimerkiksi hotelli, ravintola tai pankkiautomaatti käyttää.

Epäselväksi jää helposti myös se, mitä ovat esimerkiksi hotellin käyttämän paikallisen pankin palvelumaksut tai automaattiverkostoa pyörittävän yhtiön valuuttamuunnoksesta perimät maksut.

Millä tavalla vaihtokurssien kiemurat vaihtelevat maittain? Tuleeko jossain takkiin pahemmin?

Maalla ei ole väliä, siis kurssien kannalta.

Kun teet suomalaisella credit- tai debit-kortilla, eurottomassa maassa, ostoksen euroissa ja kauppias on DCC:n piirissä, tilanne toistuu aina samanlaisena: Saat näkyviisi hinnan euroina ja olet yhtä epätietoinen siitä, kuinka huonosta kurssista on kyse ja mitä palvelumaksuja joudut maksamaan.

Mitä lomalla maksamisesta pitäisi lopulta muistaa?

Maksa huoleti kortilla. Ja entistä turvallisempaa on, jos käytät lähimaksua kortilla tai mobiililaitteella: tunnuslukua on tuolloin vaikeampi urkkia.

Valuutanvaihtopisteitä kannattaa välttää ainakin ruuhkaisimmilla kaduilla ja lentoasemilla huonon kurssin vuoksi. Ja kadonnutta käteistä on vaikea korvata.

Kunhan olet säilyttänyt korttiasi huolella ja oikein, sekä ilmoittanut sen mahdollisesta katoamisesta heti, voit pyytää pankkiasi korvaamaan mahdolliset väärinkäytökset.

Muista myös pitää maksukorttien maarajaukset ajan tasalla.

Kun maksat esimerkiksi ravintolassa kortilla tai nostat automaatista, katso, että summa on oikein. Pyydä maksusta kuitti. Pyydä myös pieleen menneestä maksusta kuitti. Älä anna korttiasi vietäväksi esimerkiksi takahuoneeseen.

Ja aina jos matkalla tuntuu, että korttisi kanssa on tapahtunut jotain väärää, ota yhteys omaan pankkiisi.

