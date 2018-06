Näitkö tuplasateenkaaren? Katso upeita kuvia ja lähetä meille omasi harvinaisesta ilmiöstä

Pitkän hellejakson jälkeen Suomen yli on pyyhkinyt muutama tuhti saderintama. Ne ovat luoneet mainiot olosuhteet niin sanotuille tuplasateenkaarille.

Tuplasateenkaaret ovat sivusateenkaaria, joka näkyvät, kun valo heijastuu kahdesti pisaran sisällä. Mahdollisuus nähdä sivusateenkaari syntyy, kun katsojan etupuolella on vesisade ja selän takana paistaa Aurinko.

Sivusateenkaaret ovat monella tapaa kiehtovia. Jo niiden synty on mielenkiintoinen ja niin myös niiden ominaisuudet. Tieteen Kuvalehden artikkelin mukaan (siirryt toiseen palveluun) kaarien värit ovat käänteisessä järjestyksessä. Kaarien väliin jäävää tummenpaa taivaan osaa nimitetään Wikipedian mukaan (siirryt toiseen palveluun) Aleksanterin vyöksi.

Siteerataan lopuksi tähtitieteellisen yhdistyksen, Ursan, artikkelia sateenkaarista (siirryt toiseen palveluun):

"Sateenkaari on aina havaitsijakohtainen, eli jos kaksi havaitsijaa havaitsee samanaikaisesti sateenkaarta ja vaikka he olisivat maantieteellisesti suhteellisen lähellä toisiaan, voidaan sanoa, että he eivät näe yhtä ja samaa sateenkaarta, vaan molemmat näkevät oman sateenkaarensa!"

Lähetä meille oma sateenkaaresi!

Tutustuthan ennen kuvan lähettämistä Ylen kuvajoukkoistusten pelisääntöihin tästä linkistä.