Herralahden koulu Porissa on täysin tuhottu, eikä loppua näy: "Lapset herrajee, pysykää poissa täältä" – katso video hävityksestä

Herralahden koulu on vandaalien armoilla Porissa

Sisäilmaongelmien takia Herralahden koulu jäi käyttämättä, ja käyttökieltoon asetetut tavarat sen sisälle. Nyt vuoden tyhjillään ollut koulu on tuhottu täysin.

Herralahden koulussa Porissa kävijää kohtaa uskomaton näky: täydellinen hävityksen kauhistus.

– Ensin on tultu sisään ikkunoista, sitten ovista. Ovia on jopa hitsattu umpeen, että ilkivalta saataisiin loppumaan, mutta sitten tultiin katon kautta, kertoo tekninen isännöitsijä Pekka Turunen.

Yritykset estää ilkivallantekijöitä tunkeutumasta kouluun ovat epäonnistuneet. Heitä ei myöskään ole saatu kiinni.

Opetus koulussa loppui kevääseen 2017 sisäilmaongelman takia. Tuolloin kouluun jäi runsaasti käyttökieltoon asetettua tavaraa – huonekaluja, leluja, kirjoja.

Tämän vuoden alussa koulu alkoi kuitenkin kiinnostaa, eikä hyvällä tavalla.

Piano tuikattiin tuleen

Koulun sisätilat on hajotettu täysin. Lavuaarit on rikottu. Viimeisin ilkivallanteko tapahtui vain muutama päivä sitten.

– Vanha piano ilmeisesti alkoi jotain harmittaa, se on ensin rikottu petankkikuulalla ja sitten koitettu polttaa, Pekka Turunen kertoo.

Osa koulun sisällöstä oli vielä käyttökelpoista ja esimerkiksi keittiökalusteita tarkoitus kaupata nettihuutokaupassa. Kun myynnissä olisi mahdollisesti ollut vain eioota, oli huutokauppa pakko lopettaa.

– Ei voinut tietää, onko tavaraa enää jäljellä.

Koulu odottaa purkua

Herralahden koulu odottaa tällä hetkellä purkua. Sitä ei päästä tekemään ainakaan ennen syksyä.

– Kaikki täällä on sekajätettä. Sen vastaanottaminen maksaa 320 euroa per tonni, kun kierrätettynä se voisi olla 22 euroa per tonni, Pekka Turunen sanoo.

Koulun purkuun on varattu 500 000 euroa.

– Se on todella iso raha. Toivon, että sillä tästä ongelmasta päästään eroon.

Pekka Turuselle suurin murhe on se, jos joku koululla hääräilevistä kutsumattomista vieraista loukkaa itsensä.

– Vastuu on kuitenkin Porin kaupungilla. Koulua ei voida laittaa rautahäkkiin, voimme vain kieltää. Lapset herrajee, pysykää poissa täältä.

