Huippuräppäri ammuttiin Floridassa – oli määrä esiintyä Weekend-festivaalissa elokuussa

Huippuräppäri XXXTentacion ammuttiin floridalaisen moottoripyöräliikkeen edessä lähellä Miamia. Piirikunnan sheriffi on vahvistanut viihdesivusto TMZ:lle (siirryt toiseen palveluun), että XXXTentacion on julistettu kuolleeksi. Ampujaa ei ole toistaiseksi tunnistettu.

TMZ:n mukaan kaksi aseistautunutta miestä lähestyi 20-vuotiaan räppärin autoa ja ainakin toinen miehistä ampui häntä. Sheriffin mukaan kyseessä oli ryöstö. Saaliiksi miehet saivat designer-laukun.

XXXTentacionin oikea nimi on Jahseh Dwayne Onfroy. Hän ehti julkaista kaksi albumia, joista tuorein debytoi yhdysvaltaisen Billboard 200 -listan ykköspaikalla. Spotifyssa hänen musiikkiansa on ladattu yli miljardi kertaa. Hänen tunnetuin kappaleensa on Look at Me.

XXXTentacion oli tulossa Suomeen

Nuorukaisen elämä tähteyden kynnyksellä oli rikkonaista. Hänet muun muassa pidätettiin vuonna 2016 epäiltynä raskaana olleen tyttöystävänsä pahoinpitelystä. XXXTentacion kielsi kesäkuun alussa Miami New Times -sivustolle (siirryt toiseen palveluun) antamassa haastattelussaan.

Viime aikoihin asti XXXTentacion oli ollut tämän ja muiden syytteiden takia kotiarestissa miljoona-asunnossaan Miamin ulkopuolella.

XXXTentacionin oli määrä esiintyä Helsingissä Weekend-festivaalissa (siirryt toiseen palveluun) elokuussa. Tapahtuman verkkosivujen mukaan kyseessä olisi ollut artistin ensimmäinen esiintyminen Euroopassa.

Lähteet: AP, Reuters