Pormestari Arto Lindberg on luotsannut Tuusulaa nyt vuoden – ”Avoimuus ei ole lisääntynyt, viestintätaidoissa paljon kehitettävää”

Arto Lindbergillä on noin 30 vuoden kokemus kunnallispolitiikasta. Viimeisen vuoden ajan hän on tehnyt politiikkaa päivätyökseen palkattuna pormestarina.

Tuusulan kunta siirtyi pormestarivetoiseen johtamisjärjestelmään viime kevään kuntavaalien yhteydessä. Päättäjien keskinäiset riidat (siirryt toiseen palveluun) ja pormestarijärjestelmän arvostelu (siirryt toiseen palveluun) poikivat paljon mediahuomiota, johon pormestariksi valittu Arto Lindberg (sd.) suhtautuu ihmettelevästi.

– En tunnistanut silloin keväälläkään mitään myrskyjä. Oli toki joissain ryhmissä sisäistä kähinää, joka liittyy politiikkaan, mutta tilanne on käsittääkseni kyllä rauhoittunut.

Suomessa kuusi pormestarikuntaa Tuusulan kunnanvaltuusto valitsi vuosi sitten Tuusulan ensimmäiseksi pormestariksi pitkän linjan kuntapoliitikon Arto Lindbergin (sd.). Apulaispormestareiksi eli kunnanhallituksen osa-aikaisiksi varapuheenjohtajiksi valittiin Jussi Salonen (tupu) ja Mika Mäki-Kuhna (kok.). Valinnan taustalla oli poliittisen johtamismallin yleistyminen Suomessa sekä epäluottamus Tuusulan silloista kunnanjohtoa kohtaan. Suomessa on tällä hetkellä kuusi pormestarivetoista kuntaa. Tuorein on kainuulainen Puolanka, muut ovat Helsinki, Tampere, Pirkkala, Kärkölä ja Tuusula.

Lindbergin mukaan ensimmäinen vuosi pormestarina on ollut kiireinen. On päätetty laittaa 150 miljoonaa euroa sisäilmaongelmista kärsineiden koulujen uusimiseen, aloitettu kunnan kaikkien aikojen suurimmat investoinnit kunnallistekniikkaan ja viimeisimpänä siirretty kunnan sosiaali- ja terveyspalvelut kuntayhtymälle (siirryt toiseen palveluun).

Tuusulassa Lindberg näyttäisi saaneen rivit suoriksi ja suuria päätöksiä aikaiseksi, mutta oman kunnan ulkopuolella hän on ollut näkymätön hahmo. Vertailu Helsingin tai Tampereen pormestareihin ei ole reilua, onhan Tuusulassa vain alle 40 000 asukasta. Silti useat tuusulalaisvaltuutetut kaipaisivat Lindbergiltä Jan Vapaavuoren kaltaisia näyttäviä keskustelunavauksia ja pyrkimystä valtakunnalliseen näkyvyyteen.

– Olen ollut aika varovainen tässä mielessä. Tarkoitukseni ei ole profiloitua valtakunnan politiikkaan osallistuvana pormestarina. Tuusulassa pormestarin keskeisin rooli on toimia edunvalvonnassa suhteessa muualle. Ei ole välttämättä parasta edunvalvontaa, että koitetaan tehdä sellaisia ulostuloja, joilla muutetaan maailmaa.

Käytännössä ainoa näyttävämpi valtakunnallinen asia, jossa Lindberg on ollut vuoden aikana osallisena, koski lentokentältä Tuusulan kautta Keravalle (siirryt toiseen palveluun) kulkevaa lentorataa (siirryt toiseen palveluun).

"Poteroitumista havaittavissa"

Vaikka myrskyt Tuusulan pormestarin ympärillä näyttävät laantuneen, pormestarimallia vastustaneiden kunnanvaltuutettujen joukosta löytyy edelleen kriitiikkiä. Lindbergin tietotaidot ja asiaosaaminen tunnustetaan, mutta viestintätaidoissa ja avoimuudessa on monen mielestä parantamisen varaa.

– Akilleen kantapää on viestintä, ja valtuustoon pitäisi saada enemmän myös yhteistyön henkeä. Nyt porukka on jakautunut oppositioon ja hallitusporukkaan, ja siinä yhteisen hengen löytäminen on ollut vähän haasteellista. Tässä on lievää poteroitumista havaittavissa, sanoo keskustan valtuustoryhmän puheenjohtaja Anu Åberg.

Myös vastuullinen oikeisto -valtuustoryhmän puheenjohtajan Sanna Kervisen mukaan viestinnässä on parannettavaa.

Pormestarimallia perusteltiin sillä, että avoimuus ja tiedonkulku paranee, mutta en koe että se olisi parantunut. Laura Åvall

– Kunnantalolla on kolme palkattua luottamushenkilöä, ja heille tämä on päivätyötä. Heillä yhteistyö varmasti toimii, mutta he ovat selkeästi erilaisessa asemassa kuin muut luottamushenkilöt. Viestintä muille valtuutetuille päin on hyvin pientä ja avoimuus vähäistä. Olen saanut vuoden aikana muistaakseni kaksi sähköpostiviestiä pormestarilta, enkä ainakaan yhtään puhelinsoittoa.

Myös kokoomuksen Laura Åvall nostaa esille tiedonkulun ongelmat.

– Koko pormestarimallia perusteltiin sillä, että avoimuus ja tiedonkulku paranee, mutta en koe että se olisi parantunut. Välillä asioiden kohdalla tulee fiilis, että olenko saanut tästä kaiken tarvittavan tiedon, vai onko esimerkiksi jotain reunaehtoja jo sovittu ennen kuin asia altistetaan laajemmalle poliittiselle keskustelulle.

Pormestari Arto Lindberg ei tunnista valtuutettujen esittämää kritiikkiä.

– Tuusulassa on avointa. Kaikki asiat, varsinkin isot, käsitellään jo etukäteen luottamushenkilöiden kanssa. Yllätyksiä tai suhmurointia ei voi olla, se on mahdotonta.

"Laajat kehityskaaret edellyttävät laajaa yhteistyötä"

Pormestari Arto Lindbergin mukaan Tuusulan tärkein tavoite nyt ja tulevaisuudessa on asunto- ja toimitilarakentamisen lisääminen. Tavoitteena on rakentaa 420 asuntoa vuodessa, ja tähän tullaan pääsemään ensimmäisen kerran vuonna 2020, jolloin Tuusulan asuntomessut järjestetään.

Tämän jälkeen määrä on Lindbergin mukaan pysyvä, ja siihen päästää tekemällä nyt valtavat satsaukset kunnallistekniikkaan. Juuri tässä piilee Lindbergin mukaan olennainen muutos Tuusulan vanhaan johtoon: kunta ei pystynyt tuottamaan rakennushankkeita.

– Hankkeiden tekemisen kulttuuri on puuttunut. On totuttu, että tontin ostajat ja kiinteistökehittäjät ja rakennusliikkeet tulevat meidän luokse vaikka väkisin, mutta maailma on tältä osin muuttunut. Nyt pitää olla myyjiä, oikeansuuntaista viestintää, yhteistyökumppaneiden etsimistä.

Myös kehityskaaret ovat pitkiä: yhden alueen kaavoittaminen nollapisteestä valmiiksi alueeksi saattaa kestää parikymmentä vuotta. Juuri tästä syystä Lindbergin mukaan on tärkeää, että keskeisillä päätöksentekijöillä on rohkeutta nähdä laajoja kehityskaaria.

Nyt johtokolmikon muodostavat kolmen suurimman puolueen palkatut poliitikot, ja tämä malli käytännössä takaa päätöksille valtuuston enemmistön, kunhan johtajat saavat pidettyä rivinsä suorina.