Matkailuala säikähti uuden liikennelain vaatimuksia – ministeri Berner ehdottaa lievennyksiä

Heinäkuun alussa voimaan astuva uusi liikennelaki on aiheuttanut huolta matkailualan yrittäjien parissa, kerrotaan Lapin markkinointitalo House of Laplandin tiedotteessa (siirryt toiseen palveluun). Matkailualan yrityksiltä vaadittaisi jatkossa taksilupa kuljetuksien järjestämistä varten.

Uuden lain myötä matkailuyrittäjät eivät enää saisi kuljettaa asiakkaitaan eri toimintapisteiden välillä, esimerkiksi lomakylästä kajakkilaiturille ilman taksilupaa. Aiemmin niillä on ollut erityisoikeus tehdä kuljetuksia ilman taksilupia.

– Tämä on täysin kohtuutonta, jos uuden lain seuraus on tämä. Matkailuyrittäjien elämää ei saa vaikeuttaa, vaan sitä pitää päinvastoin helpottaa keventämällä byrokratiaa, kansanedustaja Stefan Wallin (r.) sanoo.

Matkailualalla on ollut tapana myydä lomapaketteja, jotka sisältävät majoituksen lisäksi autokuljetukset erilaisiin aktiviteetteihin.

Kahdenlaisia vaatimukset

Vaatimukset matkailuyrityksiä kohtaan ovat kahdenlaiset: Ensiksi yritykseltä vaadittaisi taksilupa ja toiseksi kuljettajalta vaadittaisi vielä oma ajolupa. Lisäksi käytettävät ajoneuvot tulisi olla rekisteröity taksitoimintaan.

Harriniva Hotels & Safaris -matkailuyrityksen toimitusjohtaja Niina Pietikäinen sanoo tiedotteessa, että lain uudistaminen ennakoidulla tavalla aiheuttaisi uusia kustannuksia ja vaikeuttaisi palveluiden järjestämistä merkittävästi.

Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry:n toimitusjohtaja Timo Lappi on samaa mieltä. Tarkkoja arvioita summista ei ole, mutta vaikutukset olisivat erittäin negatiiviset koko alan kannalta.

Erityisesti Lapissa toimii paljon ulkomaisia kausityöntekijöitä, jotka eivät puhu suomea. Taksikuljettajan koe on mahdollista suorittaa vain suomeksi ja ruotsiksi, joten ulkomaisille työntekijöille ajoluvan suorittaminen olisi aika lailla mahdottomuus.

Erityisesti pienillä paikkakunnilla ongelmia tulisi myös siitä, että niissä takseja on vähän tarjolla.

– Meillä Harrinivassa tarjotaan joka päivälle useita ohjelmapalveluja, joihin sisältyy kuljetus. Kahden viikon päähän tullut yllättävä lakimuutos on aiheuttanut tilanteen, että joko emme myy näitä ohjelmapalveluja enää tai yritämme saada taksikuljetuksen ja maksamme itse siitä tulevan 20-50 prosentin hinnankorotuksen tuotteeseen. Tai sitten haemme taksilupia itsellemme ja alamme kilpailemaan tulevaisuudessa paikallisten taksiyrittäjien kanssa, Niina Pietikäinen toteaa.

AOP

Berner lupaa helpotusta tilanteeseen

Liikenne- ja viestintäministeri Anne Berner kertoo tiedotteessa (siirryt toiseen palveluun) esittäneensä muutosta lain kohtaan, josta matkailualan yrittäjät ovat kantaneet huolta.

Liikenne- ja viestintäministeriön tiedotteessa luvataan, että koti- ja matkailupalveluyritysten tarjoamissa kuljetuksissa ei tarvittaisi jatkossakaan taksinkuljettajan ajolupaa. Mutta: Yritykset tarvitsisivat kuitenkin taksiluvan.

Vielä ei ole tietoa siitä, paljonko nämä taksiluvat tulevat yrityksille maksamaan tai kuinka kauan niiden käsittelyajat ovat.

Trafin mukaan (siirryt toiseen palveluun) tavoitteena on, että taksiliikennelupien hakemuksista 90 prosenttia olisi käsitelty 10 työpäivän sisällä. Trafi kertoo myös, että liikenneluvan maksun suuruus tullaan kertomaan heti, kun 1.7. voimaan astuva maksuasetus on hyväksytty.

Berner kertoo tiedotteessa olevansa tyytyväinen ratkaisuun.

– On hienoa, että tämä asia saadaan nopeasti ratkaistua ja näin helpotettua matkailualan yrittäjien elämää. Julkinen keskustelu on liikennepalvelulain kohdalla keskittynyt pitkälti taksiliikenteen kysymyksiin, mutta lailla on laajat vaikutukset koko yhteiskuntaan, sanoo ministeri Berner.

Ministeri Berner toteaa myös, että taksisääntelyn muutoksen vaikutus matkailuyrityksiin on ollut koko ajan ministeriön tiedossa.

– Sen vuoksi matkailuyrityksiä koskeva helpotus sisältyi jo alun perin lausuntokierroksella olleeseen liikennepalvelulakiluonnokseen. Se ei kuitenkaan silloin saanut poliittista hyväksyntää eikä ehdotusta sisällytetty lopulliseen hallituksen esitykseen.

Hallituksen esitys liikennepalvelulain muuttamisesta on tarkoitus antaa tällä viikolla ja lakimuutoksen on tarkoitus tulla voimaan mahdollisimman pian. Liikennepalvelulaki tulee pääosin voimaan 1.7.

Anne Berner Vesa Moilanen / lehtikuva

Matkailuala huojentunut ministeriön toimista

Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry:n toimitusjohtaja Timo Lappi on ilahtunut siitä, että matkailupalvelujen huutoon on ministeriössä vastattu. Lapin mukaan kyseessä on erittäin tervetullut uudistus.

– On erittäin hienoa, että ministeriö on ryhtynyt tarvittaviin toimenpiteisiin, nyt kun on selvinnyt, kuinka tuhoiset vaikutukset uudistuksella olisi erityisesti pieniä matkailuyrityksiä kohtaan, joille asiakkaiden kuljettaminen on välttämätöntä, ikään kuin pakkopullaa, Lappi sanoo.

Lappi sanoo, että lakimuutoksen yksityiskohdista ei ole tässä vaiheessa yksikohtaista tietoa. Siksi hän voi kommentoida aihetta vain yleisellä tasolla. Hänen mukaansa matkailuaalan yrittäjiltä on tullut hirveän paljon yhteydenottoja.

– Huolestuneita viestejä on tullut viimeisen viikon aikana niin paljon, etten muista milloin olisi viimeksi ollut vastaavaa. Edes alkoholilain uudistus ei herättänyt näin paljoa huolestuneisuutta. Tässä ollaan ihan matkailuyrittäjien ydintoiminnan äärellä, Lappi sanoo.