Itkevä lapsi tienposkessa, kanaverkkoa ja telttaleiri – kuvat vanhemmistaan erotetuista lapsista näyttävät kylmän todellisuuden Yhdysvaltojen rajalla

Lohduttoman itkun voi melkein kuulla.

Kuva tien poskessa itkevästä pikkutytöstä leviää intenetissä vauhdilla ja ainakin sosiaalisessa mediassa uskotaan, että siitä tulee Yhdysvaltain siirtolaispolitiikan symboli.

Kuvan ottanut kuvajournalisti John Moore kertoo brittilehti Guardianin haastattelussa, ettei tilanne ollut helppo, vaikka hän tiesi ottavansa tärkeää kuvaa (siirryt toiseen palveluun).

– Olen varma, ettei valtaosalla näistä perheistä ollut aavistustakaan Yhdysvaltain uudesta politiikasta, joka erottaa lapset vanhemmistaan oikeuskäsittelyiden ajaksi, siirtolaisia ja pakolaisia pitkään kuvannut Moore sanoo.

Toisin kuin kuvan kohteet, hän tiesi erottamisen olevan edessä.

Mediaa on päästetty vierailemaan Texasin McAllenissa sijaitsevassa säilöönottokeskuksessa, jossa on niin yksin olevia lapsia, yksinäisiä aikuisia kuin perheitäkin. USA:n rajavartiolaitos / AFP

Tuorein luku kerrottiin eilen tiistaina: Yhteensä 2 342 lasta erotettiin vanhemmistaan Yhdysvaltain ja Meksikon rajalla toukokuun alun ja kesäkuun alun välisenä aikana.

Kyse on "nollatoleranssista", jonka myötä Yhdysvaltoihin laittomasti pyrkivät siirtolaisperheet hajotetaan tavallaan pakon edessä. Vanhempiensa mukana Yhdysvaltoihin yrittävät lapset otetaan huostaan, mitä esimerkiksi YK on arvostellut tiukkaan sävyyn.

Yhdysvaltain tulli- ja rajavalvontavirainomaisen jakoon antama kuva näyttää Texasin McAllenissa olevan säilöönottokeskuksen. Handout / EPA

Lapset erotetaan vanhemmistaan siksi, että Yhdysvaltoihin rajan yli pyrkivät aikuiset pidätetään. Yhdysvaltain oikeusministeriö linjasi huhtikuussa, että jokainen laitonta maahantuloa yrittävä saa syytteen.

– Emme enää vapauta massoittain ihmisiä, jotka rikkovat lakia. Jokainen asetetaan syytteeseen, Yhdysvaltain sisäisestä turvallisuudesta vastaava ministeri Kirstjen Nielsen toteaa maanantaina julkaisussa tiedotteessa (siirryt toiseen palveluun).

Vanhemmistaan erotettuja siirtolaislapsia varten on rakennettu telttaleiri Texasin Tornilloon. Joe Raedle / AFP

Uutistoimisto AP:n sunnuntainen juttu kertoo (siirryt toiseen palveluun), kuinka entinen varastorakennus McAllenissa Texasin osavaltiossa on muutettu Yhdysvaltoihin yrittävien siirtolaisten ja turvapaikanhakijoiden väliaikaiseksi säilytyspaikaksi.

Juttu on tylyä luettavaa. Yhdessä häkissä saattaa olla 20 lasta. Tila on jaettu kanaverkolla. Lattialla on vesipulloja ja alumiinisia lämpöpeitteitä.

McAllenissa sijaitsevaan varastorakennukseen kyhätyissä häkeissä kohtaloaan odottaa niin vanhemmistaan erotettuja lapsia, yksinäisiä aikuisia kuin perheitäkin.

Siirtolaiset odottivat linja-autoasemalla kuljetusta katolisen hyväntekeväisyysjärjestön ylläpitämään suojaan Texasin McAllenissa 17. kesäkuuta. Loren Elliott / AFP

Uutistoimisto AP:n tänään keskiviikkona julkaiseman jutun mukaan (siirryt toiseen palveluun) Etelä-Texasista, läheltä Meksikon vastaista rajaa löytyy ainakin kolme säilöönottokeskusta, jotka on varattu "herkässä iässä" oleville eli vanhemmistaan erotetuille vauvoille ja pienille lapsille.

Koska oikeuskäsittelyiden ajaksi vanhemmistaan erotettujen siirtolaislaisten määrä kasvaa, suunnittelee hallitus AP:n mukaan neljännen säilöönottokeskuksen avaamista Houstoniin.

Väliaikaisissa keskuksissa vierailleiden lääkäreiden ja asianajajien mukaan olosuhteet keskuksissa ovat kunnossa. Ne ovat siistejä ja turvallisia, mutta se ei auta itkeviä ja hysteerisiä lapsia, joista osalla ei ole aavistustakaan, missä heidän vanhempansa ovat.

– Keskukset eivät ole ongelma. Ongelma on se, että lapset erotetaan vanhemmistaan, lastenlääkäri Marsha Griffin sanoo AP:lle.

Äideistään ja isistään erotetut siirtolaislapset itkevät pidätettyjen vanhempiensa perään nauhalla, jonka sanotaan olevan säilöönottokeskuksesta. Yhdysvaltalainen voittoa tavoittelematon uutistoimitus ProPublica on julkaissut saamansa ääninauhan. Nauhoitteen alkuperää ei ole voitu varmistaa, mutta ProPublican mukaan se on nauhoitettu säilöönottokeskuksessa Yhdysvaltain ja Meksikon rajalla.

Yhdysvaltain edustajanhuoneen demokraattijäsenet Lucille Roybal-Allard (oik.), Adriano Espaillat, Juan Vargas ja Michelle Lujan Grisham osoittivat mieltään samaan aikaan, kun presidentti Donald Trump tapasi edustajanhuoneen republikaaneja tiistaina kesäkuun 19. päivä. Alex Wong / AFP

Trumpin siirtolaispolitiikan arvostelu kiihtyy – ja siihen yhdytään myös presidentin oman puolueen riveistä. Myös Meksikon ulkoministeri on tuominnut Yhdysvaltain siirtolaispolitiikan, jota hän on kutsunut julmaksi.

Mielenosoittajat kokoontuivat tiistaina 19. kesäkuuta vastustamaan Yhdysvaltain siirtolaispolitiikkaa Texasin El Pasoon. Joe Raedle / AFP

