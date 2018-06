Tie Uber-kuskiksi ei ole mutkaton – luvat maksavat satasia, kalliimpi vakuutus vaaditaan

Perttu Ruokangas / Yle

Uuden liikennepalvelulain myötä jokainen voi hakea taksilupaa omalle autolleen. Monissa maissa suosittu kyydinvälityspalvelu Uber tekee uuden lain myötä paluun Suomeen. Selvitimme, miten Uber-kuskiksi voi alkaa.

Uber on monissa maissa käytössä oleva amerikkalainen mobiilipalvelu, jolla kyydin voi tilata ja maksaa kännykällä.

Neuvoja ja vinkkejä kuljettajaksi pääsemiseksi tarjoaa sekä Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi (siirryt toiseen palveluun) että Uber omilla verkkosivuillaan.

Kuljettajalla on tietysti oltava voimassa oleva ajokortti. Uber vaatii (siirryt toiseen palveluun), että kortin on oltava vähintään luokkaa B ja se on oltava ainakin vuoden ikäinen.

Ja aivan ensimmäiseksi on marssittava lääkäriin tarkastamaan, että kuski on terve.

Perusta yritys ja käy kokeessa

Suomeen paluuta tekevän Uber-palvelun kuljettajien on oltava yrittäjiä. Paperisodan seuraava vaihe on siis alkaa vähintään ammattinharjoittajaksi perustamalla toiminimi. Toiminimen voi perustaa verkossa (siirryt toiseen palveluun) 75 eurolla.

Taksinkuljettajan kurssia ei enää tarvitse käydä, mutta taksinkuljettajan kokeesta pitää päästä läpi. Koe tehdään Ajovarman (siirryt toiseen palveluun) palvelupisteessä.

Kun kokeen pääse läpi, saa taksinkuljettajan ajoluvan.

Auto ammattirekisteriin ja taksiliikennelupa

Seuraavaksi auto pitää rekisteröidä ammattimaiseen käyttöön ja hankkia taksiliikennelupa. Uusia taksiliikennelupia ei kuitenkaan voi hankkia etukäteen, vaan vasta 1.7.2018, kun uusi laki tulee voimaan.

Trafista luvataan, että lupien käsittely ei takkuile.

– Koska luvat käsitellään sähköisesti, se ei vie kauaa. Olemme varautuneet muuttuneeseen tilanteeseen hyvin, kehityspäällikkö Mikko Västilä Trafista sanoo.

Tarkkaa käsittelyaikaa Trafista ei kuitenkaan uskalleta sanoa, sillä kukaan ei vielä tiedä, tuleeko hakemuksia heinäkuun alussa sata vai tuhat.

– Sanoisin kuitenkin, ettei puhuta viikoista vaan mieluummin ehkä päivistä, jos hakijalla asiat on kunnossa, Västilä sanoo.

Uber-kuski ei saa ajaa Suomessa autoa, jossa on tavallisen auton vakuutus, vaan ajopeliin pitää hankkia ammattimainen vakuutus.

Luvat "alle tonnilla"

Ihan ilmaista lystiä taksiyrittäminen ei ole, sillä pelkästään lupien hankkiminen maksaa Trafin arvion mukaan joitakin satoja euroja.

– Molemmissa luvissa puhutaan ehkä muutamasta satasesta, yhteensä alle tonnin kuitenkin, Västilä Trafista arvioi.

Lupien hintoja ei oltu vielä tämän jutun tekovaiheessa hyväksytty, mutta liikenne- ja viestintäministeriön odotetaan päättävän niistä lähiaikoina.

Lisähintaa tulee ammattimaisesta auton vakuutuksesta, joka on todennäköisesti kalliimpi kuin normaalin auton vakuutus.

Hanki taksivakuutus

Vakuutusyhtiö Ifistä kerrotaan, että henkilöauton vakuutus on paljon halvempi kuin taksivakuutus. If on valmistautunut Uberin paluuseen uudistamalla taksivakuutuksensa satunnaisia taksikuskeja varten.

Kilpailijoista esimerkiksi Lähi-Tapiola ei ole ainakaan toistaiseksi ottanut vastaavanlaista satunnaisten taksinkuljettajien vakuutusta käyttöön. Lähi-Tapiolasta kuitenkin kerrotaan, että esimerkiksi uudella kuljettajalla, jolla ei ole vielä juuri kertynyt bonuksia, taksivakuutuksen hinta olisi noin kaksinkertainen verrattuna normaalin yksityisauton vakuutukseen.

Vakuutusyhtiöistä kuitenkin tähdennetään, että vakuutuksen hintaan vaikuttaa moni asia, kuten esimerkiksi auton ikä, kuljettajan mahdolliset bonukset ja kotipaikka.

Uberin omat vaatimukset

Kun koko paperisota on käyty, voi rekisteröitya kuljettajaksi Uberiin. Jos kuljettaja ja auto täyttävät palvelun asettamat vaatimukset, voi alkaa sivutoimiseksi kuljettajaksi.

Esimerkiksi autojen täytyy alle kymmenen vuotta vanhoja (siirryt toiseen palveluun). Uberin mukaan kuljettajaksi ei pääse, jos taustalta löytyy vakavia rikoksia.