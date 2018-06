Uutissuomalainen: Kelan henkilöstö väsyi jatkuviin ongelmiin toimeentulotuessa

Kelan toimihenkilöyhdistys on ilmoittanut Kelan johdolle jatkuvista ongelmista toimeentulotuessa. Kela on kutsunut asian tiimoilta henkilöstön neuvotteluun, kertoo Uutissuomalainen.

Kelan johto ja henkilöstön edustajat neuvottelevat tänään siitä, miten ratkaista toimeentulotukihenkilöstön kokemat ongelmat.

Asiasta kertovan Uutissuomalaisen mukaan Kelan toimihenkilöyhdistys lähetti Kelan johdolle noin viikko sitten pitkän kirjelmän, jossa kerrotaan henkilöstön jaksamiseen vaikuttavista ongelmista.

Perustoimeentulotuki siirtyi Kelan käsiteltäväksi viime vuoden alussa ja käsittely ruuhkautui pahasti. Ruuhkat on saatu purettua, mutta henkilöstön mielestä tilanne ei vieläkään ole hyvä.

– Nyt päädyimme kirjeeseen, koska etuus on ollut Kelalla puolitoista vuotta ja edelleen on näitä ongelmia, joita toimme kirjeessä esille. Katsoimme, että toimeentulotuen ratkaisutoiminta on jo vakiintunutta, kertoo varapuheenjohtaja Tuija Sarlin Kelan toimihenkilöyhdistyksestä.

Sarlinin mukaan työnantaja reagoi kirjeeseen heti kutsumalla henkilöstön neuvotteluun Kelan johdosta viestitettiin Uutissuomalaiselle viestinnän välityksellä, että se kommentoi asiaa vasta tapaamisen jälkeen.

Viestinnän mukaan johto pitää tapaamista tärkeänä ja suhtautuu henkilöstön hyvinvointiin vakavasti.

Henkilöstön kirjelmässä on listattu 11 ongelmaa. Yhtenä ongelmana esimerkiksi mainitaan se, etteivät toimeentulotuen käsittelijät ole saaneet tehtäväänsä riittävää perehdytystä.

Lisäksi esimerkiksi erilaisia linjauksia tulee työntekijöiden mukaan jopa useita päivässä, mutta ohjeistuksia ei ole koottu yhteen paikkaan, josta säännöt voisi helposti tarkistaa.

