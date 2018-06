Luvian kalankasvattamon lupa on vain kolmasosalle aiotusta kalamäärästä: "Taloudellisesti ollaan kipurajoilla"

Luvian asukkaissa paljon vastustusta herättänyt Offshore Fish Finland Oy:n kalankasvattamo sai tiistaina Etelä-Suomen aluehallintovirastolta määräaikaisen luvan kalojen kasvattamiseen verkkoaltaissa Eurajoen merialueella Luvian edustalla.

Offshore Fish Finlandin toimitusjohtaja Jyri Luotonen kertoo, ettei päätös ollut sellainen kuin yhtiössä odotettiin.

– Taloudellisesti ollaan kipurajoilla. Kalan markkinahinta on aika kova, mutta voi olla että vielä näillä hinnoilla kasvatus on kannattavaa. Pitää laittaa laskukone käymään.

Lupa heltisi kolmanneksen pienemmälle kalamäärälle

Offshore Fish Finland haki alun perin lupaa kahdelle tuhannelle tonnille kalaa. Saatu lupa on kuitenkin huomattavasti pienemmälle määrälle.

– Luvan mukaan saamme kasvattaa 600 000 kiloa kalaa vuodessa, mikä on aika mitätön määrä verrattuna alkuperäisen luvan kahteen tuhanteen tonniin, Luotonen kertoo.

Jari Pelkonen / Yle

Saatu lupa näyttää suuntaa suomalaisen kalankasvatuksen tulevaisuudelle.

– Suurempia lupia ei tulevaisuudessa todennäköisesti saa.

Valituskierros edessä

Lupapäätös ei ole vielä lainvoimainen. Aluehallintoviraston lupa siirtyy seuraavaksi valituskierrokselle, jonka käsittelee Vaasan hallinto-oikeus.

–Olemme valmistautuneet siihen, että ankkurointirakentamista voidaan aloittaa piakkoin. Mahdollisesti tämän vuoden aikana kasvattamosta tulee joitain kiloja kalaa, Jyri Luotonen arvioi.

Suomessa ei ole muualla kasvatettu kalaa ulkomerellä sijaitsevissa kasvattamoissa. Luvian edustalla on testattu koetoimintaa, josta on saatu hyviä kokemuksia. Alueen asukkaita on hiertänyt erityisesti kasvattamon suunnittelema kalojen talvisäilytys ja siitä aiheutuvat päästöt.

– Meidän näkemyksemme mukaan päästöt eivät aiheuta rehevöitymistä.

