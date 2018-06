Juhannusliikenne tukkii tiet torstaina, luvassa vaihteleva juhannus – Katso, missä on kuivimmat juhlat

Kansa valuu kaupungeista maalle ja muihin juhannusjuhliin torstaina kello 11–20 välillä. Keskikesän juhlaan on parasta varautua sateenvarjon kanssa.

Keskikesän juhlaa vietetään erittäin vaihtelevassa säässä. Matalapaineet hallitsevat säätä loppuviikon aikana, kertoo Ylen meteorologi Anne Borgström.

Keskiviikkona Pohjois-Suomessa on sateita ja maan keskiosassa tuulista. Torstain kuluessa lounaasta saapuu uusi sadealue, joka kastelee Etelä-Suomen kuurosateilla. Borgströmin mukaan Keski-Suomessa torstai on aurinkoinen ja kaunis poutapäivä.

Juhannusaattona perjantaina yksittäiset sadekuurot ja runsaat sateet hellivät jälleen Suomen luontoa. Keskikesän juhlijoilta sääolot vaatinevat huumorintajua.

Ennusteissa aaton sateisin paikka vaikuttaa olevan Pohjanmaa tai Oulun seutu. Kuurosateita tulee todennäköisesti myös Etelä-Suomessa. Merialueilla on tuulista.

– Missään ei sada kuitenkaan koko päivää, eli jotain positiivista. Aurinkokin näyttäytyy aika paljon, helteistä ei ole mitään tietoa.

Parhaasta juhannussäästä saadaan todennäköisesti nauttia Pohjois- ja Etelä-Karjalassa. Myös maan lounaisosissa kuivuu aattoillan aikana. Lapissa juhannusaatto on melko poutainen, mutta sateet siirtyvät pohjoiseen viimeistään lauantaina.

Juhannusviikonlopun aikana kastutaan kaikkialla Suomessa. Yle

Lauantai on poutaisempi päivä, mutta etelässä ja maan keskivaiheilla on yksittäisiä sadekuuroja. Sunnuntai on poutainen, mutta viimeistään sunnuntai-iltana kaakosta saapuu seuraava matalapaine sateineen.

Keskiviikko on näillä näkymin loppuviikon lämpimin päivä. Pohjoisessa loppuviikon lämpötilat ovat pääosin 10–15 asteen välillä. Etelä- ja Keski-Suomessa lämpöä on 15 asteen molemmin puolin.

Hallan vaaraa ei ole koko viikon aikana.

Uimavesien lämpötilat (siirryt toiseen palveluun) (Suomen ympäristökeskus) ovat tällä hetkellä hieman tavanomaista lämpimämmät.

Yle

Tiet täyttyvät autoista torstaina

Suurin osa keskikesän juhlijoista on tien päällä torstaina kello 11–20 välillä.

– Moni tekee vielä työpäivän, joten vilkkaimmillaan liikenne on kello 16–18 välillä, arvioi Liikenneviraston tieliikennekeskuksen liikennepäivystäjä Risto Nurminen.

Ruuhkaisimmat tiet Valtatie 4 Jyväskylästä pohjoiseen

Valtatie 9 Alajärven kohdalla

Valtatie 5 Lahti–Mikkeli ja Mikkelistä pohjoiseen Lähde: Liikennevirasto

Ruuhkaisinta on pääkaupunkiseudun ulosmenoteillä ja kaupungeissa. Joillakin alueilla liikenne saattaa sujua edellisiä juhannuksia sujuvammin. Esimerkiksi Turun saariston lauttaliikenteen odotusaikojen odotetaan olevan tavallista lyhyemmät. Suositulla Parainen–Nauvo-välillä liikennöidään kahdella suurella lautalla.

Valtaosa tietöistä keskeytetään juhannuksen ajaksi. Työmaat voivat silti hidastuttaa matkantekoa. Voit katsoa meneillään olevat tietyöt Liikenneviraston sivuilta. (siirryt toiseen palveluun) Liikennevirasto ennakoi, että paluuliikenne on vilkkaimmillaan sunnuntaina kello 10–22.

Liikennepäivystäjä Risto Nurminen neuvoo kuljettajia suunnittelemaan matkareitin hyvin etukäteen. Rattiin kannattaa istahtaa virkeänä ja tietenkin raittiina.

– Kannattaa katsoa, että auto on kunnossa ja seurata, millaisessa säässä mennään. Nythän on sateita tulossa, joten kannattaa tarkistaa, että tuulilasinpesuaineet ja muut ovat kunnossa.

Nurmisen mukaan juhannusruuhkissa hötkyily on autoilijoiden yleisin moka.

– Liikakiire, liikavauhti ja toisen perässä ajaminen. Pitäisi olla malttia ja ottaa muut liikenteessä liikkujat huomioon, jotta kaikki sujuu turvallisesti, Nurminen sanoo.