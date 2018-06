Suomen suurimman vientisataman entisen pomon lahjusrikos syyteharkintaan

Kaakkois-Suomen poliisi on saanut valmiiksi esitutkinnan HaminaKotkan satamayhtiöön liittyen.

HaminaKotka Satama Oy teki poliisille tutkintapyynnön elokuussa 2017 ja pyysi tutkimaan epäiltyä luottamusaseman väärinkäyttöä, lahjuksen ottamista elinkeinotoiminnassa sekä lahjomista elinkeinotoiminnassa.

Poliisia pyydettiin selvittämään, onko satamayhtiön entinen johtohenkilö saanut henkilökohtaista hyötyä satamaan myönnetyistä urakoista. Satamayhtiö teetti asiasta myös oman sisäisen selvityksen. Väärinkäytöksistä epäillyn johtajan työsuhde purettiin viime heinäkuussa.

Poliisin mukaan esitutkinnassa on tehty laajoja selvitystöitä ja useita kymmeniä henkilöitä on kuulusteltu. Rikosnimikkeinä ovat olleet luottamusaseman väärinkäyttö, lahjuksen ottaminen elinkeinotoiminnassa ja lahjominen elinkeinotoiminnassa. Tutkinnajohtaja ei kuitenkaan kerro, kuinka monta epäiltyä jutussa on tällä hetkellä.

Esitutkinta asiassa on nyt valmis, ja asia on lähetetty syyttäjälle syyteharkintaan.