Suomen laajimmassa kunnassa rakennetaan vimmatusti – Ylä-Lapin asuntopulaan on luvassa helpotusta

Pienten kylien väkimäärä on Suomessa melko yleisesti ollut laskussa. Ylä-Lapissa tilanne on kuitenkin toinen: Matkailu kasvaa vauhdilla ja sen myötä kasvaa palveluiden ja työntekijöiden tarve. Lisäksi vahvat saamelaisyhteisöt pitävät saamelaisalueen vireänä ja saamenkielisille työntekijöille on tarvetta lähes joka sektorilla. Tulijoita olisi, mutta asuntoja ei ole niin vain tarjolla.

Muutama kuukausi sitten Inarin kunnan vuokra-asuntojonossa oli yli 200 ihmistä, kertoo Inarin kunnan rakennustarkastaja Vesa Pietikäinen. Kunta rakensi talven aikana Ivaloon kahdenkymmenen asunnon kerrostalon, ja nyt myös yksityiset yritykset ovat havahtuneet Inarin kunnan asuntopulaan.

Ivaloon onkin tämän kesän aikana rakenteilla paljon uusia asuntoja. Ivalon Pikku-Petsamoon on jouluksi määrä valmistua seitsemän uutta rivitaloa, eli yhteensä 43 uutta vuokra-asuntoa. Ivalon keskustaan taas on valmistumassa asuntoja myyntiin. Kaksi luhtitaloa lisäävät kylän asuntokapasiteettia 26 asunnolla ja lisäksi on rakenteilla 27 asuntoinen kerrostalo.

Rakentajat ovat Rakennusliike Jouko Pesonen Oy, Sorakukkola Oy ja Bilto Oy.

Isoissa taajamissa asukkaat löytyvät varmemmin kuin pienissä

Sekä Rakennusliikenne Pesonen Oy:n toimitusjohtaja Jouko Pesonen että Sorakukkola Oy toimitusjohtaja Eero Saarijärvi kertovat, että ajatus rakentamiselle lähti kummankin kuultua Inarin asuntopulasta.

– Tehän tarvitsette asuntoja täälla pohjoisessa, niin nyt me autamme teitä, toteaa Pesonen.

Pesosen yrityksen periaatteena on rakentaa kerralla paljon, vähintään 30 asuntoa. On myös oltava varmaa, että kaikki asunnot saadaan vuokrattua. Siksi hän suosii rakentamista kaupunkeihin ja kasvukeskuksiin.

Inarin kunnan suurimpaan taajamaan, Ivaloon, on rakenteilla lähes sata uutta asuntoa. Ivalon Pikku-Petsamoon nousee seitsemän uutta rivitaloa vuokrauskäyttöön. Linda Tammela / Yle

– Luotamme siihen, että Ivalossa asunnot vuokrataan, sillä se on sen verran isompi kylä. Tavoite oli myös syksyllä alkaa rakentamaan Inarin kirkonkylälle, mutta vaikutti, että vuokralaisten etsiminen jäisi täysin meidän harteillemme, joten päätin, ettemme aloita nyt, Pesonen sanoo.

Sorakukkola Oy:n toimitusjohtaja Eero Saarijärvi kertoo, että he ovat nyt tutkimassa mahdollisuutta Inarin kirkonkylälle rakentamisesta. Mitään ei ole kuitenkaan vielä päätetty.

– Ilmoitamme varmaan seuraavien kuukausien aikana enemmän, kun olemme ensin vähän tutkineet tilannetta ja etsineet sopivia rakennuspaikkoja, mutta Inari on toistaiseksi työn alla.

Sorakukkola Oy:n tämänhetkisen strategian mukaan asunnot rakennetaan pääasiassa myyntiin. Rakennuspäätös tehdään, jos vähintään puolet asunnoista varataan tai myydään etukäteen.

Inarin kirkonkylällä vuokra-asunnot vähenevät

Inarin kirkonkylän asuntopulaan ei toistaiseksi vaikuta olevan ratkaisua, vaikka tulijoita olisi. Inarin kunnan rakennustarkastaja Vesa Pietikäinen arvelee, että nykyiset rakennusprojektit parantavat kyllä Ivalon kylän asuntotilannetta, mutta Inarin ja Saariselän osalta tilanne on edelleen haastava.

– On aika varmaa, että asuntotarve tulee yhä kasvamaan, Pietikäinen myöntää.

Asuntotarvetta lisää se, että alueelle rakennetaan kokoajan matkailuelinkeinoa ajatellen, ja sen myötä tarvitaan myös lisää työntekijöitä. Siksi asunnot, joita nyt rakennetaan, eivät vielä ratkaise asuntopulaa kokonaan. Lisäksi Inarin kirkonkylän vanhan kivikoulun vuokra-asunnot on tarkoitus ottaa pois käytöstä, kuten myös vanhat opettajien asunnot koulun pihalla. Myös Inarin uudella koululla on muutama vuokra-asunto, joita ei aiota enää vuokrata. Käytöstä poistettavien asuntojen tilalle ole tiedossa uusia.

Ainakaan tällä hetkellä Inarin kirkonkylällä ei ole Pietikäisen tietojen mukaan suunnitteilla yksityisten asunnonrakennusprojekteja. Hän kertoo kyllä kuulleensa mahdollisista rakennussuunnitelmista, mutta asia konkretisoituu vasta, kun rakennuslupa on haettu ja rakennusmääräys tehty.

Rakennustarkastaja Pietikäisen mukaan myöskään kunnalla ei ole suunnitelmia tarttua itse toimeen.

– Kunta ei pysty itse tällä hetkellä investoimaan asuntojen rakentamiseen.

Utsjoelle valmisteilla rivitalo

Myös Suomen pohjoisimmassa ja ainoassa saamelaisenemmistöisessä kunnassa, Utsjoella, kärsitään asuntopulasta. Sen lisäksi pulaa on opettajista. Työntekijöiden löytämistä vaikeuttaa asunnon saamisen haastavuus.

Kunnan vuokra-asuntojonossa on ollut jatkuvasti vähintään 2-5 henkilöä, ja tällä hetkellä yli kymmenen, kertoo Kiinteistöyhtiö Ringinvatro Oy:n toimitusjohtaja Heidi Keskitalo.

Utsjoen kunnan omistama Ringinvatro Oy alkaa kesällä rakentaa rivitaloa Utsjoen kirkonkylälle. Siihen tulee seitsemän uutta asuntoa ja sen on määrä valmistua vuoden loppuun mennessä.

Heidi Keskitalo kertoo, että rivitalo on kymmenen prosentin lisäys tämän hetken asuntotilanteeseen.

– Kyllä se helpottaa asunnon saamista. Suurempi tarve on kirkonkylällä, joten uskon sen auttavan tilanteeseen.

Kunnan asialistoilla on ollut esillä myös toisen rivitalon rakentaminen mahdollisesti Karigasniemelle, mutta sen osalta mitään ei ole vielä päätetty.

Yksityiset yritykset eivät ole kuitenkaan tähän mennessä innostuneet aloittamaan rakennusprojekteja Utsjoella. Kyselyitä on kyllä tullut, mutta Keskitalon mukaan kukaan ei ole vielä hakenut rakennuslupaa.

Utsjoelle halutaan myös perheasuntoja

Utsjoen kunnassa on todettu olevan tarvetta myös suuremmille, niin kutsutuille perheasunnoille. Kuntastrategiaan (siirryt toiseen palveluun) on kirjattu tavoitteeksi lisätä lapsiperheidenmäärää. Siksi kunnan kiinteistöyhtiö Ringinvatro on alkanut suunnitella paritalon tai pientalokokonaisuuden rakentamista Utsjoen kirkonkylälle. Rakennushankkeen toteuttamiseksi yhtiö tarvitsee kunnan tuen.

Utsjoen kunnanvaltuusto käsitteli asiaa maanantaina. Kunnanhallitus oli esittänyt takauksen antamista lainalle, jonka Ringinvatro tarvitsisi rakennushankkeen toteuttamiseksi. Kunnanvaltuusto kuitenkin päätti, että ennen lainatakauksen antamista kiinteistöyhtiön tulee kilpailuttaa rakennushanke ja selvittää rakentamisesta auheutuvien kustannusten ja rahoituksen tarve.

– Ringinvatrolla ei ole rahallisia resursseja toteuttaa yksin hanketta ja siksi tarvitaankin kunnan tukea, Keskitalo toteaa.

