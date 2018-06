Pieni Haukivuori taistelee jo neljättä vuotta junan pysäyttämiseksi –VR:ltä jäätävä vastaus

Vajaat neljä vuotta sitten VR yllätti 2 300 asukkaan eteläsavolaispitäjän ilmoittamalla, että matkustajajunat eivät enää pysähdy Haukivuoren asemalla. Matka-aika Kuopiosta ja Helsinkiin lyheni 22 minuutilla.

Haukivuorelaiset kokevat, että päätös juna-aseman sulkemisesta tehtiin mahdollisimman hankalassa vaiheessa. Haukivuori oli hiljattain liitetty kuntaliitoksessa osaksi Mikkeliä. Edunvalvonta tavallaan petti.

– Täällä vallitsi todellinen taantuma ja apatia. Eikä Mikkelissä tajuttu asian merkitystä, Haukivuoren aluejohtokunnan puheenjohtaja Leo Laukkanen kuvailee.

Laukkanen on Haukivuoren ylpeyden, Kyyveden rannalla vapaa-aikaansa viettävä entinen alueosuuskauppa Suur-Savon toimitusjohtaja. Riuskaotteinen toiminnan mies on saanut pitäjän väen asian taakse. Laukkanen on pommittanut päättäjiä, aina liikenneministeri Anne Berneriä myöten junavuorojen palauttamiseksi.

Haukivuoren aluejohtokunta on laskenut, että junavuorojen avulla yhteiskunta voisi säästää jopa 250 000 euroa, jotka käytetään bussivuorojen ostamiseen. Niillä voitaisiin haukivuorelaisten mielestä tukea kiskoliikennettä.

Tiistaiksi Laukkanen oli joukkoineen värvännyt Haukivuorelle liudan alueellisia päättäjiä. Joukkoliikenteestä vastaavien virkamiesten lisäksi kuulemistilaisuuteen oli kutsuttu VR:n strategisen suunnittelun päällikkö Roman Lubitch.

Lubitchin vastaus oli haukivuorelaisten korviin suorastaan jäätävä. Vetoomukset säästöihin ja lisälipputuloihin eivät vakuuttaneet.

– Kyse ei ole säästöistä ja rahasta vaan junien nopeutuksesta. Savon radalla matkustaa 600 000 ihmistä vuodessa. Heidän ajansäästö on suurempi etu kuin se, mitä Haukivuoren pysähdyksellä saavutettaisiin, Lubitch muistutti.

Haukivuorella junaan nousisi arvion mukaan reilut 10 000 matkustajaa vuodessa.

– Joukkoliikenteen ajatus lähtee siitä, että junat kuljettavat suuria matkustajamääriä mahdollisimman nopeasti, pienemmille joukoille on bussit ja vielä pienemmille taksit, Roman Lubitch sanoi.

Petri Vironen / Yle

Matkustajamäärä kasvaa nopeuden ja hinnoittelun ansiosta

Kaukojunien aikataulujen nopeuttamisella VR arvioi saaneensa paljon uusia matkustajia. Esimerkiksi Savon radalla matkustajamäärä kasvoi vuonna 2017 seitsemän prosenttia edellisvuoteen verrattuna.

– Se on aikataulujen nopeutumisen ja hintojen alentumisen ansiota, Roman Lubitch sanoo.

Suomen rataverkko on 90-prosenttisesti yksiraiteinen. Savon radalla on yksi vaihde Kouvolasta Iisalmeen saakka. Rataosuudella kulkee päivittäin keskimäärin 12 matkustajajunaa sekä 16 tavarajunaa.

Junat ohittavat toisensa kohtauspaikoilla. Eri junien aikataulujen sovittaminen yksiraiteisella radalla on monimutkainen palapeli, jossa yksi muutos aikataulussa voi aiheuttaa ketjureaktion radan muissa osissa.

– Muutaman minuutin pysähdys Haukivuorella hidastaisi Kuopion ja Helsingin välistä junaa 15-40 minuutilla, jotakin jopa tunnilla.

Haukivuorelaisia närästää se, että matkustajajunia pysähtyy paikkakunnalla päivittäin. VR myöntää haukivuorelaisten käsityksen oikeaksi. Junat odottavat yksiraiteisella radalla vuoroaan Haukivuorella sijaitsevilla kohtauspaikoilla.

– Jokaisella junalla pitää olla tietty minuuttimäärä pelivaraa. Jos sitä ei tarvita, juna odottaa kohtauspaikalla pysyäkseen aikataulussa, Lubitch perustelee.

Haukivuori jatkaa taistelua

Haukivuorea halkovan kantatie 72:n ja rautatien välissä huoltoasemaa kymmenet vuoden pitänyt Jouni Harjula näkee päivittäin, miten nopeat henkilöjunat ja hitaammat tavarajunat vilahtevat ohi vanhan aseman.

– On se harmi, etteivät ne täällä pysähdy etenkin kesäaikana. Moni mökkiläinen tai turisti haluaisi tulla tänne junalla. VR:n selitys kuulostaa oudolta, sillä menin keväällä Mikkelistä venemessuille Helsinkiin. Juna odotti Mäntyharjulla 17 minuuttia. Miksei se voinut käyttää siitä ajasta osan Haukivuorella pysähtymiseen, Hannula tuumii.

Leo Laukkanen vakuuttaa, että Haukivuoren taistelu parempien liikenneyhteyksien puolesta jatkuu. Tavoitteena on saada edes osa 12 ohi pyyhältävästä junasta pysähtymään Haukivuoren aseman kohdalla.

– Olemme esittäneet, että esimerkiksi muutama vuoro pysähtyisi päivittäin tietyn koeajan. Jos ei matkustajia tule riittävästi, luovutaan asiasta ja ollaan pulinat pois, Leo Laukkanen sanoo.

Haukivuoren kirkonkylä sijaitsee Mikkelin ja Pieksämäen puolivälissä aivan radan varressa. Asiointi- ja työmatkaliikennettä on molempiin suuntiin. Myös vapaa-ajanasukkaat ja heidän vieraansa käyttävät joukkoliikenteen palveluita.

– Haukivuori on virkeä ja kehittyvä taajama, meillä on uusi yhtenäiskoulu, olemme Mikkelin ainoa alue, jossa oppilasmäärä kasvaa ja paljon kesämökkiläisiä, pitkän linjan haukivuorelaispäättäjä, muun muassa Haukivuoren viimeiseksi jääneen kunnanvaltuuston puheenjohtaja Pekka Moilanen perustelee.

Roman Lubitchin mukaan Haukivuoren junavuorojen palauttaminen vaatisi yhteiskunnalta merkittävää investointia raiteisiin.

– Joko toista raidetta tai lisää kohtauspaikkoja.