Kohtalokkaat vaalit lähestyvät Turkissa – Aras pelkää säästöjensä hupenemista ja haluaa muuttaa ulkomaille

Istanbulilainen Aras Kocaoğlan, 28, pelkää säästöjensä arvon laskevan, sillä Turkin liira on menettänyt tänä vuonna huomattavasti arvoaan. Monien turkkilaisnuorten tavoin hän suunnittelee muuttoa ulkomaille.

Turkissa järjestetään ennenaikaiset sunnuntaina vaalit. Liiran syöksykiidosta ja talouden epävarmuudesta on tulossa haaste presidentti Recep Tayyip Erdoğanille.

ISTANBUL Turkkilaisen Aras Kocaoğlanin, 28, asema on periaatteessa turvattu. Kocaoğlan on varsin tyypillinen keskiluokkainen, kaupunkilainen nuori.

Hän on korkeakoulutettu, matkustellut ja kiinnostunut itsensä kehittämisestä. Työnsaanti on ollut valmistumisen jälkeen Kocaoğlanille helppoa.

Insinööriksi valmistunut nuori mies on töissä start up -yrityksessä. Näky hänen toimistollaan Istanbulin ydinkeskustassa voisi olla mistä tahansa start up -yrityksestä maailmalta. Työntekijät näpyttelevät läppäreitään, työkielinä toimistossa vaihtelevat turkki ja englanti.

Nuori mies on kuitenkin huolissaan tulevaisuudestaan Turkissa. Keskeinen syy on Turkin talouden kasvava epävarmuus.

– Eniten minua huolestuttaa, että säästöjeni arvo laskee jatkuvasti. Tuttavapiirissäni muutkin nuoret, jotka haluaisivat säästää tulevaisuutta varten, ovat stressaantuneita, hän sanoo.

Talousasiantuntijat ovat varoitelleet Turkkia talouden ylikuumenemisesta. Liiran arvo on laskenut tänä vuonna peräti 17 prosenttia suhteessa dollariin. Samalla inflaatio on kiihtynyt.

Talous on polttava kysymys, kun turkkilaiset suunnistavat tällä viikolla vaaliuurnille. Turkissa järjestetään sunnuntaina presidentti- ja parlamenttivaalit.

Vaaleissa nähdään, syveneekö presidentti Recep Tayyip Erdoğan valta-asema entisestään.

Aras Kocaoğlan työskentelee kansainvälisessä start up -yrityksessä, mutta on huolissaan tulevaisuudestaan. Thomas Lecomte

Keskiluokka joutuu jättämään matkoja ja ostoksia välistä

Kocaoğlanin mukaan talouden kriisi on vaikuttanut erityisesti hänen kaltaiseensa keskiluokkaan. Hän itse on vähentänyt tiettyjen tuotteiden ostamista.

Erityisesti ulkomailta tuodut tuotteet, kuten tekniikka, ovat jatkuvasti kalliimpia.

– Nykyisin meillä on yhä vähemmän mahdollisuuksia ostaa asioita. Vaikka saisit palkankorotuksen, ostovoimasi heikentyy, hän sanoo.

Myös matkustelu on vähentynyt rajusti. Liiran arvon romahduksen takia Euroopan hinnat ovat turkkilaisille erittäin korkeita.

Tämä on johtanut siihen, että Turkissa yhä useampi kotitalous elää luotolla (siirryt toiseen palveluun). Tutkimuskeskus Oxford Economicsin mukaan peräti 55 prosenttia turkkilaisten kotitalouksien tuloista koostuu luotosta.

– Luottoa on Turkissa todella helppo saada, sitä saa internetissä lähes yhdellä klikkauksella, Kocaoğlan sanoo.

Myös turkkilaiset yritykset ovat ottaneet suuria määriä lainoja kuluneina vuosina. Se on kiihdyttänyt kriisiä.

Turkin liiran arvo on laskenut 17 prosenttia suhteessa dollariin tänä vuonna. Ihmiset vaihtoivat toukokuussa rahaa valuutanvaihtopisteellä Istanbulissa. Erdem Sahin EPA

Asiantuntijat varoittavat Turkin talouden ylikuumentumisesta

Talousongelmien taustalla on monia syitä. Periaatteessa Turkin taloudella menee vauhdikkaasti. Turkin tilastokeskuksen mukaan (siirryt toiseen palveluun)bruttokansantuote kasvoi viime vuonna peräti 7,4 prosenttia.

Myös tänä vuonna talouden ennustetaan kasvavan.

Samaan aikaan asiantuntijat ovat varoitelleet talouden ylikuumenemisesta, mikä on vaikuttanut liiran arvon laskuun. Inflaatio on kiihtynyt.

Turkin vienti moniin maihin, kuten Irakiin ja Syyriaan, on romahtanut. Myös diplomaattiset kriisit Yhdysvaltojen kanssa ovat heikentäneet liiran arvoa suhteessa dollariin.

Koulutetut turkkilaiset karkaavat ulkomaille

Kocaoğlanin mukaan yhä useampi nuori on muuttanut tai haaveilee muutosta ulkomaille. Tarkkoja tilastoja on vaikea saada, mutta monien mediaraporttien mukaan muutto Turkista ulkomaille on kiihtynyt vuoden 2016 vallankaappausyrityksen jälkeen.

Syyt ovat niin poliittisia kuin taloudellisia. Joukossa on Turkin puhdistuksia ja pidätyksiä pakenevia ihmisiä tavallisista työläisistä yliopistoväkeen.

Britannian yleisradioyhtiö BBC:n mukaan (siirryt toiseen palveluun) lähes 30 000 turkkilaista olisi muuttanut viiden vuoden aikana muun muassa Britanniaan ja Saksaan. Erityisesti on raportoitu koulutettujen ihmisten muuttohaluista.

– Olen huomannut, että yhä useampi korkeakoulutettu nuori muuttaa ulkomaille, koska mielekkäitä töitä on vaikea löytää. Se on sääli, sillä Turkki menettää lahjakkaita työntekijöitä, Kocaoğlan sanoo.

Myös hän aikoo muuttaa ulkomaille, kunhan hänen tyttöystävänsä valmistuu yliopistosta. Syy tähän on, ettei Kocaoğlan näe pitkäaikaista tulevaisuutta Turkissa.

– Monet asiat ovat Turkissa stressaavia. Talous, poliittinen tilanne. Elämä Euroopassa tuntuu helpommalta, hän sanoo.

Presidentti Recep Tayyip Erdoğanin kannattajat heiluttelivat lippuja vaalitilaisuudessa 17. kesäkuuta. Turkissa järjestettään sunnuntaina ennenaikaiset vaalit. Erdem Sahin EPA

Talous on vaalien kuuma puheenaihe

Turkissa valmistaudutaan parhaillaan sunnuntaina järjestettäviin ennenaikaisiin vaaleihin. Osa tutkijoista on arvioinut, että alun perin ensi vuodeksi tarkoitettuja vaaleja aikaistettiin, jotta valtapuolue AKP ehtisi turvata voittonsa ennen mahdollista talouskriisiä.

Talous on noussut vaalien kuumaksi puheenaiheeksi.

AKP:lle tilanne on haastava. Puolueen suosio perustuu osin siihen, että se onnistui kasvattamaan Turkin taloutta valtakautensa alussa.

Puolueen valtakauden aikana ulkomaiset investoinnit ja bruttokansantuote ovat kasvaneet. Hallinto on käynnistänyt lukuisia rakennusprojekteja, joilla on haluttu houkutella investointeja.

Niiden avulla on haluttu luoda myös kuvaa Turkista maana, jossa työllisyys kukoistaa. Tavallisille kansalaisille se on tarkoittanut uusia teitä, sairaaloita ja kouluja.

Erdoğan haluaa tiukemman otteen taloudesta

Presidentti Recep Tayyip Erdoğan tapasi toukokuussa ulkomaisia sijoittajia Lontoossa. Tarkoituksena oli rauhoittaa sijoittajia ja saada heidät vakuutettua Turkkiin sijoittamisen hyödyllisyydestä.

Vaikutus oli päinvastainen. Itsevaltaisuudesta syytetty presidentti ilmoitti tapaamisen aikana, että hän haluaa ottaa lisää vastuuta taloudesta. Tapaamisen jälkeen liiran arvo romahti entisestään.

Erdoğan on myös nimittänyt liiran arvon romahdusta ulkovaltojen salaliitoksi ja kehottanut kansalaisia vaihtamaan “tyynyjen alla olevat” dollarit ja eurot liiroihin.

Presidentti on myös vastustanut säännöllisesti ohjauskoron nostamista, mitä monet asiantuntijat pitävät ainoana tienä ulos talouskriisistä.

Turkin presidentti Recep Tayyip Erdoğan vieraili toukokuussa Lontoossa. Yksi vierailun tarkoituksista oli rauhoittaa ulkomaisia sijoittajia, mutta vaikutus oli päinvastainen. Simon Dawson EPA

Toukokuun lopussa Turkin keskuspankki uhmasi presidentin tahtoa ja nosti ohjauskorkoaan. Se on pysäyttänyt liiran syöksykiidon ainakin hetkellisesti.

Liiran arvo on kuitenkin yhä suhteellisen alhaalla.

Yksi sijoittajia vaivaavista kysymyksistä on, miten itsenäisenä Turkin keskuspankki säilyy vaalien jälkeen. Erdoğanin omien sanojen mukaan ”keskuspankki on itsenäinen, mutta se ei voi jättää huomiotta presidentin antamia signaaleja”.

Presidentti on myös väläytellyt, että ottaisi vaalien jälkeen tiukemman otteen myös maan taloudesta. Hän on myös haukkunut luottoluokittaja Moodysin (siirryt toiseen palveluun) ja uhannut tehdä "operaation" sitä vastaan.

Talouden isot ongelmat ovat ratkaisematta.

– Tarvitsisimme parannuksia koulutuksiin ja aivovuoto pitäisi saada pysäytettyä. Mutta nuoret muuttavat sinne, missä he voivat kehittää itseään, Kocaoğlan sanoo.

