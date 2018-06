Turun puukottaja aikoo valittaa tuomiostaan hovioikeuteen

Turun puukotuksista perjantaina tuomittu marokkolainen Abderrahman Bouanane aikoo valittaa tuomiostaan hovioikeuteen. Asiasta kertoo miehen asianajaja Kaarle Gummerus.

– Aion esittää huomenna tyytymättömyyteni koko tuomioon. Valitammeko kaikilta osin, se on auki. Tällä hetkellä näyttää siltä, että ainakin tulemme valittamaan siitä, että menettely on katsottu terrorismirikokseksi, Gummerus sanoo.

Varsinais-Suomen käräjäoikeus tuomitsi vuonna 1994 syntyneen miehen elinkautiseen vankeusrankaistukseen kahdesta terroristisessa tarkoituksessa tehdystä murhasta ja kahdeksasta samassa tarkoituksessa tehdystä murhan yrityksestä.

Puolustuksen mukaan kyse oli tapoista ja tapon yrityksistä. Puolustus myös kiisti rikoslain mukaisen terroristisen tarkoituksen.

Gummerus kertoo, että he kävivät päämiehensä kanssa tuomiota läpi toista tuntia. Sitä käydään tarkemmin läpi vielä myöhemmin, kun tuomiosta saadaan arabiankielinen käännös.

– Käsittelimme murha-tappo-kysymystä ja terroristista tarkoitusta. Päämieheni ei oikeastaan kommentoinut mihinkään muuhun, mutta kun tuli käräjäoikeuden perustelut siitä, että hänen tarkoituksensa on ollut kauhun ja pelon aiheuttaminen väestön keskuudessa, niin hän oli edelleen sitä mieltä, että se ei ole ollut hänen tarkoituksensa, Gummerus sanoo.

Murhan rangaistus on aina elinkautinen, oli se sitten terroristisessa tarkoituksessa tehty tai ei. Gummerus sanoo, että vaikka he valittaisivat vain terroristisesta tarkoituksesta, eivät murhasta, on valituksella silti merkitystä.

– Tällä on laajempaa merkitystä. Tämä on niin poikkeuksellinen rikosnimike Suomessa, että tähän on hyvä saada perustellut kannanotot ja mahdollisesti hovioikeuden näkemys. Ja sillä on vaikutusta päämieheni tulevaan vapautumiseen, että onko hänet tuomittu murhasta vai terroristisessa tarkoituksessa tehdystä murhasta, Gummerus sanoo.

– Päämieheni totesi, että hän luottaa minuun ja saan tehdä arvion siitä, miten valittamisen kanssa edetään.

Lue myös:

Käräjäoikeus antoi tuomionsa: Turun puukottajalle elinkautinen – Iskusta selvinnyt kertoo tuntevansa iloa, mutta myös surua

Analyysi: Turun puukotuksista tuli Suomen ensimmäinen terrori-isku – kansalle ja uhreille tuomiolla on suuri henkinen merkitys