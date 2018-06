Lihavat puut työllistävät puunhoitajia – ahmivat työkaluja, hautakiviä ja metalliaitoja: "Runko voi paisua todella paljon"

Valtava haapa on syönyt metalliaitaa jo yli kymmenen vuoden ajan Kotkassa.

Lähellä merenrantaa kulkevan tien varrella Kotkassa seisoo erikoinen haapa. Puun rungossa noin 1,5 metrin korkeudella on suuta muistuttava kolo, joka on ahmaissut vieressä olevan metalliaidan sisuksiinsa.

– Aita on varmaankin ensin hangannut tuulessa heilunutta puuta. Pikkuhiljaa se on nakertanut puun kuoren rikki ja puu on päässyt kasvaessaan työntymään sen ympärille, sanoo Kotkan kaupunginpuutarhuri Heikki Laaksonen.

Sama ilmiö tapahtuu, jos kasvavan puun ympärille unohtaa pyykkinarun. Teppo Suoranta

Aita on sen verran kapea, että se on antanut puulle periksi. Jos sen paikalla olisi seinä, puu olisi muuttanut kasvusuuntaa. Kokenut hortonomi ja arboristi Teppo Suoranta TS-Puupalveluista arvioi, että puu on kasvanut aidan ympärille ainakin viimeiset kymmenen vuotta.

– Se on kyllä jännän näköinen. Haapa kasvaa aika nopeasti, mutta on tarvittu useita vuosia, että aita päätyy noin selvästi sen sisään, Suoranta toteaa.

Hevosenkenkä kelpasi

Puun runko on paksuuntunut vaurion kohdalta selvästi. Paksu kohta puun rungossa johtuu siitä, että puussa ylhäältä alaspäin kulkevat yhteyttämistuotteet ovat jämähtäneet vauriokohtaan.

– Sama ilmiö tapahtuu, jos kasvavan puun ympärille unohtaa pyykkinarun. Kun se alkaa kiristää, runko narun yläpuolella voi paisua todella paljon paksummaksi kuin narun alapuolella, Teppo Suoranta.

Sakari Saksa / Yle

Puiden “haavat” eivät parane kuten ihmisellä, vaan niiden päälle kasvaa aina tervettä puuainesta. Vauriokohta saattaa jäädä muuta runkoa heikommaksi, mutta ei läheskään aina.

Suoranta on tutkinut puita yli 15 vuotta. Hän on huomannut, että puun solukko voi kasvaa monenlaisten esteiden yli ja “syödä” myös erilaisia tavaroita.

– Kollegani löysi Hämeenlinnan suunnilla kerran puun sisältä hevosenkengän. Kenkä löytyi puunkaadon yhteydessä ja oli puun sisällä aivan näkymättömissä. Tämä tapahtui vähän ennen kuin hän täytti 50 vuotta, ja siitä tuli hänelle onnenkenkä.

VR:n työkalusarja

Suoranta itse on löytänyt Hyvinkään rautatiemuseossa kantoja jyrsiessään puun sisältä VR:n vanhan työkalusarjan, jota on käytetty veturien korjauksessa.

– Ne olivat aika rajuja rautaisia vääntötyökaluja, jotka joku oli laittanut aikoinaan puun haarakohtaan. Puu oli kasvanut niiden päälle. Ei ollut ollenkaan kiva löytää niitä kantojyrsimellä.

Lappeenrannan keskustasta löytyi puolestaan takavuosina puu, joka kasvoi katua reunustavan graniittikiven päälle selvästi. Yhdestäkään edellä mainituista puista ei löytynyt lahoa kohtaa.

Puun nielaiseman hautakiven kulma näkyy rungossa keskellä kuvaa. Katja Halinen / Yle

Yle Uutiset on kertonut aiemmin tänä vuonna, kuinka puu nielaisi hautakiven Porissa. Toisessa tapauksessa tynnyrin sisään kasvoi mänty. Myös Kotkan kaupunginpuutarhuri Heikki Laaksonen muistaa, kuinka eräällä tontilla isoa puuta ympäröi kaivonrengas.

– Rengas oli ollut niin kauan paikoillaan, että puu oli kasvanut sen sisään. Muuta selitystä ei ole, koska eihän rengasta ole voinut jälkikäteen puun ympärille pujottaa, Laaksonen toteaa.

Turkulaiset puut

Aitaa tai tukirakenteita sisäänsä ahmivat puut työllistävät puunhoitajia vuosittain. Esimerkiksi puistojen nuoria puita tuetaan usein korkeilla seipäillä ja tukinaruilla. Puut syövät ne, jos niiden tarkkailu unohtuu liian pitkäksi aikaa.

– Nopeasti kasvavan puun runko alkaa syödä tukea jo kahdessa tai kolmessa vuodessa, jos sidoksia ei tarkasteta riittävän usein, toteaa Kotkan kaupunginpuutarhuri Heikki Laaksonen.

Näin suuriksi kasvaneita puita näkyy harvemmin. Teppo Suoranta

Hortonomi, arboristi Teppo Suoranta tutkii paljon puita Turussa.

– Hyvin tavallista on, että asunto-osakeyhtiöiden rajalinjoille kasvaa vaahteroita tai jalavia. Kun niiden annetaan kasvaa, ne kasvavat aitaan tai muuriin kiinni. Tällaisia olemme nähneet hyvin paljon, Suoranta kertoo.

Sakari Saksa / Yle

Yleensä nämä puut ovat kuitenkin huomattavasti pienempiä ja nuorempia kuin Kotkan haapa, joka on arviolta 50-vuotias.

– Eniten meitä työllistävät alle 20-vuotiaat puut, jotka samalla tavalla ahmineet verkkoaitaa sisäänsä. Näin suuriksi kasvaneita puita näkyy harvemmin.

Vaurio voi heikentää runkoa

Usein asutuksen keskellä kasvavat puut kaadetaan pois nopeasti. Runkoon tullut vaurio voi pahimmillaan heikentää puuta niin, että se on vaarassa kaatua.

Suorannan mukaan kaatumisriskiä ei kuitenkaan voi päätellä pelkän puun ulkonäön perusteella. Asiaa voidaan tutkia joko mikroporalla tai tomografia-laitteella lähettämällä ääniaaltoja tuosta kohtaa eri puolilta runkoa.

– Puuhun voi tulla laho kohta, jos sen kuori menee rikki vierasta materiaalia vasten. Kun väliin on päässyt kuorta, runko on heikompi. Jos puun ala- ja yläosan solukot ovat yhteydessä ja kiinni toisissaan, se on vahvempi.

Kotkan haapa sijaitsee Kymenlaakson sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymän tontilla. Sen vieressä kulkeva tie vie ortodoksiselle hautausmaalle. Kuntayhtymän piha-alueiden huollosta vastaava Kastek Oy ei ole miettinyt, pitäisikö puu kaataa.

– En ole ajatellut sitä lainkaan. Pitää selvittää, onko siinä kaatumisen riski. Jos on, puu pitää tietysti poistaa, sanoo Kastek Oy:n toimitusjohtaja Seppo Pajari.

Haavasta kertoi ensimmäisenä Kymen Sanomat (siirryt toiseen palveluun).