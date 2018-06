Michael Jacksonista tehdään Broadway-musikaali

Aiemmin Jacksonin muistolle on tehty muun muassa kaksi sirkusesitystä, joista toista on esitetty Las Vegasissa vuodesta 2013 lähtien.

Edesmenneestä poplaulajasta Michael Jacksonista tehdään musikaali Broadwaylle. Musikaalin on suunniteltu saavan ensiesityksensä vuonna 2020.

Jacksonin kuolinpesä ja tuottajakumppani kertoivat asiasta tiistaina.

Musikaalin tarinan kirjoittaa kahdesti Pulitzer-palkinnolla palkittu yhdysvaltalainen näytelmäkirjailija Lynn Nottage. Esitykseen tulee Jacksonin suosituimpia kappaleita.

Popin kuninkaana tunnettu Michael Jackson kuoli lääkkeiden yliannostukseen 50-vuotiaana vuonna 2009. Jackson muistetaan muun muassa albumistaan Thriller, joka on maailman myydyin levy.

Arvostetun musiikkimaailman aikakauslehden Rolling Stonen (siirryt toiseen palveluun) mukaan Jacksonin muistolle on aikaisemmin tehty muun muassa kaksi Cirque du Soleilin sirkusesitystä. Toista niistä on esitetty Las Vegasissa vuodesta 2013 lähtien. Sen lisäksi kuolinpesä on antanut luvan kahden Jacksonin kuolemanjälkeisen albumin julkaisuun.

Broadwaylla tarkoitetaan teatteriesityksiä, joita esitetään New Yorkin Manhattanilla.

