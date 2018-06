Turvapaikanhakijoiden määrä putosi Euroopassa, mutta riita heidän kohtalostaan kärjistyi ennätyspahaksi

Poliittinen asetelma EU:n yhteisen turvapaikkajärjestelmän uudistamiseksi on entistä pahemmin solmussa. Taustalla on vuoden 2015 pakolaiskriisin perintö.

BrysselMaahanmuutto on entistäkin painavampi poliittinen lyömäase Euroopassa. Suhtautuminen turvapaikanhakijoihin uhkaa nyt jo maanosan pitkäaikaisimman johtajan, Saksan liittokanslerin Angela Merkelin valta-asemaa.

Italiassa oikeistolainen La Lega -puolue nousi maahanmuuttoteemalla maan kakkospuolueeksi ja hallitukseen. Tänään maanantaina julkaistussa mielipidemittauksessa (siirryt toiseen palveluun) kovaa maahanmuuttolinjaa ajava Lega nousi ensi kertaa Italian suosituimmaksi ohi Viiden tähden liikkeen.

Sloveniassa entisen pääministerin Janez Janšan SDS-puolue voitti hiljattain vaalit lupaamalla sulkea rajat. Unkarin pääministeri Viktor Orbán kävi kampanjoimassa Janšan puolesta.

Itävallan hallituksessa istuu kansallismielinen Vapauspuolue. Uusi hallitus on vienyt Itävaltaa maahanmuuttoasioissa entistä lähemmäs Unkarin ja Puolan linjaa, joka perustuu sekin ennen kaikkea unionin ulkorajojen sulkemiseen mahdollisimman tiiviisti. Itävalta puuhaa käännytettäville turvapaikanhakijoille leiriä EU:n alueen ulkopuolelle yhdessä Tanskan kanssa.

Euroopan poliittista karttaa lukiessa voisi luulla, että eletään kuumaa vuotta 2015, kun maanosaan tuli veneitse ja kävellen 1,4 miljoonaa turvapaikanhakijaa. Eurooppa on kuitenkin palannut kolmessa vuodessa käytännössä vuotta 2015 edeltäneeseen tilanteeseen.

Viime vuonna EU:n, Norjan, Sveitsin, Islannin ja Liechtensteinin alueelta haki turvapaikkaa 728 470 ihmistä. Määrä oli 44 prosenttia pienempi kuin 2016, kertoo unionin turvapaikkavirasto EASO:n uusi raportti. (siirryt toiseen palveluun) Jokaista hakijaa kohti unionissa asui 710 kansalaista.

Raportin mukaan kuluvan vuoden ensimmäisellä kolmanneksella turvapaikkahakemusten määrä vakiintui hieman alle 50 000 hakemukseen kuukaudessa, eli vuosien 2013–2014 tasolle.

Euroopan komissio kehui uusia lukuja osoituksena siitä, että maahanmuuttotilanne on saatu hallintaan: Nyt tiedetään entistä paremmin, ketkä tulevat unionin rajojen yli, tulijat rekisteröidään ja palautussopimuksia on tehty 17 lähtömaan kanssa. Turkin ja Libyan kanssa on solmittu erityissopimukset.

Jos tilanne on hallinnassa, miksi maahanmuutto on yhä niin poliittisesti repivä aihe, että yhteisen linjan löytäminen turvapaikka-asioihin on EU:ssa käytännössä mahdotonta?

Sisäministerit totesivat toissa viikolla Luxemburgissa, että yhteisymmärrystä järjestelmän uudistamisesta ei löydy. Kai Mykkäsen (kok.) mukaan äänenpainot olivat jyrkempiä kuin koskaan aikaisemmin. Samaa mieltä oltiin lähinnä siitä, että ulkorajojen valvontaa pitäisi entisestään tiivistää.

Repivin riita käydään siitä, mitä unionissa tehdään jos johonkin jäsenmaahan tulee yhtäkkiä paljon enemmän hakijoita kuin se pystyy ottamaan vastaan. Enemmistö on sitä mieltä, että hakijoita pitäisi voida siirtää muihin jäsenmaihin. Joukko itäisen Euroopan maita torjuu ajatuksen.

– Suvaitsemme sitä, että jotkut valtiot Schengen-alueella ottavat vastaan maahanmuuttajia. [--] Heidän pitäisi suvaita, että me emme halua tehdä niin, sanoi pääministeri Orbán puheessaan viikonvaihteeessa.

Toiselta laidalta myös Italia torjui esityksen, koska se ei ollut Italian mielestä tarpeeksi kunnianhimoinen.

Saksan, Italian ja monen muun maan politiikassa korjataan nyt vuoden 2015 satoa, vaikka tulijoita onkin vähemmän. Saksan sisäministeri Horst Seehofer pelkää, että hänen CSU-puolueensa häviää Baijerin osavaltiovaalit kansallismieliselle AfD-puolueelle.

AfD kampanjoi maahanmuuttovastaisella agendalla viime syksyn liittopäivävaaleissa, ja sai 13 prosenttia äänistä.

