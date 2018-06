Kiristyykö pinna, kun tuttua reittiä muutetaan? Liikennepsykologi ymmärtää miksi: "Tärkein asia suomalaisessa liikennekulttuurissa on se, että pidetään kiinni säännöistä"

Tutulla tiellä autoilijan ei tarvitse juuri ajatella ajamistaan. Kun ympäristö muuttuu esimerkiksi liikennejärjestelyjen vuoksi, tilanne on vaativa ja vie energiaa.

Valkoisten työmaa-aitojen välistä pilkistää tutun tavaratalon pylväs. Matkaa on 200 metriä, mutta reitti on muuttunut jälleen kerran. Enkö osaa enää ajaa edes käytännössä suoraa Sammonkatua Tampereen Kalevassa?

Liikennepsykologi Mika Hatakka ymmärtää, miksi ahdistaa.

– Ympäristön muutokset ovat vaativia tilanteissa, joissa ihminen on oppinut automaatioon. Yleensä meidän ei tarvitse ajatella tutuilla teillä lainkaan. Kun jokin sitten muuttuu, se on yllättävää ja vie energiaa, Hatakka sanoo.

Tästä ilmiöstä on kyse Tampereella, jossa raitiotietyömaat ovat vallanneet kaupungin pääväylät. Työmaa elää jatkuvasti, ja se näkyy liikennejärjestelyissä.

Tutulla tiellä tienkäyttäjä joutuu paitsi oppimaan uuden oikean reitin, myös oppimaan pois vanhan ja väärän.

Ole kohtelias, ymmärrä muita

Psykologisesti kuormittavassa ympäristössä liikkuminen tuo ihmisestä esiin persoonan puhtaimmillaan. Tämä valitettavasti näkyy silloin tällöin myös liikenteestä.

– Ihminen ei muutu ratin takana. Kommentointi ja ääneen jupiseminen saattaa lisääntyä, mutta jos henkilö on kohtelias ja muut huomioon ottava, niin hän käyttäytyy myös ratin takana, Hatakka sanoo.

Kysyimme liikenteen psykologiaa tutkineelta Hatakalta, kuinka voisimme sietää toisiamme paremmin poikkeustilassa olevassa liikenteessä.

Luonnollisesti kaikki lähtee omasta käytöksestä.

Tyypillinen virhe on kuvitella, että toinen on tehnyt jotain tahallaan. Todennäköisesti kyse on kuitenkin mokasta. Mika Hatakka

– Sujumisen tärkein asia suomalaisessa liikennekulttuurissa on se, että pidetään kiinni säännöistä ja rajoituksista, Hatakka vastaa suorilta.

– Kun ihmisiltä on tutkimuksissa kysytty, mikä ärsyttää, yleisimmät vastaukset ovat liian myöhään laitettu vilkku, kaaharit ja kiilaavat ohittajat. Eli epäkohteliaisuus liikenteessä.

Omalta osalta oleellista on se, että tekee aikeensa tiettäväksi muille mahdollisimman selvästi. Vastapainoksi Hatakka neuvoo ymmärrystä muita tienkäyttäjiä kohtaan.

– Tyypillinen virhe on kuvitella, että toinen on tehnyt jotain tahallaan tai juuri minua kohtaan. Todennäköisesti kyse on kuitenkin mokasta tai virheestä, hän sanoo.

Hyvin yleinen erehdys liikenteessä on myös toisen käyttäytymisen selittäminen henkilön ominaisuuksilla, ei sivistyssanalla sanottuna attribuutioerhe.

Kaikki Audilla ajavat miehet eivät siis ole epäkohteliaita eivätkä lippalakkikuskit hitaita maalaisia. Ja naiset, naisetkin osaavat ajaa autoa.

Morkun risteys kysyy kärsivällisyyttä

Tampereella toisia tienkäyttäjiä siedetään tällä hetkellä erityisen intensiivisesti Tammelassa, Vellamonkadun ja Peltokadun risteyksessä. Paikkaa kutsutaan myös Morkun risteykseksi viereisen Morkun talon mukaan.

Risteyksen läpi kulkee yksi pyörätieverkoston pääväylistä. Risteyksessä kulkee myös Viinikan liittymän ja Rantatunnelin välinen autoliikenne. Suunnitelmissa katu on rautatieaseman saattoliikenteen pääväylä.

Iltapäiväruuhkassa kello 16 aikaan risteyksessä käy vilske. Autojonot lähestyvät risteystä kolmesta suunnasta. Jokainen jonossa kulkeva auto pysähtyy vuorollaan Stop-merkin kohdalle.

Kun asialle ei voi mitään tehdä, kannattaa antaa vaan olla ja ajaa sen mukaan. Ruuhkassa jonottava autoilija

– Tämä on joka päivä tukossa tähän samaan aikaan. Seistään ruuhkassa, päästetään pyöräilijät, kävelijät ja oikealta tulevat. Kyllä tämä aika tuskaista on, mutta ei auta kuin odotella, huokaa jonossa seisovan Mersun kuljettaja, jonka työmatka kulkee risteyksen kautta.

Valkoisen Toyotan kuljettaja on menossa hakemaan ystäväänsä junalta. Jonossa seisominen ei häntä haittaa:

– Kestän sitä oikein hyvin, mutta huomaan, että muut eivät oikein kestä. Kun asialle ei voi mitään tehdä, kannattaa antaa vaan olla ja ajaa sen mukaan.

Kevyen liikenteen väylää kulkevilla on risteyksessä etuoikeus. Lastensa kanssa tietä ylittävä äiti sanoo, että muuttuvissa liikennetilanteissa ei auta kuin hengittää syvään ja olla kärsivällinen.

– Mutta täytyy sanoa, että vaatii aika paljon kärsivällisyyttä ja sitä, että ottaa aikaa alle, kun menee johonkin. Ja autoilijat ja pyöräilijät voisivat vauhtia hidastaa.

Jutun pääkuvana olevasta videosta voit katsoa, kuinka risteyksessä eri liikennemuodoilla kohtaavat linjat tulisi sovittaa oikein.