"Suomalainen olohuone Pietarissa" – Konkurssista pelastettu Suomi-talo houkuttelee väkeä uusilla konsteilla

Pietarin Suurella tallikadulla aivan kaupungin keskustassa sijaitsevassa Suomi-talossa eletään uuden toivon aikaa. Talo on huhtikuussa siirtynyt Suomen valtion omistukseen ja siinä toimiva Pietari-instituutti Suomi-Venäjä seuran hallintaan

Pietarin Suomi-talo Vuonna 2006 Pietari-säätiö vuokrasi Pietarin keskustassa sijaitsevan talon Pietarin kaupungilta.

Sopimus tehtiin 49 vuodeksi. Säätiön piti peruskorjata talo ja rahoittaa korjaus vuokratuloilla.

Suomi-talosta piti tulla kohtauspaikka Suomesta kiinnostuneille pietarilaisille. Sen sisälle oli haaveena muodostaa suomalaista yritysmaailmaa ja kulttuurielämää suosiva mikroilmasto.

Talon remontti kuitenkin nieli suunniteltua enemmän rahaa. Se maksoi 11,4 miljoonan sijaan 17,2 miljoonaa euroa.

Pietari-säätiö ei pystynyt maksamaan lainojaan. Valtio tuli lainojen takaajana apuun ja maksoi monta miljoonaa euroa pelastaakseen hankkeen.

Loppuvuodesta 2016 Suomen valtio päätti ostaa talon. Kauppahinta oli noin seitsemän miljoonaa euroa.

Viime vuonna Pietari-säätiö haettiin konkurssiin. Säätiön hallituksen jäseniä vastaan on menossa oikeusprosessi. Heiltä vaaditaan noin 10 miljoonaa euroa vahingonkorvauksia.

Suomen valtion budjetista ei enää rahoiteta Suomi-taloa vaan sen on pärjättävä vuokratuloilla.

Tarkoituksena on pelastaa talon talous ja saada sen kulttuuritoiminta kukoistamaan. Tähän on kuusi keinoa:

Suu säkkiä myöten

Talosta vastaa nyt Governia Oy, joka on Suomen valtion omistama yhtiö. Sen tehtävänä on hoitaa valtion omaisuutta. Governian toimitusjohtaja Timo Kankkuri kertoo, että jatkossa taloudenpito on tiukkaa.

– Lähtökohtana on, että talon on kyettävä kattamaan omat kustannuksensa niillä tuloilla, mitä täältä saadaan, Kankkuri sanoo.

Suomi-talo ei saa budjettivaroja valtiolta vaan toiminta perustuu tilojen vuokraukseen. Tällä hetkellä talo on vajaakäytössä ja jopa 30 prosenttia tiloista on tyhjillään.

Suomalaista muotoilua on esillä Suomi-talossa kesäkuussa. Kerstin Kronvall / Yle

Tunti- ja päivävuokralle

Suomi-talo yrittää houkutella uusia vuokralaisia uudentyyppisellä aikaperusteisella vuokrauksella. Talosta voi edelleen vuokrata pysyvästi toimistoja, mutta myös tiloja tilapäiseen käyttöön, kertoo Governian talouspäällikkö Miki Lehtomäki.

Yrityksen tekemä kartoitus osoittaa, että tämäntyyppisille tiloille on tarvetta. Tiloja voi vuokrata tunti- tai päivävuokralla. Tarjolla on toimistohuoneita, kokoustiloja ja juhlasali, eli tiloja monenlaisiin tarpeisiin.

– Tätä palvelua tarvitsevat esimerkiksi sellaiset yritykset, jotka vasta ovat etabloitumassa Pietariin ja rakentavat yhteyksiä ja asiakassuhteita, Lehtomäki sanoo.

Uusia palveluja

Suomi-taloa on kritisoitu sen korkeista vuokrahinnoista, mutta nyt taso on laskenut. Governian toimitusjohtaja sanoo silti, ettei Suomi-talo voi kilpailla Pietarin vuokramarkkinoilla hinnalla. Sen sijaan asiakkaille tarjotaan uusia palveluja.

–Tarjoamme enemmän vastinetta rahoille, lupaa talouspäällikkö Miki Lehtomäki.

Tämä tarkoittaa esimerkiksi, että vuokralaiset voivat käyttää kokoushuoneita, päivätoimistoja ja Internet-yhteyksiä. Tarkoitus on myös tuoda taloon tulkkaus- ja cateringpalveluja.

Yritykset + kulttuuri = totta

Suomi-talossa toimivan Pietari-instituutin johtaja Sani Kontula-Webb haluaa entisestään tiivistää yhteistyötä instituutin ja talossa toimivien yritysten välillä. Tiivis yhteistyö on aina ollut talon tavoitteena, mutta sitä ei ole todellisuudessa ollut kovin paljon.

Pietari-instituutin johtaja Sani Kontula-Webb haluaa avata pietarilaisille suomalaisen olohuoneen. Kerstin Kronvall / Yle

– Olen avoin ja innostunut hakemaan uusia toimintamalleja sekä keksimän uusia toimintatapoja, Kontula-Webb sanoo.

Ensimmäisenä askeleena voi olla niinkin yksinkertainen asia kuin talossa järjestettävien näyttelyiden hyödyntäminen. Kesäkuun designnäyttely on Kontula-Webbin mielestä hyvä tapa kertoa venäläisille suomalaisista arvoista ja suomalaisesta osaamisesta.

Instituutti toki tekee jo ennestään paljon yhteistyötä suomalaisten yritysten kanssa. Ne toimivat esimerkiksi tapahtumien sponsoreina.

Pietari-instituutin perusrahoitus tulee Suomi–Venäjä seuran kautta opetus- ja kulttuuriministeriöltä. Erillisiä hankkeita varten instituutti hakee rahoitusta muualta.

Olohuone

Suomi-talossa tapahtuu heinäkuussa pienimuotoinen muodonmuutos kun Pietari-instituutti siirtyy yläkerroksista katutasoon. Tämä tarkoittaa, että instituutin kirjastoon on helpompi piipahtaa kadulta.

Tällä tavalla instituutti tulee paljon näkyvämmäksi ja sinne on helpompi löytää.

–Tästä tulee kutsuva uusi suomalainen olohuone, jossa voi asioida kirjastossa tai osallistua tapahtumiin, Kontula-Webb sanoo.

Kirjastossa järjestetään säännöllisesti keskusteluja suomen kielellä sekä luentoja, seminaareja ja pienimuotoisia musiikkiesityksiä.

Historiaa ja nykyaikaa

Suomen ja Venäjän yhteinen historia on tärkeässä osassa, kun Kontula-Webb suunnittelee Pietari-instituutin toimintaa. Hän haluaa tiivistä yhteistyötä suomalaisten tutkijoiden kanssa ja talo voi toimia kohtaamispaikkana suomalaisille ja venäläisille historiantutkijoille.

Kontula-Webb sanoo itse keskittyvänsä nykykulttuurin esittämiseen. Pietarilaisia kiinnostaa urbaani kaupunkikulttuuri ja Suomesta löytyy hyviä esimerkkejä sellaisesta. Kontula-Webb mainitsee Helsingin Flow-festivaalin. Sen tiimoilta voi tuoda pietarilaisten tietoon paljon muutakin suomalaista osaamista, kuten jätteiden kierrätyspisteet.

Hän on itse koulutukseltaan taidehistorioitsija, ja hän on erikoistunut autonomian ajan suomalaisiin taiteilijoihin Venäjällä. Kontula-Webb tuli tunnetuksi löytäessään kadonneeksi luullun Albert Edelfeltin taulun museosta pienessä Rybinskin kaupungissa.

On luonnollista, että hänen aikanaan Suomi-instituutissa on paljon taidetapahtumia, niin taidehistoriaa kuin nykytaidettakin.