Kittilägate väsytti kuntalaiset: "Asiat pitäisi käsitellä nopeammin, ettei ihmisten tarvitsisi olla epätietoisia"

Parempi on, että pistetään vähäksi aikaa jäähylle, kittiläläinen Taina Jokiniemi kommentoi valtionvarainministeriön päätöstä hyllyttää 20 kuntapäättäjää oikeudenkäynnin ajaksi.

KittiläVain aniharva tavoitetuista kittiläläisistä haluaa sanoa mielipiteensä valtionvarainministeriön päätökseen pidättää 20 kuntapäättäjää luottamustehtävistään heitä koskevan oikeudenkäynnin ajaksi.

Kittiläläinen Taina Jokiniemi oli tavoitetuista ainoa, joka sanoi mielipiteensä ministeriön päätöksestä. Hänestä ministeriön päätös oli oikea.

– Parempi on, että pistetään vähäksi aikaa jäähylle. Jos tilanne korjaantuu, niin tietenkin ne takaisin otetaan.

– Välissä on tuntunut, että on kuin lasten hiekkalaatikkoleikit olis menossa, että siinä katotaan, että kuka se on se, joka viimeisen sanan sanoo. Valta nousee päähän, valitettavasti, Taina Jokiniemi sanoo.

Pitkä prosessi uuvuttaa

Vuosia kestänyt prosessi on selvästi väsyttänyt ja yhteinen toive vaikuttaa olevan, että asiat saataisiin vihdoin pois päiväjärjestyksestä ja päättäjät joko tuomittua tai vapautettua syytteistä.

– Tuntuu oikeastaan pahalta niitä kohtaan, joita tästä epäillään. Sehän on kuin olisi jo vankilassa istunut. Toivotaan, että ne saisivat siihen nopeasti jonkinnäköisen päätöksen, että ihmiset pääsevät piinasta pois, kittiläläinen Maija Voudinmäki sanoo.

Samoilla linjoilla on Anna-Liisa Kinisjärvi

– Se tuntuu hullulta. Ihmiset kärsivät. Asiat pitäisi käsitellä nopeammin, ettei ihmisten tarvitse olla epätietoisia, Kinisjärvi sanoo.