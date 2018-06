Juhannusmuistio – katso liikenteen ruuhkapaikat, poikkeavat aukioloajat ja vinkit vesille

Juhannuksen meno- ja paluuliikenne

Liikenneviraston arvion mukaan (siirryt toiseen palveluun) juhannuksen menoliikenteen vilkkain päivä on juhannusta edeltävä torstai kello 11 ja 20 välillä. Useat valtaväylät saattavat ruuhkautua menoliikenteen huipputunteina. Liikenteen ollessa vilkkaimmillaan ajonopeudet saattavat laskea paikoitellen 20–40 km/h normaalia alemmiksi.

Tyypillisesti liikenne puuroutuu etenkin pääkaupunkiseudun ulosmenoteillä. Esimerkiksi valtatiellä 4 liikennettä on torstaina noin 50 prosenttia enemmän kuin normaalina kesäperjantaina.

Ruuhkia voi syntyä myös pääkaupunkiseudun ulkopuolelle. Perinteinen ruuhkapaikka on esimerkiksi valtatie 9 Alajärven kohdalla. Tänä vuonna kyseinen kohta on luultavasti normaaliakin ruuhkaisempi, sillä tien vaihtoehtoisena reittinä käytetyllä kantatiellä 58 on tietyö. Aikaisempien vuosien tapaan myös valtatie 4 Jyväskylästä pohjoiseen ja valtatie 5 Mikkelistä pohjoiseen voivat ruuhkautua.

Joillakin alueilla liikenne saattaa sujua edellisiä juhannuksia sujuvammin. Yksi esimerkki on Turun saariston lauttaliikenne. Tänä vuonna lauttojen jonotusaikojen arvioidaan olevan tavallista lyhyemmät, sillä suosittu Parainen–Nauvo-väli tullaan liikennöimään kahdella suurella lautalla.

Esko Jämsä / AOP

Liikennevirasto arvioi, että myös perjantaina juhannuksen menoliikenne on kohtalaisen vilkasta, erityisesti kello 10:n ja 13:n välillä.

Juhannuksen paluuliikenne on vilkkainta sunnuntaina kello 10:n ja 22:n välillä. Ruuhkia voi esiintyä varsinkin valtateillä 4 ja 5 Helsinkiin päin ja valtatiellä 9 Jyväskylästä Tampereelle. Paluuliikenteessä ruuhkaisimmat tiet ovat siis pitkälti samat kuin menoliikenteessä. Liikenneviraston arvion mukaan paluuliikenteessä ruuhkat ovat maltillisempia kuin menoliikenteessä.

Tietöitä on käynnissä ympäri maata. Lähes kaikilla tietyömailla työskentely keskeytetään juhannuksen ajaksi. Tietyöt voivat silti hidastaa matkantekoa, sillä kaistat saattavat olla normaalia kapeampia tai tyystin suljettuja. Useilla työmailla on myös alennetut nopeusrajoitukset.

Tarkat tiedot käynnissä olevista tietöistä ja muista häiriöistä voi tarkastaa Liikenneviraston Liikennetilanne-palvelusta (siirryt toiseen palveluun).

Poliisi on mukana seuraamassa juhannusliikenteen sujumista. Liikennettä poliisi valvoo sekä perinteisesti että automaattivalvontalaittein.

AOP

Juhannusta vietetään vaihtelevassa säässä

Loppuviikon säätä hallitsevat matalapaineet, kertoo Ylen meteorologi Anne Borgström. Juhannusaattona perjantaina yksittäiset sadekuurot ja runsaat sateet hellivät jälleen Suomen luontoa. Ennusteissa aaton sateisin paikka vaikuttaa olevan Pohjanmaa tai Oulun seutu. Kuurosateita tulee todennäköisesti myös Etelä-Suomessa. Merialueilla on tuulista.

Parhaasta juhannussäästä saadaan todennäköisesti nauttia Pohjois- ja Etelä-Karjalassa. Myös maan lounaisosissa kuivuu aattoillan aikana. Lapissa juhannusaatto on melko poutainen, mutta sateet siirtyvät pohjoiseen viimeistään lauantaina.

Lauantai on poutaisempi päivä, mutta etelässä ja maan keskivaiheilla on yksittäisiä sadekuuroja. Sunnuntai on poutainen, mutta viimeistään sunnuntai-iltana kaakosta saapuu seuraava matalapaine sateineen. Lue lisää Ylen sääsivuilta.

Yle Uutisgrafiikka

Kauppojen aukioloajat

Kauppojen aukioloajat saattavat vaihdella juhannuksena. Aukioloajat kannattaa tarkistaa kauppojen omilta nettisivuilta. Katso linkeistä Lidlin myymälöiden (siirryt toiseen palveluun), K-ruokakauppojen (siirryt toiseen palveluun) ja S-Ryhmän kauppojen (siirryt toiseen palveluun) aukioloajat.

Alko

Torstaina Alko palvelee kello 9–21. Juhannusaattona kello 9–12. Juhannuspäivänä Alko on kiinni. Tarkista lähimyymäläsi ajantasaiset aukioloajat Alkon myymälähausta (siirryt toiseen palveluun).

Posti

Postin omat myymälät palvelevat torstaina kello 18:aan asti (Lemin posti kello 17:ään asti). Juhannusaattona ja juhannuspäivänä Postin omat myymälät ovat suljettuna. Poikkeuksena on Helsingin pääposti, joka on avoinna juhannusaattona kello 12:een asti. Katso tarkemmat tiedot aukioloista Postin sivuilta (siirryt toiseen palveluun). Postia ei jaeta perjantaina, poikkeuksena ovat varhaisjakelussa jaettavat sanomalehdet.

Apteekki

Apteekkien aukiolot saattavat juhannuksen aikoihin vaihdella, osa on myös kiinni. Apteekkien aikatauluja ja yhteystietoja voi katsoa tarkemmin tästä (siirryt toiseen palveluun).

Pankit

Juhannusaattona perjantaina pankit tarjoavat vain joitakin palveluja (siirryt toiseen palveluun). Pankit ovat suljettuina lauantaisin ja sunnuntaisin läpi vuoden.

Kauko- ja lähijunat

Jyrki Lyytikkä / Yle

VR liikennöi juhannuksena poikkeusaikataulujen mukaan. Pitkä viikonloppu vaikuttaa aikatauluihin seuraavasti:

Kaukoliikenne: Torstaina perjantailiikenne ja perjantaina lauantailiikenne. Lauantaina aamulla ja aamupäivällä sunnuntailiikenne, iltapäivällä ja illalla lauantailiikenne. Sunnuntaina sunnuntailiikenne.

Lähiliikenne: Torstaina perjantailiikenne, lisäksi ylimääräinen N-juna Helsingistä Keravalle kello 23.57. Perjantaina lauantailiikenne, lauantaina sunnuntailiikenne ja sunnuntaina sunnuntailiikenne.

Matkustus hiljenee aaton jälkeen, ja juhannusviikonloppuna tehdään paljon ratatöitä eri puolilla maata. Työt aiheuttavat poikkeusjärjestelyjä, esimerkiksi bussikorvauksia. Kaikki Suomen ratatyöt näet Liikenneviraston kartasta (siirryt toiseen palveluun).

Ratatöistä johtuvat muutokset, kuten korvaavat kuljetukset ja niiden lähtöpaikat näet VR:n liikennetilannesivulta (siirryt toiseen palveluun).

Matkahuollon bussit

Juhannus tuo paljon muutoksia bussiaikatauluihin. Erityisesti juhannusaaton iltana perjantaina ja juhannuspäivänä lauantaina vuoroja liikennöidään rajoitetusti. Katso tarkemmat tiedot Matkahuollon verkkosivuilta (siirryt toiseen palveluun).

Helsingin seudun liikenne HSL

Derrick Frilund / Yle

HSL:n joukkoliikenteessä on juhannusaattona lauantain aikataulut. Juhannuspäivänä ajetaan sunnuntain aikataulujen mukaan. Yöliikenteessä on lisälähtöjä. U-linjoilla liikennöidään rajoitetusti sekä aattona että juhannuspäivänä. Katso tarkemmat tiedot HSL:n sivuilta (siirryt toiseen palveluun).

Liputus

Suomen lipun voi nostaa salkoon juhannusaattona kello 18. Liputus päättyyy juhannuspäivänä kello 21. Yleisiä liputusohjeita löytyy sisäministeriön nettisivuilta (siirryt toiseen palveluun).

Valtakunnallinen kriisipuhelin ja Päihdeneuvontapuhelin

Suomen Mielenterveysseuran (siirryt toiseen palveluun) valtakunnallinen kriisipuhelin päivystää numerossa 010 195 202 juhlapyhien aikaan kello 15–7.

Mikäli koet yksinäisyyttä juhannuksena, voit etsiä keskusteluseuraa EHYT ry:n Elokoloista. Katso toimipisteet ja aikataulut tästä (siirryt toiseen palveluun). Helsingin Elokolo (siirryt toiseen palveluun) on auki kesällä joka päivä kello 9–15. Myös juhannuksena, aattona ja juhannuspäivänä kello 9–15.

EHYT ry:n Päihdeneuvontapalvelu (siirryt toiseen palveluun) 0800 900 45 on avoinna aina ympäri vuorokauden. Soita, jos oma tai läheisen päihteiden käyttö huolestuttaa. Puheluun vastaa ammattilainen. Palvelu on ilmaista, anonyymia ja luottamuksellista.

Viisaasti vesillä

AOP

Suomen uimaopetus- ja hengenpelastusliitto (siirryt toiseen palveluun) listaa vinkit turvalliseen juhannuksen viettoon:

Ota aina kaveri mukaan uimaan ja saunomaan. Ui rannan suuntaisesti, jotta jalat yltävät tarvittaessa pohjaan. Varmista ennen hyppäämistä, että pinnan alla ei piile vaara. Valvo lapsia erityisen tarkkaan veden äärellä, käden mitan päässä. Pue pelastusliivit päällesi aina vesille lähtiessäsi ja tarkista veneen varustus. Lataa 112-sovellus valmiiksi kännykkääsi. Muista, että alkoholi ei kuulu vesille.

Vesilläliikkujien turvana päivystää 130 pelastusalusta ja lähes 1 400 vapaaehtoista meripelastajaa ympäri maata. Vaara- tai hätätilanteessa vesillä soitetaan meripelastuksen hälytysnumeroon 0294 1000 (merialueella) tai hätänumeroon 112 (sisävesillä). Meripelastusseuran Trossi-palvelunumerosta 0800 30 22 30 saa apua vesillä niissä ongelmatilanteissa, joissa kyseessä ei ole vaaratilanne eikä avun saamisella ole kiire. Palvelunumero päivystää vuorokauden ympäri.

Lottoarvonta siirtyy sunnuntaille

Juhannus aiheuttaa muutoksia joidenkin Veikkauksen pelien peli- ja arvonta-aikoihin. Lotto, Lauantai-Jokeri ja Lauantai-Lomatonni arvotaan juhannusviikolla (kierros 25/2018) poikkeuksellisesti sunnuntaina kello 22.15. Tarkemmat tiedot Veikkauksen sivuilta (siirryt toiseen palveluun).