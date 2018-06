Kesäkuussa hurjat maastopaloluvut – palomiehet kovilla: "Kun tuulen suunta muuttui, jäimme tulen jalkoihin"

Maastopaloja on sammutettu liki 900 tämän vuoden kesäkuussa. Tavallisesti koko kesäkuun aikana paloja syttyy kolmisen sataa.

Tästä on kyse Maastopaloja on syttynyt kesäkuun aikana yli kolminkertainen määrä edellisvuosiin verrattuna.

Yhteensä tänä vuonna on sammutettu yli 2 000 maastopaloa.

Pelastuslaitokset ja palomiehet ympäri Suomen ovat olleet kovilla.

Tammelan turvetuotantoalueen paloa sammuttanut palomies oli jäädä tulen jalkoihin.

Tiistaina ennen puolta päivää tuli hälytys: Rinnansuon turvetuotantoaluella palaa. Kun ensimmäiset sammutusyksiköt ehtivät paikalle, muutettiin maastopalon määritys keskisuuresta suureksi.

Viikkoja jatkunut sateettomuus ja kova tuuli olivat kuin bensaa liekkeihin – tätä sammutetaan pitkään.

Timo Toukkarilla piti olla sinä tiistaina vapaapäivä. Se kariutui vapaavuorohälytykseen, johon Toukkari vastasi.

– Menin saman tien Forssan paloasemalle ja lähdin päivystävän päällikön kuskiksi. Menimme sinne, missä sammutustyöt oli jo aloitettu. Tuuli oli kova, eikä tilanne ollut hallinnassa, palomies kertoo.

Toukkari otti joukkueenjohtajan vastuun ja rupesi ohjaamaan sammutustyötä palon toisessa päädyssä. Arvaamaton tuuli oli koitua sammuttajien kohtaloksi.

Palomies Timo Toukkari on saanut kevään ja alkukesän aikana useita vapaavuorohälytyksiä. Timo Leponiemi / Yle

– Kun tuulen suunta muuttui, jäimme tulen jalkoihin. Otimme miehet nopeasti autoihin, irrotimme letkut ja ajoimme sakean savun keskeltä pois. Kuljettajan piti päätellä tien sijainti vieressä palavasta penkasta. Siinä oli hetken aikaa hankala paikka.

Autot ja miehet selvisivät, mutta tuli söi letkut.

"Se oli urani suurin maastopalo"

Yhteensä 50 hehtaaria maastoa kärventänyt vihainen palo aiheutti myös henkilövahinkoja. Yksi pelastuslaitoksen työntekijä ja kolme virka-avuksi tullutta Puolustusvoimien henkilöä saivat palovammoja. Yksi heistä tarvitsi sairaaalahoitoa, mutta on jo kotiutunut.

Palovammat aiheutti erikoinen pölyräjähdys, kun mönkijän telat nostivat pölyä ajoneuvon päälle. Riittävän sakea pöly voi roihahtaa pelkän kipinän voimasta.

Turvepaloa sammutettiin päiväkausia. Timo Toukkarin vapaa venyikin 14 tunnin työpäiväksi. Joukkueenjohtajana hän yritti parhaansa mukaan jaksottaa sammutustöitä, jotta palomiehet pääsivät myös lepäämään.

– Letkun varressa olleille se oli kova paikka. Heistä huomasi väsymyksen. Kun tilanne on vielä hektinen, ei tapahtumien kulkua edes huomaa. Väsymys iskee sitten, kun vaaraa ei enää ole, Toukkari kertoo.

Tammelan viime viikon paloa sammutettiin useita päiviä. Kanta-Hämeen pelastuslaitos

Palo työllisti enimmillään noin kolmanneksen Kanta-Hämeen pelastuslaitoksen resursseista. Maastossa oli palon akuutissa vaiheessa liki 80 palomiestä. Ilmasta käsin paloa taltutettiin kolmella helikopterilla. Sekä Varsinais-Suomen että Länsi-Uudenmaan pelastuslaitokset auttoivat sammutuksessa.

Tuli nuoli viereistä metsää parissa kohdassa, mutta pelastuslaitos taltutti liekit ennen suurempaa leviämistä.

– Palo oli aika hallitsematonta, kun tuuli oli kova. Sitä ei millään meinannut saada kiinni. Se oli urani suurin maastopalo, Toukkari kertaa.

Maastopaloja kesäkuussa kolminkertainen määrä edellisvuosiin verrattuna

Maastopalot ovat viime viikkoina piinanneet pelastuslaitoksia ympäri Suomen. Suurin piikki on tapahtunut kesäkuussa. Tässä kuussa maastopaloja on kirjattu jo lähes 900. Viime vuonna kesäkuussa maastopaloja taltutettiin Suomessa reilusti alle 400, ja vuosien 2014–2016 keskiarvo on alle 300 paloa.

Yhteensä tänä vuonna on reagoitu yli 2 000 maastopaloon. Se on lähellä keskimääräistä koko vuoden saldoa.

Tiistain runsaat sateet näyttävät helpottavan tilannetta. Ilmatieteen laitos poistikin metsäpalovaroituksen suuresta osasta maata. Varoitus on voimassa enää Ahvenanmaalla, Varsinais-Suomessa ja Satakunnassa.

Pelastuslaitosten resurssit koetuksella

Kuivuuden ollessa pahimmillaan pelastuslaitokset etelästä pohjoiseen vetosivat kansalaisiin tehostamalla metsäpalovaroitusta. Avotulen teko on nyt todellakin kielletty, ihmisille tiedotettiin.

Kun Ilmatieteen laitoksen metsäpaloindeksin arvo kohoaa yli neljään, astuu metsäpalovaroitus voimaan. Viime viikkoina arvo on ollut lähes tapissa eli kuusi.

– Pelastuslaitoksilla on ollut yhteinen huoli, kun tilanne on ollut näin vaikea. Tästä haluttiin viestiä myös kansalaisille, sanoo Sisäministeriön pelastusosaston pelastusylitarkastaja Rami Ruuska.

Kanta-Hämeen pelastuslaitos

Maasto- ja metsäpaloja ennaltaehkäistään valvontalennoilla. Niitä on lennetty jo nyt reilusti enemmän kuin tavanomaisena kesänä yhteensä.

Ruuskan mukaan kevään ja alkukesän aikana on ollut päiviä, jolloin pelastuslaitosten resurssit ovat olleet koetuksella. Vaikeinta on tuulisina päivinä, kuten Tammelan turvesuon palon aikaan.

– Silloin tuli ehtii leviämään, ja sammutus on vaikeampaa. Jos on vielä useita paloja päällekkäin näissä olosuhteissa, on pelastuslaitos kovilla.