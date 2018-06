Poliisi arvioi järjestäjän vastuuta Seinäjoen rallionnettomuudessa – syyttäjä päättää rikostutkinnan aloittamisesta lähipäivinä

Syyttäjä päättää lähipäivinä, aloitetaanko Seinäjoen rallionnettomuudesta rikoksen esitutkinta. Arvioitavana on muun muassa se, onko kilpailun järjestäjä huolehtinut riittävästi tapahtuman turvallisuudesta.

Rallin SM-osakilpailussa Seinäjoella kuoli perjantaina vuonna 1962 syntynyt naiskatsoja jäätyään ulosajaneen auton alle.

Poliisi on tutkinut onnettomuuspaikan sekä kuulustellut onnettomuusauton kuljettajaa, kartanlukijaa ja paikalla ollutta yleisöä. Tutkinnanjohtaja Harri Teivaanmäen mukaan syyttäjä käy alkuviikosta läpi aineistoa yhdessä poliisin kanssa.

– Eiköhän keskiviikkoon mennessä saada päätös, Teivaanmäki arvioi.

Teivaanmäen mukaan poliisi on saanut onnettomuustilanteesta hyvän kokonaiskuvan. Tutkinnan käytössä on myös tilanteesta kuvattu video.

Teivaanmäki ei ota tässä vaiheessa kantaa siihen, oliko onnettomuuspaikka liian vaarallinen katsojille.

– Selvää on, että ralleissa voi ulosajoja tulla. Kyse on [onnettomuustutkinnassa] siitä, miten ne on otettu huomioon, ja ovatko yleisöalueet olleet turvallisia.

Tutkinnassa arvioidaan myös, olivatko katsojat itse tehneet virhearvion menemällä seuramaan rallia liian vaarallisessa paikassa.