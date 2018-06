Kahden lapsen äiti koki työuupumuksen – unelmatyö löytyi e-urheilusta

Saana Ylönen on työskennellyt vuoden elektronisen urheilun parissa.

Tästä on kyse Saana Ylönen koki työuupumuksen 10 vuoden työskentelyn jälkeen.

Kahden lapsen äiti työskentelee nyt elektronisen urheilun parissa, ja koko perhe nauttii peleistä vapaa-ajalla.

E-urheilu on pinnalla Suomessa ja ulkomailla. Alalla korostuvat yhteisöllisyys ja rento ilmapiiri.

Olen aina ollut tosi tomera tekemään töitä. Ahkera ja tunnollinen. Luulen, että se osaltaan vaikutti siihen, että sairastuin työuupumukseen. Jossain vaiheessa tein vain liikaa töitä, eikä siitä enää päässyt yli. Se oli todella rankkaa myöntää itselleen.

Näin 32-vuotias Saana Ylönen kertoo uupumisestaan.

Ylönen alkoi opiskelemaan uudestaan 31-vuotiaana. Ennen sitä hän oli lähes 10 vuotta töissä lentoyhtiön asiakaspalvelussa. Seitsemännen vuoden aikana työ alkoi tökkimään.

Lopulta Ylönen jäi puoleksi vuodeksi sairaslomalle, jonka jälkeen hän yritti palata takaisin töihin. Viimeiset kaksi vuotta Ylönen joutui kuitenkin työskentelemään pienissä pätkissä, koska uupumisen oireet eivät helpottaneet.

Elisa Kinnunen / Yle

Prosessi toipumiseen oli pitkä, koska Ylönen yritti viimeiseen asti kamppailla uupumuksen kanssa. Vuoden ajan hän kärsi pahasta olosta ja väsymyksestä, ennen kuin ymmärsi, mistä on kyse. Siinä vaiheessa työuupumus oli edennyt jo pitkälle.

– En suostunut edes sairasloman jälkeen hyväksymään sitä tosiasiaa, että en voi hyvin siinä työssä.

Lopulta Ylönen ymmärsi, että hänen pitää keksiä jotain muuta. Muutoksen hyvinvoinnissa havaitsi selvästi, kun oli töistä poissa. Olo huononi heti, kun hän palasi töihin.

– Tiedostin, että jos jatkan, hyvinvointini kärsii.

Ainoa vaihtoehto oli palata koulun penkille. Ylönen ei ollut varma, mitä halusi lähteä opiskelemaan, joten hän haki useaan eri paikkaan.

– Minulla oli kiire päästä eteenpäin. Saada oma elämä ja hyvinvointi paremmaksi.

Lopulta Ylönen päätyi opiskelemaan kansainvälistä liiketaloutta. Hänellä ei kuitenkaan vielä silloin ollut käsitystä, sopiko ala hänelle.

Työuupumuksen jälkeen kaikki oli avoinna

Elektroninen urheilu ilmestyi Ylösen elämään yllättäen. Hän oli ehtinyt olla koulussa kuukauden, kun hän teki haastattelutehtävän paikallisessa peliyrityksessä. Siellä Ylöselle tuli tunne, että pelimaailma voisi sopia hänelle.

– Minusta tuntui siinä hetkessä, että haluan tehdä tulevaisuudessa töitä alalla, mutta pelikehittäjää minusta ei ikinä tulisi.

Elisa Kinnunen / Yle

Pari viikkoa haastatteluharjoituksesta Kajaanin ammattikorkeakoulu haki työntekijöitä Nordic eSports Academyyn.

– Ajattelin, että tämä on nyt minun mahdollisuuteni. Pääsin töihin ja koko vuosi on antanut todella paljon. Minulla on vahvistunut käsitys siitä, että olen löytänyt paikkani.

Joustavuus ja rento ilmapiiri ovat sellaisia asioita, joita olen kaivannut. Saana Ylönen

32-vuotias kahden lapsen äiti on hieman epätyypillinen esimerkki elektronisen urheilun parissa työskentelevästä henkilöstä, sillä suurin osa alalla on perheettömiä 16-30 -vuotiaita miehiä. Nyt Ylönen on työskennellyt e-urheilun parissa vuoden. Hän toimii sponsori- ja yhteistyövastaavana Nordic Esports Academyssä Kajaanissa.

– Varsinkin kesällä olen jokapaikanhöylä, mistä tykkään todella paljon. Olen yhteyksissä yrityksiin, autan opiskelijoita ja hoidan kirjanpitoa.

Elektroninen urheilu on Suomen toiseksi suosituin urheilulaji, jossa e-urheilijat pelaavat videopelejä kilpailumielessä.

Vahvempana uudella alalla

Uranvaihdos näkyy Saana Ylösen elämässä, sillä omien sanojensa mukaan hän on voinut viimeisen vuoden aikana todella hyvin. Uusi ala on tuonut energiaa. Ylönen kokee, että parasta e-urheilussa ovat ihmiset.

– Kaikki tällä alalla ovat todella omistautuneita ja innostuneita siitä, mitä tekevät. Joustavuus ja rento ilmapiiri ovat sellaisia asioita, joita olen kaivannut.

E-urheilussa korostuvat yhteisöllisyys ja pelaajien kehittyminen. Elisa Kinnunen / Yle

E-urheilu on maailmalla suosittua, ja lajin suosio on kasvussa Suomessakin. Suomen elektronisen urheilun liiton toiminnanjohtajan Mirka Tukian mukaan Suomessa pelaa ammattilaisina tai puoliammattilaisina 30–40 ihmistä. Ylösen mielestä tärkeintä e-urheilussa on hauskanpito ja yhteishenki.

– Ihmisellä on luontainen tarve kehittyä, ja mikä olisi parempi tapa mitata sitä kuin muodostamalla joukkueita ja pelata toisia vastaan, kertoo Ylönen.

Se saattaa näyttää lapsista ja miehestä hieman oudolta, että istun kotona tietokoneella ja pelaan jotain peliä tai seuraan turnausta. Saana Ylönen

Ylönen uskoo, että e-urheilu kasvaa, mitä enemmän se kiinnostaa ihmisiä. Suomeen on muodostunut yhteisöjä ja katsojia, jotka kaipaavat e-urheilua. He seuraavat pelaajien kehitystä. Pelaajien joukosta nousee jopa roolimalleja.

Mitä laajempi suosio lajilla on sitä enemmän tarvitaan e-urheilijoita. Ylösen mielestä Kajaani toimii e-urheilun puskurina, koska sieltä löytyy alan koulutusta, pelaajia ja yhteisöjä.

Pelit tuovat perhettä yhteen

Saana Ylönen on ollut naimissa neljä vuotta. Aviomies on tukenut Ylöstä alusta lähtien.

Opiskelu on taloudellisesti vaikeaa aikaa, varsinkin perheellisille. Ylönen ja hänen aviomiehensä olivat kuitenkin molemmat sitä mieltä, että hyvinvointi on etusijalla perheessä.

Lapset ovat olleet iloisia muutoksesta, sillä nyt heidän äitinsä viettää enemmän aikaa kotona. Vuorotyöt vaihtuivat opiskelijan arkeen, ja viikonloput sekä illat olivat vapaita.

– Se oli todella iso, mutta tervetullut muutos meidän perheeseen, Ylönen kertoo.

Pelit näkyvät myös perheen arjessa. Lapset pelaavat puhelimilla erilaisia pelejä ja Ylönen tekee vapaa-ajallaan alan tutkimustyötä eli katsoo otteluita. Lisäksi e-uutisia katsotaan yhdessä televisiosta.

– Se saattaa näyttää lapsista ja miehestä hieman oudolta, että istun kotona tietokoneella ja pelaan jotain peliä tai seuraan turnausta.

Ylönen seuraa e-urheilua myös vapaa-ajalla. Elisa Kinnunen / Yle

Tulevaisuudesta Ylönen ei vielä tiedä, mutta e-urheilun hän kuitenkin haluaa pitää elämässään. Ensi vuonna kansainvälisen liiketalouden opinnot vaihtuvat eSports Business -linjaan.

– Ikinä ei ole varmaa, mitä tulevaisuudessa tulee tapahtumaan, mutta tällä hetkellä minulla on hyvä olla. Tykkään tästä monipuolisesta työnkuvastani.

Vaikka e-urheilu on hektistä ja tuloshakuista, työuupumus ei enää pelota Ylöstä. Hänen mielestään niin pitkään kun työssä pystyy oppimaan ja kehittämään itseään, se on hyväksi.

Ylösen vinkki työuupumuksen estämiseksi on asettaa omat rajat. Välillä päivän voi lopettaa aikaisemmin tai pitää viikonlopun vapaana.

– Minun omat rajani ovat nyt selkeät. Tiedän, millaisen työn tarvitsen jaksaakseni. Välillä pitää tehdä suuri muutoksia, vaikka pelottaisi.