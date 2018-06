Suomalaisnainen maanjäristyksessä: Seinä murtui ja kaakelit putosivat, mutta muuten kaikki hyvin

Japanissa koettiin varhain aamulla maanjäristys, jonka voimakkuudeksi mitattiin 6,1. Järistyksen keskus oli hyvin lähellä maan toiseksi suurinta kaupunkia Osakaa.

Osakan Ibarakissa asuu suomalainen Christina Aaltio, joka kertoo Ylelle heränneensä, kun talo heilui edestakaisin ja lamput heiluivat.

– Kaakelit putosivat ja seinä murtui. Tavarat putosivat hyllyiltä lattialle. Mutta vaikka tämä on vanha talo, niin tämä on rakennettu kestämään maanjäristykset.

Aaltio harkitsi, voiko lähettää 16-vuotiaan poikansa kouluun. Aluksi hän ajatteli, että poika voi mennä.

– Tuumittiin, että kyllä japanilaiset tietää paremmin kuin suomalaiset, miten maanjäristyksessä pitää toimia.

Lopulta he kuitenkin jäivät odottamaan, mikä oli järkevää, koska alueelle iski vielä useita jälkijäristyksiä. Myöhemmin he saivat tiedon, että koulut ja yliopistot pidetään tänään ja huomenna kiinni. Syynä lienee se, että koulurakennuksia pitää siivota, koska tavarat ovat levinneet kaapeista lattialle.

Kauppojen näyteikkuna sekaisin

Aaltio on käynyt kaupungilla katselemassa näkymiä. Hänen mukaansa elämä sujuu aivan rauhallisesti, mutta kaupat ovat kiinni, koska tavarat ovat kaatuneet lattioille. Esimerkiksi ruokakauppojen näyteikkunat ovat yhtä mylläkkää.

Ihmiset lähettelevät toisilleen viestejä ja tarkastavat, että tuttavat ovat kunnossa.

– Meillekin tuli naapurin leskirouva käymään kypärä päässä.

Osakassa on tullut vakavampiakin tuhoja. Kolme ihmistä on kuollut. Heistä yksi oli 9-vuotias tyttö, jonka koulun muuri sortui hänen päälleen.

Christina Aaltio kertoo, että hänen lähiseudullaan muutama rakennus on sortunut. Joitakin tulipaloja on syttynyt ja vesijohtoja on poikki.

