Italian sisäministeri haluaisi kartoittaa romanit - "Valitettavasti meidän täytyy pitää maassa ne, joilla on Italian kansalaisuus"

Italian sisäminsteri Matteo Salvini haluaa teettää väestölaskennan Italiassa olevista romaneista.

– Luvattomasti maassa olevat karkotetaan. Valitettavasti meidän täytyy pitää maassa romanit, joilla on Italian kansalaisuus, Salvini sanoi paikallistelevisiolle kotiseuduillaan Lombardiassa Pohjois-Italiassa.

Salvini perusteli, että laskennan avulla viranomaiset saisivat selville, paljonko romaneita Italiassa on ja miten he elävät. Hänen mukaansa näin voitaisiin selvittää mahdollisuus niiden romanien karkotuksiin, joilla ei ole Italian kansalaisuutta.

Viime viikolla Salvini herätti pahennusta pitkin Eurooppaa estämällä pakolaisia kuljettaneen Aquarius-laivan pääsyn Italiaan. Ranska arvosteli päätöstä suoraan, mistä syntyi vähäksi aikaa kiista maiden välille.

Arvostelu sai Salvinin peräytymään

Salvinin uusi ehdotus nosti jälleen arvosteluryöpyn, kertoo Britannian yleisradioyhtiö BBC. (siirryt toiseen palveluun)

Salvini johtaa oikeistopopulistista Pohjoista Liittoa, joka on toinen Italian hallituspuolueista. Hallituskumppani on Viiden tähden liike. Molemmat puoleet vastustavat maahanmuuttoa. Populistihallituksen tavoitteena on karkottaa maasta puoli miljoonaa pakolaista.

Viiden Tähden liikkeen johtaja Luigi di Maio kuitenkin teilasi Salvinin romanilaskennan. Hänen mukaansa toimi olisi perustuslain vastainen.

Kritiikin seurauksena Salvini täsmensi, ettei hän ehdota romaneista rekisteriä eikä heidän sormenjälkiensä tallentamista. Hankkeen tarkoituksenana olisikin tutkia leirejä ja suojella romanilapsia, joita estetään pääsemästä kouluun.

Di Maio oli tyytyväinen selvennykseen.

BBC kertoo, että Italiassa on 130000 romania, joista monet elävät luvattomilla leireillä kaupunkien laitamilla.

Lähteet: AFP