Lina Lehtovaara aloitti tuomaroinnin taskurahan toivossa – nyt hänellä on takanaan jo yli 100 kansainvälistä ottelua

Vähän yli sadassa kansainvälisessä ottelussa tuominneen Fifa-erotuomari Lina Lehtovaaran mukaan parasta tuomaroinnissa on ollut uusiin ihmisiin tutustuminen. AOP

Tästä on kyse Paraislainen 37-vuotias Lina Lehtovaara toimii Fifa-erotuomarina.

Fifan listalla on kaikkiaan 24 suomalaiserotuomaria kansainvälisiä pelejä varten.

Suomessa on noin 2 700 erotuomaria, mutta yksikään ei voi tehdä tuomarointia täysipäiväisenä ammattina.

Jaksaisitko harrastaa lajia, jossa sinua haukutaan säännöllisesti ja lähes jokaista päätöstäsi kyseenalaistaa vähintään 22 henkilöä tai parhaimmillaan jopa miljoonat tai miljardit?

Outoa kyllä, vuosittain liki kolmetuhatta ihmistä pelkästään Suomessa jaksaa. Rakkaus jalkapalloon motivoi tuomareita.

Paraislainen 37-vuotias Fifa-erotuomari (Kansainvälinen jalkapalloliitto) Lina Lehtovaara tulee perheestä, jossa jalkapallo oli yhteinen harrastus. Naisen ura tuomarina alkoi spontaanisti, kun hän ilmoittautui pikkuveljen mukana erotuomarikurssille.

Nuoruuden harrastus on muuttunut vuosien varrella lähes ammatiksi. 12. päivä kesäkuuta hän toimi päätuomarina naisten MM-karsintaottelussa. Ja vuonna 2016 Lehtovaara nostettiin vuonna Uefan (Euroopan jalkapalloliitto) korkeimpaan tuomareiden elite-kategoriaan.

– Alussa tuomarointi oli sellaista, mitä tuli vain tehtyä ja samalla kertyi vähän taskurahaa. Nyt kun kentällä on itsevarma olo, nautin siellä olemisesta.

Tuomarit harjoittelevat kuin ammattiurheilijat

Valioerotuomarit, eli Suomen kahden korkeimman sarjatason erotuomarit, harjoittelevat yhtä paljon kuin ammattiurheilijat: kymmeniä tunteja viikossa.

Fyysisen harjoittelun lisäksi tuomarilla on yksi tai kaksi peliä viikossa, jotka erotuomaritarkkailija katsoo ja antaa niistä palautetta. Ottelut myös kuvataan ja tuomareiden toiminta sekä pelin tapahtumat analysoidaan jälkeenpäin videolta.

Myös useamman päivän koulutustapahtumia on kuukausittain. Jos peli sattuu olemaan toisella puolella Suomea, voi reissussa kestää pari päivää.

Aikaa harjoitteluun on rajoitetusti, ja vain muutamalla on mahdollisuus tehdä tuomarointia täysipäiväisesti. Suomen Palloliiton erotuomaripäällikkö Jouni Hyytiä kertoo, että palloliiton tavoitteena on jatkossa kehittää tuomarikoulutusta ja mahdollistaa useammille puoliammattilaisuus.

– Tällä hetkellä meillä on töissä kaksi tuomaria 25 tuntia viikossa. Loput viikosta he ovat toisen työnantajan palveluksessa tai kotona.

Jalkapallon erotuomarille ihmisten välinen kanssakäyminen on tärkeää. Naisten liigan ottelussa ONS - Pallokissat erotuomarina toiminut Tatu Korkelainen juttelee kotijoukkueen taustahenkilön kanssa. Timi Kärki / Yle

Veikkausliigan erotuomarin palkkio yhdestä pelistä on 480 euroa, johon lisätään kulukorvaukset. Tuomaroitavia otteluita on yhdellä kaudella noin 12–20.

Tuomarointia voisi Hyytiän mukaan tehdä ammatikseen, jos kunto vain kestää.

– Mutta jos loukkaannut, mistä pöytään tuodaan leipä?

Erotuomari ei voi kehittyä yksin

Kaikki tuomarit eivät pyri huipulle, mutta he jotka haluavat kehittyä, tarvitsevat taustalleen organisaation ja tukiverkon.

Hyytiän mukaan Palloliitossa päätoimisia erotuomaritoimijoita on seitsemän, osa-aikaisia kolme. Sen lisäksi jokaisessa piirissä oman työnsä ohella -periaatteella toimivia erotuomarivastaavia on 11. Piireissä kouluttajia on yhteensä noin 50.

Jalkapalloerotuomarin ura alkaa peruskurssista (siirryt toiseen palveluun) (Suomen Palloliitto). Koulutuksessa käydään läpi sääntöjä, jotka ovat yksinkertaisia, mutta samalla monimuotoisia – kuten itse pelikin.

Kurssissa on kolme osaa: luentokoulutus, jossa opetellaan säännöt ja niiden tulkintaa, kenttäkoulutus, sekä tutustumisottelu. Kaikkiaan koulutus kestää noin 16 tuntia. Kursseja järjestävät Palloliiton piirit.

Kaikki erotuomarit käyvät myös vuosittain jatkokoulutuksen. Siellä varmistetaan tietojen ajantasaisuus sekä käydään läpi muuttuneet ja painotettavat tulkinnat. Tuomarit suorittavat joka vuosi myös liiton tai piirin määräämän teoreettisen kokeen ja tasosta riippuen kuntotestin.

Lina Lehtovaara on ammatiltaan opettaja. Kun hänen kansainvälinen tuomarointiuransa alkoi, oli rytmin löytäminen työn ja tuomaroinnin välille hankalaa. Vuosien varrella hän on kuitenkin löytänyt tasapainon.

– Perheeltä ja työpaikalta tulee paljon kannustusta. Kaikki työnantajat ovat olleet tosi ymmärtäväisiä. Ja rehtori on itse myös futismiehiä. Opetustyö ei ole kärsinyt kansainvälisestä tuomarin urasta.

Ero jalkapallon huippumaihin verrattuna valtava

Englannissa on kansainvälisesti harvinainen tilanne. Kaikki pääsarjatason tuomarit ovat palkattuina Englannin jalkapalloliittoon. Valioliigatuomarin pohjapalkka kaudella 2016–2017 oli noin 45 000 euroa. Lisäksi tuomarit saavat yksittäisestä pelistä noin 1 500 euroa. Keskimäärin he tienaavat vuosittain noin 80 000 euroa.

Kuvassa oleva Englannin Valioliigan erotuomari Jonathan Moss tienasi kaudella 2016-2017 yli 79 tuhatta euroa. EPA

Lähes kaikissa muissa eurooppalaisissa sarjoissa tuomarit saavat palkkansa peleistä, eikä pohjapalkkaa ole olemassa. Suomen tilanne ei siis ole poikkeuksellinen. Täysipäiväinen ammattituomarointi huipulla on harvoille tarjottua herkkua.

Vaikka Englannissa erotuomareiden palkat ovat hyvät, ovat ne pelaajien palkkoihin verrattuna pieniä. Valioliigan pelaajien keskipalkka kaudella 2016–2017 oli 56 000 euroa viikossa. Eli vuodessa noin kolme miljoonaa euroa.

Suomessa ammattilaisuuden kehitystä rajoittaa Palloliiton erotuomariasiantuntija Jouni Hyytiän mukaan pula resursseista.

– Halu ja tarve olisi kova, mutta meidän resurssimme ovat valitettavan pienet.

Itsevarmuus tekee tuomarin

Suomalaisia tuomareita on nähty jo MM-kisoissa avustavan erotuomarin roolissa. Vain erotuomarin debyytti uupuu.

– Kenties suomalainen erotuomari nähdään seuraavissa Fifan jalkapallon MM-kisoissa, mutta realistinen arvio on kahdeksan vuoden päässä, Suomen Palloliiton erotuomaripäällikkö Jouni Hyytiä sanoo.

Taidosta tai osaamisesta kisapaikka ei Hyytiäisen mukaan ole kiinni. Tarvitaan vain läpilyönti.

– Naisten puolella MM-kisapaikka on lähempänä, mutta molemmissa miehissä ja naisissa on tulossa monta lupaavaa tuomaria.

Fifa-erotuomari Lina Lehtovaaran mukaan tuomarilta on löydyttävä tiettyjä ominaisuuksia. Luonnollisesti kunnon on oltava hyvä, mutta sen lisäksi erotuomarin pitää uskaltaa olla esillä ja tehdä isojakin päätöksiä epäröimättä. Erotuomari ei kuitenkaan saa olla ottelussa liikaa tapetilla.

– Tuomarin täytyy uskaltaa olla ihmisten kanssa tekemisissä. Kokemus tuo tekemiseen itsevarmuutta.

Veikkausliigassa ei ole tällä hetkellä yhtään naiserotuomaria. Valmentajat ja pelaajat toivovat myös naisia tuomareiksi. Lehtovaara on ensimmäinen, joka on päässyt lähelle. Hän toimi neljäntenä erotuomarina Veikkausliigan ottelussa.

Lehtovaara haluaakin antaa ylöspäin tähyäville tuomareille vinkin.

– Tee aina oma työsi mahdollisimman hyvin. Se riittää.