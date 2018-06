Jo kaksi kohtalokasta uimahyppyä viikon sisällä – Hämeenkyrön onnettomuus hiljensi pikkukunnan

Hämeenkyrön Järvenkylän uimarannalla metallisen hyppytornin edustalla palaa kymmeniä hautakynttilöitä. Perjantaina tornissa sattui onnettomuus, joka vaati yläasteikäisen pojan hengen. Turma on hiljentänyt pikkukunnan.

– Kyllähän se on hyvin surullinen tapaus, varsinkin kun kyseessä on elämänsä alussa oleva ihminen, sanoo Hämeenkyrön liikuntapaikkamestari Reijo Harjula.

Matias Väänänen / Yle

Harjula on käynyt tarkistamassa hyppytornin onnettomuuden jälkeen. Se täyttää kunnan arvion mukaan turvallisuusvaatimukset, esimerkiksi hyppäämiseen tarkoitettu lippa on riittävän pitkä ja tornissa on kaiteet myös sivulla. Ranta on kunnan pääuimaranta, mutta siellä ei ole valvontaa.

– Hyppytorni on noin kolme metriä korkea laiturin tasolta mitattuna. Kaiteen sivusta ei pitäisi päästä putoamaan laiturille, Harjula sanoo.

Myös Järvenkylän uimarannan naapurustossa asuva Marjo Hamari haluaa välittää osanottonsa kuolleen nuorukaisen omaisille ja läheisille.

– Tapaus on todella surullinen. Osanottoni kaikille omaisille ja muille läheisille. Varmasti on paljon surevia ystäviä, kun on tämän ikäisestä nuoresta kysymys, Hamari sanoo.

Marjo Hamari kertoo, että kyläläiset ovat vuosien mittaan puhuneet siitä, että pitäisikö rannalla olla valvontaa. Matias Väänänen / Yle

"Periaatteessa tuollaista ei pitäisi sattua"

Hämeenkyrön onnettomuus on jo toinen hyppytornissa sattunut onnettomuus tänä kesänä. Maanantain ja tiistain välisenä yönä nuori mies loukkaantui vakavasti hypättyään Kuopion Väinölänniemen tornista veteen.

Kuopion onnettomuus sattui, kun parikymppinen mies hyppäsi kymmenen metriä korkeasta tornista veteen. Hän ei noussut pintaan hypyn jälkeen. Paikalle hälytetyt pelastuslaitoksen sukeltajat saivat miehen pintaan, mutta hän ehti olla vedessä noin 20 minuuttia. Miehessä ei ollut nostettaessa elonmerkkejä, mutta elvyttämällä hänen sydämensä saatiin lyömään. Mies on hoidettavana Kuopion yliopistollisessa sairaalassa.

Uimaopetus- ja Hengenpelastusliiton koulutussuunnittelija Anne Hiltunen pitää molempia tapauksia hyvin valitettavina ja ikävinä, vaikka Kuopion tapauksessa hyppääjä otti Hiltusen mukaan tietoisen riskin, sillä torni on yöaikaan suljettu.

Hämeenkyrön tapausta Hiltusen on vaikea ymmärtää, mutta yleisellä tasolla hän pohtii, että vastaavan onnettomuuden voisi aiheuttaa horjahtaminen.

– Periaatteessa tuollaista ei pitäisi sattua. Kun tornista hyppää eteenpäin, pitäisi olla vettä alla.

Hämeenkyrön onnettomuuspaikalla on noin 5 metriä vettä. Hyppytornin korkein lava on kolmen metrin korkeudessa. Matias Väänänen / Yle

Kuopion onnettomuuden yhteydessä Kuopion kuntatekniikkaliikelaitos arvioi, että ainoa keino estää hyppytornionnettomuudet kokonaan on hävittää torni.

Uimaopetus- ja hengenpelastusliiton koulutussuunnittelija pitää torneja kuitenkin hyvänä asiana.

– On mukava, että niitä on. Se lisää uimista ja vesilläolon määrää nuorilla. On kuitenkin tärkeää, että lähdetään alkuun matalista hypyistä ja kasvatetaan taitoja pikku hiljaa. Pitää hypätä aina eteenpäin ja hallitusti, Hiltunen sanoo.

– Olisi hyvä, että rannoilla, joilla on hyppytorneja, olisi myös valvontaa.