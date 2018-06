Norja kiilaa sähkölentokoneiden markkinoille – ensimmäiset matkustajakoneet nousevat ilmaan sähköllä viimeistään 7 vuoden päästä

Oslon Gardermoenin lentokentältä nousi tänään lehdistöesittelyssä sähkökäyttöinen ultrakevyt lentokone. Kaksipaikkaista Alpha Electro G2. Konetta lensi Norjan kansallisen lentokenttäoperaattorin toimitusjohtaja ja ainoana matkustajana istui Norjan liikenne- ja viestintäministeri.

Ultrakevyt sähkökone on slovenialaisen lentokonevalmistajan Pipistrelin valmistama. Se voi lentää noin 130 kilometrin matkan ja toiminta-aika on noin tunti. Pilotti, Norjan lentokenttäoperaattorin Avinorin toimitusjohtaja ja ammattilentäjä Falk-Petersen sekä matkustaja, liikenne- ja viestintäministeri Ketil Solvik-Olsen nauroivat laihduttaneensa, jotta lento varmasti onnistuu.

Täyssähköisen koneen vartin ilmassakäynti oli tarkoitettu symboliksi Norjan sähköisen lentoliikenteen suuremmille tavoitteille.

Riikka Uosukainen / Yle

Sähkölennot ovat meluttomampia ja vähäpäästöisempiä

Avinorin toimitusjohtajan Dag Falk-Petersenin mukaan Norja pyrkii saamaan johtavan roolin sähköisessä lentämisessä. Ensimmäinen sähköinen matkustajakone on tarkoitus saada ilmaan 2025. Kaikki maan sisäiset, alle puolentoista tunnin lennot pyritään muuttamaan sähköisiksi vuoteen 2040 mennessä. Myös lyhyet lennot naapurimaihin kuten Oslon ja Tukholman välinen lentomatka voivat olla toteutettavissa sähköisesti samassa aikataulussa.

Sisäiset lennot nopeuttavat yhteyksiä vuoristoisessa Norjassa, mutta tällä hetkellä ne ovat myös saastuttavia pyrähdyksiä. Sähköisillä lennoilla tavoitellaan ympäristöystävällistä lentomatkustamista.

– Syntyy vähemmän melua, vähemmän vahingollisia päästöjä. Me saamme kustannukset alas. Sähköinen lentäminen on halvempaa ja vaatii lyhyempiä kenttiä. Pitkänä maana Norja saa parempaa liikkuvuutta halvempaan hintaan, se on poliittinen toiveemme, liikenne- ja viestintäministeri Ketil Solvik-Olsen sanoo.

Riikka Uosukainen / Yle

Kilpailu sähköllä lentämisestä on alkanut

Ruotsi nosti huhtikuun alussa juuri ympäristösyistä lentoveroa. Maan lentoteollisuus kokoaa parhaillaan alan toimijoita Elise-projektiinsa ja kartoittaa edellytyksiä sähköisiin lentoihin.

Kansainvälinen kilpajuoksu kaupallisen ilmailun sähköistämiseksi on kovassa vauhdissa. Slovenialaisen valmistajan kaksipaikkainen kone kiersi Ruotsissa näytöslennoilla kesäkuun alussa.

Suomessa Malmin sähkölentoyhdistys sai eilen slovenialaiselta valmistajalta tilaaman vastaavan koneen. Yhdistys aikoo Timo Kasurisen mukaan saada paperit kuntoon juhannukseen mennessä ja lentää koelennon ensi viikolla.

Timo Kasurinen Malmin sähkölentoyhdistyksestä uskoo, että Norjan tavoite sähköisistä kotimaanlennoista vuoteen 2040 mennessä on realistinen.

Toiveissa isot kustannushyödyt

Monissa maissa on vastaavanlaisia hankkeita vireillä, koska poliittinen paine ympäristöystävällisempään lentämiseen on kasvanut. Lentoyhtiöille päästöttömämpi liikenne tarjoaa mahdollisuuden alentaa kustannuksia ja kohentaa yhtiöiden ilmastoimagoa. On puhuttu jopa 40-60 prosentin kustannushyödystä.

Riikka Uosukainen / Yle

Norjan tavoitteena on toimia asiassa ripeästi. Öljyllä vaurastunut maa aikoo valloittaa markkinaosuuksia sähkölentokoneille ensimmäisenä tai ainakin ensimmäisten joukossa maailmassa.

– Aluksi ensimmäiset lennot ovat kalliita, koska on rahoitettava paljon tutkimusta ja kehitystyötä. Pitkällä tähtäimellä sähköiset lennot ovat halvempia kuin nykyinen lentäminen, liikenne- ja viestintäministeri Ketil Solvik-Olsen sanoo .

Hankkeessa ovat mukana Norjan hallitus, lentokenttäoperaattori Avinor, lentoyhtiöt SAS ja Widerøe, Norjan ilmailuliitto ja ilmastosäätiö ZERO.