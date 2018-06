Katseen ei kannata kartella thaihierontaliikkeiden näyteikkunoita: "On kiinnostavaa, että kauneus voi olla niin suhteellista"

Tästä on kyse Graafikko ja toimittaja Johanna Bruun sekä valokuvaaja Ida Enegren haastattelivat 10:tä thaihierontaliikettä pyörittävää naista Turussa, Helsingissä ja Lahdessa

Haastatteluista ja naisten liikkeistä otetuista valokuvista syntyi valokuvakirja Open – On Thai massage windows in Finland ja taidenäyttely

Kirjan ja näyttelyn avulla Bruun ja Enegren haluavat haastaa ihmiset pohtimaan kauneutta ja rohkaista katsomaan, mitä thaihierontaliikkeiden näyteikkunoista löytyy

Kirkkaita värejä, verhoja, kukkia. Valotaulu, jossa lukee OPEN.

Thaihierontaliikkeiden ikkunat erottuvat suomalaisessa katukuvassa. Ne osuvat silmiin, mutta moni yrittää silti aktiivisesti vältellä katsomasta niihin. Thaihierontaliikkeisiin liittyy leima, jota halutaan karttaa.

Tätä leimaa yrittävät lieventää graafikko ja toimittaja Johanna Bruun sekä valokuvaaja Ida Enegren. He haluavat saada ihmiset katsomaan: huomaamaan, että ikkunat ovat olemassa.

Bruun ja Enegren ovat tarkastelleet kymmenen thaihierontaliikkeen näyteikkunoita ja haastatelleet naisia ikkunoiden takana. Työn tuloksena on valokuvakirja Open – On Thai massage windows in Finland ja taidenäyttely. (siirryt toiseen palveluun)

– Melkein kaikki journalistiset ja taiteelliset työt, jotka kertovat thaihieronnasta, keskittyvät seksin myymiseen. Siitä syntyy hyvin yksipuolinen kuva ihmisistä. Haluamme laajentaa kuvaa tästä ihmisryhmästä, Johanna Bruun kertoo.

Bruun ja Enegren keskittyvät kauneuteen. Thaihierontaliikkeiden ikkunat eivät edusta perinteistä suomalaista kauneuskäsitystä, mutta nimenomaan se tekee aiheesta kiinnostavan. Brun ja Enegren haluavat korostaa, että luovuutta ja kauneutta voi olla riippumatta siitä, kuka olet ja mistä olet kotoisin.

Melkein kaikki journalistiset ja taiteelliset työt, jotka kertovat thaihieronnasta, keskittyvät seksin myymiseen. Siitä syntyy hyvin yksipuolinen kuva ihmisistä. Johanna Bruun

Kirjassa olevien thaihierojien haastatteluista tulee hyvin ilmi se, miten thaimaalaisten ja suomalaisten kauneuskäsitys eroaa toisistaan. Ikkunoistaan kertovat naiset pitävät niitä kauniina – ja suomalaisia näyteikkunoita tylsinä ja värittöminä.

– On kiinnostavaa, että kauneus voi olla niin suhteellista. On tervettä haastaa omaa näkemystään kauneudesta. Esimerkiksi maku voi olla todella ladattu ja yhteiskunnallisesti rakennettu ilmiö, Bruun sanoo.

Ida Enegrenin ja Johanna Bruunin taidenäyttelyssä OPEN - On Thai massage windows in Finland voi tutustua rauhassa thaihierontaliikkeiden näyteikkunoiden maailmaan. Paula Koskinen / Yle

Pala kotimaata

Tarinat ikkunoiden takana ovat hyvin erilaisia. Joku rakentaa ikkunansa hetken mielijohteesta, joku suunnittelee sitä pitkään. Toiselle ikkuna on vain markkinointiväline, toiselle tapa toteuttaa luovuuttaan.

Ikkunat ilmentävät tekijänsä persoonallisuutta, joten ne ovat erilaisia. Joku on pelkistetympi, joku runsas ja räiskyvä. Jonkun ikkunassa on barbinukkeja, jossain kasvaa tomaatteja ja chilejä.

Thaimaassa on rikas luonto, kesä melkein koko ajan. Naiset haluavat somistaa ikkunansa sen mukaan. Ida Enegren

Yhteistä lähes kaikille ovat kirkkaat värit, kukat ja verhot. Verhoilla tuodaan yksityisyyttä ja pimennetään tilaa. Värit tulevat perintönä kotimaasta.

– Thaimaassa on värikästä ja rikas luonto. Kukat kukkivat, ja kesä on melkein koko ajan.. Naiset ovat tottuneet siihen, ja he haluavat somistaa ikkunansa sen mukaan, kertoo Ida Enegren.

Ikkunoita ihmisten elämään

Vaikka kaiken lähtökohtana ovat ikkunat, Johanna Bruun ja Ida Enegren pääsivät sukeltamaan teosta tehdessään myös syvälle thaihierojina työskentelevien naisten elämään. Ikkunoiden kautta oli luontevaa käsitellä myös naisten tarinoita, toiveita ja unelmia.

Monet naiset kertovat, että elämä Suomessa on vapaata. Joku kertoo, että hänen unelmansa on täyttynyt, kun hän saa asua ulkomailla.

Toisaalta tarinoissa näkyy myös toinen puoli, joka ei ole ihanteellinen. Naiset asuvat kaukana lapsistaan ja muusta suvustaan. Joillekin naisista thaihierontapaikan perustaminen on voinut olla tilapäinen ratkaisu monimutkaiseen elämänvaiheeseen, esimerkiksi avioeroon. Tilanteesta on voinut olla vaikea päästä pois. Ongelmana on saattanut olla kielimuuri.

Noodaengin näyteikkuna Porthaninkadulla Helsingissä. Ida Enegren

Thaihierontaliikkeessä tehdään pitkää päivää. Liikkeen on oltava auki 15–16 tuntia vuorokaudessa, jotta se pysyy mukana kilpailussa. Sisällä liikkeessä on usein oleskelutila, jossa työntekijät viettävät aikaa, katsovat tv:tä ja tekevät ruokaa.

Rahaa on tienattava, sillä sitä lähetetään myös kotimaahan lapsille ja vanhemmille, jos he ovat vielä elossa.

Ylpeitä omasta maustaan

Johanna Bruun ja Ida Enegren kertovat, että he katsovat thaihierontaliikkeiden ikkunoita nykyään entistä tarkemmin. He ovat oppineet jotain. Jotain sellaista, josta moni muukin voisi ottaa oppia.

Kirjaan haastatellut naiset ovat ylpeitä omasta maustaan ja omasta näkemyksestään.

Ida Enegren kertoo, että myös hänen oma itseluottamuksensa on kasvanut projektin myötä. Hän siteeraa Turussa thaihierontaliikettä pitävää Khimiä:

– Beauty comes from the inside. It’s like if I make something according to my own taste, other people can see that it comes from the heart and might like it too.