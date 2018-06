Makkara on juhannuksen ylivoimainen ykkösherkku – hifistelijä grillaa raakamakkaraa, mutta suomalaisten suosikki on vanha tuttu

Juhannus on makkarakaupan ylivoimainen sesonki. Tällä viikolla kauppoihin on toimitettu 1,5 miljoonaa kiloa grillimakkaraa.

Juhannusviikolla suomalaiset pakkaavat ostoskasseihinsa valtavasti makkaraa.

Jos juhannuksena myydyt grillimakkarat jaettaisiin tasan kaikkien suomalaisten kesken, jokainen kotitalous saisi noin 1,5 pakettia (siirryt toiseen palveluun) (Lihatiedotus).

S-ryhmän myydyimmät makkarat, toukokuu 2018 Atria Hiillos Poprilli Atria Wilhelm Kotimaista uunilenkki HK Sininen lenkki

K-ryhmän myydyimmät makkarat, toukokuu 2018 Atria Hiillos Kivikylän Huiluntuhti Atria Wilhelm HK Kabanossi HK Sininen lenkki

– Oli lämmin tai kylmä, niin juhannuksena makkarakauppa on kiivaimillaan. Muutoin kesän kysyntä riippuu säästä eli lämpimällä säällä makkaraa myydään enemmän, kertoo Lihatiedotuksen toiminnanjohtaja Riitta Stirkkinen.

Valtaosa valitsee grilliinsä perinteisen, miedosti maustetun grillimakkaran. Sekä S-ryhmässä, Keskossa että Lidlissä myydyimmät makkarat ovat tuttuja tuotemerkkejä.

Kyse ei ole tarjonnasta, sillä se on laajempi kuin koskaan aiemmin.

– Makkarat ovat saaneet mausteita. Aikaisemmin makkaroissa oli lihaa ja suolaa, ehkä vähän pippuria, mutta nyt mausteita on laidasta laitaan. Globaali makumaailma on tullut suomalaisiin makkaroihin, summaa Stirkkinen.

Mausteinen raakamakkara on nyt in

Kuten lähes kaikki muotiaallot, myös makkaratrendit tulevat maailmalta.

Tämän kesän hittinä voidaan pitää maustettuja raakamakkaroita, jotka ovat saaneet vaikutteita muun muassa Saksasta ja Espanjasta. Suomeen raakamakkarat rantautuivat pari vuotta sitten.

– Toki raakamakkaroiden volyymi on edelleen aika pieni, vain noin prosentti grillimakkaroiden kokonaismarkkinasta, mutta kasvusuunta on kova, Riitta Stirkkinen kertoo.

Tänä vuonna myyntiä on vauhdittanut sää.

– Toukokuu oli aurinkoinen ja lämmin, ja samaan aikaan lanseerattiin useita uusia grillimakkaroita. Erikoismakkaroiden myynti onkin kasvanut poikkeuksellisen paljon, kertoo viestintäpäällikkö Johanna Koroma K-ryhmän päivittäistavarakaupasta.

Makkaroiden suolapitoisuudet ovat vähentyneet selvästi. Riitta Stirkkinen, Lihatiedotus

Käytännössä kaikki suuret ruokatrendit heijastuvat jossain vaiheessa lähikaupan kylmäaltaaseen. Esimerkiksi vuosia pinnalla on ollut terveystrendi näkyy, kun tarkastellaan makkaravalmisteiden tuoteselosteita.

– Makkaroiden suolapitoisuudet ovat vähentyneet selvästi. Lisäksi markkinoilla on myös pelkästään siipikarjanlihasta tehtyä makkaraa, jossa on vähemmän rasvaa kuin perinteisessä, sianlihasta tehdyssä makkarassa, Riitta Stirkkinen kertoo.

Sekä isot että pienet lihatalot ratsastavat käsityöläisyydellä

Toinen laajalle levinnyt ilmiö on käsityöläisyys eli artesaanitrendi. Tuotteita markkinoidaan käsintehtyinä, luonnollisina ja lähellä tuotettuina.

Ravintolat ja pienet lihanjalostajat valmistavat omia erikoismakkaroitaan samaan tapaan kuin pienpanimot erikoisoluitaan.

– Eikä kyse ole enää vain pienistä lihayrityksistä, vaan valtakunnallisillakin lihanjalostajilla on omat artesaanimakkaransa, Riitta Stirkkinen huomauttaa.

Siipikarjanlihasta tehdyt makkarat ilmestyivät kauppoihin kuluttajien toivoessa vähärasvaisempia vaihtoehtoja. Pauliina Tolvanen / Yle

Uusilla tuotteilla tavoitellaan uusia kuluttajia ja pidetään kiinni vanhoista, mutta ainakaan vielä artesaanimakkarat eivät ole lisänneet makkaravalmisteiden kulutusta. Kauppatilastoista käy ilmi, että makkaran suosio on hiipumassa (siirryt toiseen palveluun) (Lihatiedotus).

Viime vuonna suomalaiset söivät 10,8 kiloa ruokamakkaroita henkeä kohti, kun vuonna 2007 makkaraa kului 13,9 kiloa. Kymmenessä vuodessa makkaran kulutus on vähentynyt yli viidenneksellä.

Lenkkimakkarat korostuvat ostoskorissa Itä-Suomessa ja nakit pääkaupunkiseudulla. Juha Nieminen, S-Ryhmä

– Muutos on näkynyt eniten lenkkimakkaroissa, joiden myynti on vähentynyt. Samalla nakkien myynti on kuitenkin kasvanut, kertoo valikoimapäällikkö Juha Nieminen S-ryhmän vähittäiskaupasta.

Lenkkimakkaraa ostavat S-ryhmän tilastojen mukaan yli 60-vuotiaat, kun taas nakit kuuluvat alle 45-vuotiaiden ostoslistalle. Kysynnässä on myös alueellisia eroja.

– Lenkkimakkarat korostuvat ostoskorissa Itä-Suomessa ja nakit pääkaupunkiseudulla, Nieminen kertoo.

Ilmastonmuutos tuo kauppoihin ötökkämakkarat

Tutkijat ennustavat, että lihankulutus vähenee tulevaisuudessa entisestään. Syy on yksiselitteinen: ilmastonmuutos pakottaa siirtymään kasvispainotteiseen ruokavalioon.

Vegetrendi näkyy etenkin pääkaupunkiseudun kaupoissa.

– Kasvipohjaisten makkaroiden myynti on seitsemänkertaistunut viidessä vuodessa. Pääkaupunkiseudulla kasvipohjainen makkara valitaan ostoskoriin kaksi kertaa useammin muuhun Suomeen verrattuna, Juha Nieminen kertoo.

Tulevaisuuden grillimakkarat tehdäänkin kasviksista, hyönteisistä ja sienistä.