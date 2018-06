Lastentarhanopettajien vaatimuksille vihreää valoa – Vantaa aloitti palkkakisan, muut seuraamassa perässä

Lastentarhanopettajien palkankorotuksia pidetään aiheellisina myös Helsingissä ja Espoossa. Päätökset palkoista tehdään kuitenkin vasta syksyllä.

Vantaa ilmoitti aiemmin tällä viikolla, että se nostaa lastentarhanopettajien palkkoja 145 eurolla ensi vuoden alusta. Lisäksi Vantaa aikoo maksaa 1 500 euron arvoisen muuttopalkkion pääkaupunkiseudun ulkopuolelta muuttaville lastentarhanopettajille, erityislastentarhanopettajille ja päiväkodin johtajille.

Sekä Helsingin kasvatuksen ja koulutuksen apulaispormestari Pia Pakarinen että Espoon henkilöstöjohtaja Kimmo Sarekoski sanovat, että lastentarhanopettajien palkkoja on syytä arvioida uudelleen. Palkankorotusten puolesta puhuvat työvoimapula ja työtehtävien muutos uuden varhaiskasvatuslain voimaantulon jälkeen: työnkuva koetaan aiempaa vaativammaksi.

Lisäsikö Vantaan ratkaisu painetta nostaa palkkoja myös muualla? Kimmo Sarekosken mukaan on selvää, että Vantaan päätöksellä on vaikutusta – onhan Helsinki, Espoo ja Vantaa samaa työssäkäyntialuetta ja lastentarhanopettajan työnkuva ei sinänsä muutu, vaikka kuntarajat ylittyisivätkin.

– Jos emme reagoisi mitenkään, niin kyllä se saattaisi vaikuttaa rekrytoitavan henkilökunnan saatavuuteen, Sarekoski toteaa.

Helsingissä ja Espoossa lastentarhanopettajien palkoista aiotaan neuvotella tulevana syksynä. Sarekoski korostaa, että Espoossa päätös palkankorotuksista tulisi kuitenkin voimaan täysin samaan aikaan kuin Vantaalla eli 1. tammikuuta 2019. Jos siis neuvotteluissa tähän päädytään.

Vantaa ja Helsinki maksavat palkkioita, Espoo ei

Palkkojen lisäksi kilpailua kaupunkien välillä kiristävät erilaiset palkkiot. Vantaalla on tarkoitus maksaa 1 500 euron edestä muuttorahaa kuuden kuukauden työssäolon jälkeen, mutta Helsingissä porkkanana on ollut jo hetken aikaa kannustinpalkkio, joka maksetaan myös puolen vuoden koeajan jälkeen.

– Tämä Vantaalla käyttöön otettu muuttopalkkio – meillähän on samankaltainen, 1 000 euron palkkio uusille lastentarhanopettajille, Helsingin kasvatuksen ja koulutuksen apulaispormestari Pakarinen kertoo.

Lisäksi Helsingissä on käytössä niin kutsuttu vinkkipalkkio. Sen voi ansaita, jos vinkkaa tai tuo kaupungin palvelukseen uuden lastentarhanopettajan. Kuka tahansa vinkkipalkkiota ei voi saada, vaan raha on tarkoitettu nimenomaan lastentarhanopettajille. Summa on 500 euroa ja se tunnetaan myös rekrytointipalkkio-nimellä.

Kimmo Sarekoski sanoo, että Espoossa vastaavanlaisia palkkioita ei ole tällä hetkellä suunnitteilla.

Ratkaiseeko pelkästään raha?

Pakarinen ja Sarekoski uskovat, että uudet lastentarhanopettajat miettivät muutakin kuin palkkaa valitessaan työnantajaansa. Muita merkittäviä tekijöitä ovat olosuhteet päiväkodeissa, työnantajan joustavuus, henkilöstöetuudet ja mahdollisuudet urakehitykseen.

– Työntekijät tarkistavat palkan, mutta jos se ei poikkea paljoa [muiden kaupunkien maksamista palkoista], se ei ole merkittävin vaikutin, Sarekoski sanoo.

Helsingissä elinkustannukset, kuten asumiskulut, ovat suuremmat verrattuna muuhun Suomeen. Pakarisen mukaan Helsingin valtit ovatkin muualla.

– Meillä on esimerkiksi hieman suurempi lastentarhanopettajien mitoitus kuin laissa on edellytetty.

Tietysti raha on tehokas keino houkutella ketä tahansa töihin, Pakarinen lisää.

Pääkaupunkiseudun kunnat kertoivat Ylelle keväällä, että ne eivät halua kilpailla lastentarhanopettajien palkoilla.

