Huippututkijoiden tiukka arvio: Suomen on vähennettävä päästöjä jopa 100 prosentilla

Suomen ilmastopaneelin arvion mukaan Suomen on vähennettävä fossiilisia ja prosessiperäisiä päästöjään 85–100 prosentilla vuoteen 2050 mennessä, jotta Suomi saavuttaa Pariisin ilmastokokouksessa sovitut maailmanlaajuiset tavoitteet.

– Pääviesti on se, että Suomen tulee nostaa ilmastopolitiikan kunnianhimoa. Tarvitaan selvästi enemmän päästöjen vähentämistä ja hiilinieluja, ilmastopaneelin puheenjohtaja Markku Ollikainen sanoo.

Paneelin arvio on, että myös keskipitkän aikavälin eli vuoden 2030 päästövähennystavoitteita on tiukennettava. Paneelin mukaan vuoteen 2030 mennessä päästöjä on vähennettävä 44–66 prosenttia vuoden 1990 määristä. Valtio on sitoutunut vähentämään kasvihuonepäästöjä 39 prosentilla vuoteen 2030 mennessä.

Suomen ilmastopaneeli kertoi torstaina asunto-, energia-, ja ympäristöministeri Kimmo Tiilikaiselle näkemyksensä siitä, mikä Suomen pitkän aikavälin päästövähennystavoitteen pitäisi olla, mitä tavoitteen asettamisessa on huomioitava ja millaisia välietappeja tarvitaan.

– Se antaa vahvan selkänojan sille, että meidän täytyy tehdä enemmän ja meidän täytyy tehdä nopeammin, jotta pysytään Pariisin ilmastosopimuksen tavoitteissa, Tiilikainen sanoo.

Ministeri Tiilikainen pyysi Suomen ilmastopaneelilta lausuntoa pitkän aikavälin päästövähennystavoitteen asettamisesta maaliskuun alussa.

Voit lukea koko muistion tästä (siirryt toiseen palveluun).

Ohjelma valmiiksi jo ensi vuonna

Suomen pitkän aikavälin päästötavoiteohjelma aiotaan saada valmiiksi jo tällä hallituskaudella ensi vuoden maalis–huhtikuun vaihteessa. Suomen on toimitettava pitkän aikavälin eli vuoteen 2050 ulottuva vähäpäästöisyysstrategia Euroopan komissiolle 1.1.2020 mennessä.

Päästövähennystavoite vuodelle 2050 on lähtökohta kolmen eripituisen aikavälin ilmastopolitiikkaa koskevan suunnitelman ja strategian valmistelulle. Valmistelutyöt ovat parhaillaan käynnistymässä Suomessa.

Työn alla oleva pitkän aikavälin ilmastopolitiikan suunnitelma on lajinsa ensimmäinen. Vuonna 2015 voimaan tullut ilmastolaki edellyttää laatimaan pitkän aikavälin ilmastosuunnitelman vähintään kymmenen vuoden välein.

Ilmastopaneeli on 14 huippututkijan työryhmä, joka antaa suosituksia hallituksen ilmastopoliittiseen päätöksentekoon. Paneelin puheenjohtaja on Helsingin yliopiston ympäristöekonomian professori Markku Ollikainen.

Lisätty 21.6.2018 kello 10.30 paneelin arvio vuoden 2030 päästövähennystavoitteesta.

