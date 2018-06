Kun DNA oli listautumassa pörssiin, toimitusjohtaja Jukka Leinonen rakensi kotirantaansa savusaunan – "Se antoi työn tekemiseen virtaa"

Tästä on kyse Kajaanilaisen Jukka Leinosen työ DNA:n toimitusjohtajana on pääasiassa ajattelutyötä. Työn vastapainoksi hän harrastaa piha-, korjaus- ja uudisrakentamista.

Harrastuksessaan hän näkee kätensä työn tulokset. Nikkarointi ja rakentaminen vaativat myös keskittymistä, mikä karistaa työasiat tehokkaasti mielestä.

Käsillä tekeminen auttaa irrottautumaan työn kuormituksesta pelkkää joutenoloa paremmin.

Konkreettiset saavutukset toimivat kompensaationa tietotyön abstraktisuudelle ja esimerkiksi projektien keskeneräisyydelle.

KajaaniSavusaunan tummat lauteet ovat korkealla. Kajaanilainen Jukka Leinonen kapuaa lauteille tikapuita muistuttavia jyrkkiä portaita pitkin.

Leinonen on rakentanut savusaunan itse – perustuksista viimeiseen kattohuopapalaan saakka.

– Meillä oli jo rantasauna, mutta rouva rupesi puhumaan, että pitäisi olla myös savusauna. Vastustin sitä ankarasti viisi vuotta, mutta näinhän siinä aina käy, että periksi täytyy antaa, Leinonen naurahtaa.

Leinonen harrastaa kaikenlaista rakentamista ja nikkarointia. Se on hyvää vastapainoa arjelle, sillä työ DNA:n toimitusjohtajana on pitkälti ajatustyötä: asioiden suunnittelua, valmistelua ja muiden motivointia.

Konkreettiset työn tulokset näkyvät vasta viiveellä.

– Olen aina tykännyt tehdä asioita käsilläni. Olen huomannut, että kun olen tehnyt tietotyön hommia vuosikymmeniä, on kiintymys käsillä tekemiseen vain lisääntynyt. Siinä näkee kätensä työn tuloksen ja se karkottaa työasiat tehokkaasti mielestä, Leinonen kertoo.

Jukka Leinosen omakotitalossa Nuasjärven rannalla on aina jotain pientä nikkarointia. Tiia Korhonen / Yle

Savusaunan rakentamista Leinonen suunnitteli vuoden. Hän tutustui kirjallisuuteen, piirsi kuvat, kilpailutti hirsitalovalmistajat kehikkoa varten sekä tilasi ikkunat ja ovet.

Kun hirsipaketti tuli kotitalon pihalle heinäkuussa 2016, oli DNA vasta aloittanut listautumisen pörssiin. Puolen vuoden tiiviin ja työntäyteisen jakson aikana Jukka Leinonen kävi tapaamassa satoja sijoittajia Yhdysvalloissa ja Euroopassa.

– Olen jälkeenpäin naureskellut, että se oli varmasti elämäni kiireisintä aikaa työrintamalla, mutta aina, kun perjantaina tulin kotiin, tein pari päivää savusaunaa. Se antoi työn tekemiseen virtaa. Savusaunakin valmistui, ja pääsimme joulusaunaan niin kuin olin suunnitellut.

Keskittyminen muuhun tyhjentää mielen

Kaikenlainen käsillä tekeminen on hyvää vastapainoa tietotyölle. Työterveyspsykologi, psykoterapeutti ja työnohjaaja Sanna Aulankoski suosittelee harrastukseksi juuri sitä, mitä kukin osaa tehdä; taidetta, käsitöitä, nikkarointia, remontointia tai vaikkapa puutarhatöitä. Lisäksi on tarpeen harrastaa liikuntaa sopivasti kuormittavalla tavalla.

– Ihminen pitää siitä, missä on taitava ja minkä kokee hyödylliseksi. On tärkeää tehdä sitä, minkä kokee mukavaksi ja palauttavaksi – ja mikä tärkeintä – ei velvollisuudeksi.

Savusaunan lämmittäminen kestää 6–7 tuntia. Samalla Jukka Leinonen nikkaroi kotipihallaan. Tiia Korhonen / Yle

Käsillä tekeminen ei vaadi samanlaisia taitoja kuin tietotyö, kuten verbaalista päättelyä tai vuorovaikutuksen hallintaa. Aulankosken mukaan etenkin näiden taitojen yhdistäminen voi olla kuormittavaa: pitää keskittyä vaativiin asiakokonaisuuksiin sekä muistaa samalla ystävällisyys ja huomaavaisuus ihmisten kanssa.

– Toisaalta myös käsillä tehtävä työ voi kuormittaa aivoja. Etenkin, jos siihen kuuluu myös muuta kuin rutiininomaisia tehtäviä. Esimerkiksi rakentaminen vaatii keskittymistä, visuaalista hahmottamista sekä psykomotorisia taitoja kuten silmän ja käden yhteistyötä, sanoo Sanna Aulankoski.

Saan aikaan lähes yhtä hyvää jälkeä kuin ammattimies, mutta siihen menee kolme kertaa enemmän aikaa. Jukka Leinonen

Jukka Leinonen nostaa puutavarapinosta esiin laudan ja sahaa sen sopivaan mittaan. Viikon loman aikana ennättää hyvin ladata akkuja ja jatkaa nikkarointia.

Savusaunan terassistakin kun puuttuu vielä alaosaa suojaava rimoitus.

– En ole koskaan kyennyt siihen, että nikkaroisin ja samalla miettisin työasioita. Mieli tyhjenee tehokkaasti, koska joudut miettimään rakenteita, mittaamaan ja olemaan tarkka yksityiskohdissa. Se vie mennessään ja on henkisesti hyvin vapauttavaa, koska voit keskittyä johonkin ihan muuhun asiaan, Leinonen kertoo.

Savusaunan ulkoseinällä on vasta odottamassa viikonlopun kylpijöitä. Viereen on unohtunut villapipo talven jäljiltä. Tiia Korhonen / Yle

Käsillä tekeminen auttaa irrottautumaan työn kuormituksesta pelkkää joutenoloa paremmin, koska se vie huomion tekemiseen. Pelkästään oleillessa työasiat täyttävät helposti ajatukset. Käsillä tekeminen on myös palkitsevaa. Työterveyspsykologi Sanna Aulankosken mukaan konkreettiset saavutukset toimivat kompensaationa tietotyön abstraktisuudelle ja esimerkiksi projektien keskeneräisyydelle.

Itse tehdyssä on oma twistinsä

Jukka Leinonen innostuu savusaunan kaltaisista suuremmista rakennusprojekteista muutaman vuoden välein. Nuasjärven rannalla olevassa omakotitalossa ja sen pihapiirissä riittää kuitenkin aina tekemistä.

– Täällä kotona on aina jotain pientä remppaa. Esimerkiksi tänä keväänä, kun vesi oli alhaalla, korjasin laiturin. Minulla on myös vanha hirsitalo Paltamon Melalahdessa, sellainen torppatila. Siellä on monenlaisia piharakennuksia ja niissä on aina jotain pientä nikkarointia.

Itse tekeminen on Jukka Leinoselle tärkeää, mutta omien käsiensä työn tuloksen näkeminen konkreettisesti tuntuu mahtavalta. Tiia Korhonen / Yle

Leinosen periaatteena on, että hän ei kiirehdi harrastuksen parissa. Leinonen rakentaa ja nikkaroi viikonloppuisin, ja jos työ ei valmistu silloin, hän jatkaa sitä seuraavana viikonloppuna.

– Työelämässä on sen verran kiirettä, paineita ja aikatauluja, että harrastukset haluan tehdä jouhevasti sillä aikataululla, jolla ne syntyvät. Aina ne ovat valmiiksi tulleet. Se on vähän niin kuin golfissa, että viimeinen lyönti aina reikään.

On tärkeää tehdä sitä, minkä kokee mukavaksi ja palauttavaksi – ja mikä tärkeintä – ei velvollisuudeksi. Sanna Aulankoski

Rauhallinen tahti on Leinosen mukaan tärkeää myös sen takia, että hän haluaa tehdä hyvää jälkeä.

– Tässä näkyy ero ammattimiehen ja harrastelijan välillä, eli saan aikaan lähes yhtä hyvää jälkeä kuin ammattimies, mutta siihen menee kolme kertaa enemmän aikaa.

Leinonen sanoo ajattelevansa usein saunan pihalla vilvoitellessaan, miten hienoa on, että hän on rakentanut saunan itse. Oman kätensä työn tuloksen näkeminen tuntuu mahtavalta.

– Minulle tekeminen on itsessään hyvin tärkeää. Täytyy kuitenkin sanoa, että muistan savusaunassa otetut ensimmäiset löylyt. Totesimme löylyt todella hyviksi, ja kun tämän on vielä itse tehnyt, niin kyllä siinä oma twistinsä on.

Savusaunan lämmittäminen kestää kuudesta seitsemään tuntia. Leinonen puuhastelee samalla pihalla. Nautinto oman käsin rakennetusta saunasta ei ole kadonnut, vaikka samalla hän jo miettii, mitä pitää tehdä seuraavaksi.

– Sellaista hetkeä ei ole, ettei jotain tekemistä olisi jonossa, mutta se on rentouttavaa ja kivaa tekemistä. Kun lihakset ovat vähän kipeänä maanantaina töihin mennessä, tietää olleensa oikealla asialla liikkeellä, Leinonen sanoo.