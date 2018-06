Valtava valepoliisihuijausten sarja syyteharkintaan – rikoshyöty yli 800 000 euroa

Itä-Suomen poliisilaitoksen tutkimassa vyyhdissä on yli 120 epäiltyä rikosta.

Poliisi on saanut valmiiksi esitutkinnan laajasta valepoliisirikosten ja muiden petosrikosten sarjasta. Juttu siirtyy seuraavaksi syyteharkintaan Itä-Suomen syyttäjänvirastoon Kuopioon.

Itä-Suomen poliisi on johtanut tutkintaa kokonaisuudessa, jossa epäillään yli 120 rikosta. Kyse on valepoliisirikoksista ja muista petosrikoksista, jotka ovat tapahtuneet vuosina 2017 ja 2018.

Asianomistajat eli epäiltyjen rikosten uhrit ovat eri puolilla Suomea asuvia iäkkäitä ihmisiä. Juttuvyyhti liittyy pankkitietojen kalasteluun, jota on tehty puhelimitse. Poliisin mukaan rikokset on tehty suunnitelmallisesti ja ammattimaisesti.

Tutkinnanjohtaja, rikoskomisario Kauko Kuismin sanoo, että juttuvyyhdissä on muutamia pääepäiltyjä ja kymmeniä muita epäiltyjä. Epäillyn vyyhdin rikoksella saatu hyöty on ollut yli 800 000 euroa. Summasta on saatu palautettua uhreille poliisin ja pankin toimenpiteillä noin 430 000 euroa.

Esitutkinnassa tehty kansainvälistä yhteistyötä

Rikoskokonaisuuden esitutkinnassa on tehty yhteistyötä eri poliisilaitosten ja keskusrikospoliisin kanssa. Lisäksi Suomen poliisi on tehnyt kansainvälistä yhteistyötä Ruotsin syyttäjälaitoksen ja poliisin kanssa. Keskusrikospoliisi kertoi maaliskuussa poliisin ottaneen juttuun liittyen kaksi pääepäiltyä kiinni. KRP luonnehti vyyhtiä toistaiseksi suurimmaksi valepoliisihuijaukseksi Suomessa.

Poliisi muistuttaa, että poliisi, sosiaalitoimi, vakuutusyhtiöt tai pankit eivät koskaan kysy ihmisten pankkitilien käyttäjätunnuksia tai salasanoja. Pankkitilien käyttäjätunnuksia ja salasanoja kannattaa säilyttää huolellisesti eikä niitä tule antaa sivullisten tietoon.