Helteet piristivät hiljaista venekauppaa – vesijettien myynti jatkaa kasvuaan

Talouskasvu ei näy kotimaan venekaupassa. Kevään ja alkukesän ääripäästä toiseen seilanneet sääolosuhteet aiheuttivat hypähtelyä myös venemyyjille.

– Alkuvuosi oli sinänsä erikoinen, että talvi jatkui hyvin pitkälle maalis- ja jopa huhtikuun puolelle. Varsinaista kevättä ei ollut ja sen takia jäimme viime vuoden myynnistä, arvioi venealan toimijärjestö Finnboatin toimitusjohtaja Jarkko Pajusalo.

– Toukokuu taas oli ihan huippu, mutta silloin ei kapasiteetti tahtonut riittää. Hieman viime vuodesta on kuitenkin noustu.

Koska laiturit ovat täynnä matkaveneitä, ei matkaveneily ole katoamassa. Mutta ei siellä kasvuakaan ole. Jarkko Pajusalo

Paikallaan pyörivä markkinatilanne johtuu monesta syystä. Venemyynti on erityisen sää- ja suhdanneherkkää, eli sekavat ilmat ja suomalaisten varovainen suhtautuminen talouskasvuun näkyvät molemmat menekissä. Pajusalo vaikuttaa kuitenkin toiveikkaalta.

– Selkeää indikaatiota nousukaudesta on, koska isot veneet menevät kaupaksi. Liikevaihto on noussut jo useamman vuoden peräkkäin. Se kertoo siitä, että siirrytään suurempiin ja suurempiin veneisiin. Rahaa on liikkeellä enemmän kuin ennen.

Vaikka liikevaahto kasvaa, on veneiden rekisteröintitietojen perusteella alan suunta alamäkeen. Toukokuun loppuun mennessä veneitä rekisteröitiin seitsemän prosenttia vähemmän kuin viime vuonna.

Vesillä jahdataan adrenaliiniryöppyjä

Yksi kotimaankaupan valopilkuista oli vesijettien myynti, joka on jatkanut nousuaan. Kesäkuuhun mennessä näitä enintään pari henkeä kantavia kiitureita oli rekisteröity 299, viime vuoden vastaava luku oli 177.

– Useamman vuoden ajan kasvumarkkinana ovat olleet vesijetit. Tietysti niiden käyttötarkoitus poikkeaa täysin perinteisestä veneilystä, Pajusalo kertoo.

Ylipäätään vauhti ja urheilullisuus kiinnostavat nuoria veneen ostajia. Pitkien matkojen taittamiseen ja veneessä asusteluun ei välttämättä löydy aikaa hektisenä nykypäivänä.

Veneilijöiden keski-ikä on kohtuullisen korkea ja olemme huolissamme siitä löytävätkö uudet sukupolvet harrastuksen. Nuoret voivat kuitenkin aloittaa vesijettien kautta. Jarkko Pajusalo

– Toinen nouseva trendi on nopeat moottoriveneet. Pyritään pääsemään paikasta toiseen kohtuullisen rivakkaa vauhtia. Koska laiturit ovat täynnä matkaveneitä, ei matkaveneily ole katoamassa. Mutta ei siellä kasvuakaan ole.

Isojen veneiden, vesijettien ja nopeitten moottoriveneiden menekki kertoo veneilykulttuurin muutoksesta. Mielenkiinnon kohteet eriytyvät ja eri sukupolvet hakevat erilaisia kokemuksia. Matkaveneilyn ukkoutumisesta eli harrastajien keski-iän asettumisesta viidenkympin paremmalle puolelle on puhuttu pitkään. Pajusalo tunnistaa ongelman, mutta näkee nuorten vauhdinjanossa myös pidempiaikaisen harrastamisen mahdollisuuksia.

– Kyllähän se on niin, että veneilijöiden keski-ikä on kohtuullisen korkea ja olemme huolissamme siitä löytävätkö uudet sukupolvet harrastuksen. Nuoret voivat kuitenkin aloittaa vesijettien kautta ja päätyä jatkamaan veneilyä muilla tavoin.

Superkalliita purjeveneitä Maltalle

Vaikka kotimaan venekauppa yskii, voi veneala olla tyytyväinen rajojen ulkopuolelle suuntautuvaan myyntiin. Suomessa valmistettujen veneiden vienti kasvoi kahdeksan prosenttia. Meiltä viedään isoja määriä alumiinirunkoisia perusveneitä ja pieniä määriä kalliita asuntoveneitä sekä todella hintavia purjeveneitä. Viime vuonna Suomesta Maltalle vietiin vain kahdeksan venettä, mutta niiden yhteisarvo oli 71,8 miljoonaa euroa.

– Suomalaiset venemerkit voittavat suhteessa määräänsä todella paljon venenäyttelypalkintoja. Veneenrakentamisemme on erittäin arvostettua maailmalla, Pajusalo hehkuttaa.

Määrissä mitattuna eniten vientiä oli Ruotsiin, 4 733 venettä, ja Norjaan, jonne päätyi 3 243 suomalaisvenettä. Suomessa valmistetuista veneistä yli 70 prosenttia myydään ulkomaille. Yrityksiltä saatujen tietojen mukaan vuonna 2017 veneviennin laskutuksen arvo oli 239 miljoonaa euroa, mikä tarkoittaa seitsemän prosentin kasvua edellisestä vuodesta..