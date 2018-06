Stunt-ajaja Eero Syrjänen taiteilee selkä menosuuntaan tai jopa päällään seisten – “Poika on keulinut aika kauan”

Turku– Täällä ei saa polttaa kumia, joten tämä rajoittaa hieman näytöstä, sanoo 21-vuotias stunt-ajaja Eero Syrjänen Turun Forum Marinumin pihalla puoli tuntia ennen ensimmäistä näytösajoa.

Pakettiauton vieressä seisoo stunttipyörä, 600-kuutioinen Kawasaki. Pyörä on tavallinen katupyörä, jota on rakennettu vahvemmaksi.

Petra Ristola / Yle

– Jarruja on paranneltu. Pyörässä on kaatumaraudat, ja joka paikkaa on muutenkin vahvistettu, sanoo Eero Syrjänen.

Bensatankki on lyöty lyttyyn, jotta sen päällä voi seistä ja istua. Takaistuimeen on tehty jalan mentävä reikä, jotta keuliessa jalkaa voi pitää kolossa.

Petra Ristola / Yle

Moni yhdistää sanan 'stuntti' elokuvien sijaisnäyttelijään, joka korvaa oikean näyttelijän vaarallisissa kohtauksissa. Ajajien keskuudessa stuntti on vakiintunut tarkoittamaan mitä tahansa näyttävää ja vaarallista temppua, yleensä jollain ajoneuvolla.

Stunttikuski Syrjäsen yksi bravuureista on, kun hän seisoo selkä menosuuntaan tankin päällä ja ohjaa pyörää jalallaan. Hän myös osaa ajaa päällään seisten.

Stunt-veto alkaa yllättäen mustalla Pappa-Tunturilla. Mopon keula nousee Syrjäsen käsittelyssä helposti pystyyn, ja se myös pysyy pystyssä vaivatta neljäkin kierrosta.

Petra Ristola / Yle

Eero Syrjäsen vanhemmat Merja ja Jyrki Syrjänen ovat seuraamassa esitystä.

– Yleisön joukossa kuulee aina kaikenlaista. Osa pitää temppuja ihan helppona, toiset taas arvostavat kovasti, sanoo isä Jyrki Syrjänen.

Eero Syrjänen vaihtaa mopon moottoripyörään. Kawasakin keula nousee vaivattomasti nuoren miehen käsittelyssä.

Pyörän keula näyttää suoraan kohti taivasta. Pyörä kulkee eteenpäin, ja Syrjänen vaihtaa asentoja pyörän rungon päällä.

– Poika on keulinut aika kauan. Kikkailu alkoi heti, kun hän oppi ajamaan polkupyörällä 4–5-vuotiaana, sanoo äiti Merja Syrjänen.

Petra Ristola / Yle

Moottoripyörä kiertää hitaasti ympyrää näytösalueella. Syrjänen puolittain makaa pyörän päällä, kädet niskan takana. Toisella jalalla hän ohjaa pyörää. Yleisön ihmetyksen voi aistia, niin taitavalta ja sulavalta pyörän käsittely näyttää.

– Polta vähän kumia! mies huutaa yleisön joukosta.

Eero Syrjänen seisoo tankin päällä, ohjaa toisella jalalla pyörää ja taputtaa käsiään pään päällä. Yleisö vastaa taputuksiin.

Petra Ristola / Yle

Ensimmäinen esitys on ohitse, kaikki sujuu ilman ongelmia. Näytöstä tosin pitää hieman soveltaa, koska esitystä varten aidattu alue asettaa omat rajansa tempuille.

Syrjänen tarkistaa esityksen jälkeen pyöränsä kunnon yhdessä mekaanikkonsa kanssa. Edessä on vielä toinen näytös.

Petra Ristola / Yle

Pakettiauton vieressä on pino vararenkaita. Eero Syrjänen istuu renkaiden päälle ja ottaa kännykkänsä esille. Välillä hän jongleeraa kolmella männällä tasapainolaudalla seisten.

– Vieläkin vähän väsyttää ensimmäisen vedon jälkeen, sanoo Syrjänen.

Tämä kertoo siitä, että temppujen tekeminen vaatii kuntoa.

Petra Ristola / Yle

Stunt-ajajia on Suomessa vähän. Eero Syrjänenkin on itse opetellut kaikki temput yrityksen ja kokeilun kautta.

– Joskus olen jotain vinkkejä saanut kokeneemmilta.

Petra Ristola / Yle

Pahemmilta kolhuilta nuori temppuilija on sentään säästynyt.

– Pari kertaa on joutunut ottamaan kepit alle, sanoo isä Jyrki Syrjänen.

Vanhemmat ovat jo tottuneita poikansa harrastukseen. Alussa sitä yritettiin suitsiakin.

– Kuusivuotiaana hänelle ostettiin crossimopo. Se kun laitettiin käyntiin, niin sitä ei ole tähän mennessä vielä sammutettu, sanoo isä Jyrki Syrjänen.

Petra Ristola / Yle

Siinä vaiheessa, kun Eero Syrjänen osti uuden mopon ensimmäisillä kesätyörahoilla, oli aika antaa periksi.

– Omat rahat, oma unelma, sanoo äiti Merja Syrjänen.

Virroilta kotoisin oleva Eero Syrjänen opiskelee Turussa. Kaikki opiskelusta tai työnteosta jäävä aika menee harjoitellessa tai pyörää laittaessa.

Petra Ristola / Yle

Lähes joka ajokerran jälkeen pyörästä löytyy jotain korjattavaa. Ja uusia temppuja pitää harjoitella.

Syrjäsen on aika aloittaa toinen näytös. Tämäkin näytös alkaa samalla yllätysnumerolla, Pappa-Tunturilla..

Katso lisää kuvia Eero Syrjäsen Instagram-tililtä (siirryt toiseen palveluun).