Vaasassa havaittu D-vitamiinin yliannostuksia

Vaasan seudulla on muutama tapaus, jossa lapsille on annosteltu liian suuria D-vitamiinimääriä. Yliannostus voi johtaa vakaviin ongelmiin.

Vaasan sairaanhoitopiirissä on havaittu muutamilla lapsilla D-vitamiinin yliannostuksia. Lapsille on annosteltu kotona liian suuria määriä D-vitamiinia internetin kautta tilatuilla tavanomaista voimakkaammilla vitamiinitipoilla.

Johtajaylilääkäri Reijo Autio Vaasan keskussairaalasta sanoo, että kyse on yksittäistapauksista, joiden taustalla voi olla ajattelemattomuutta tai tietämättömyyttä.

– Sitäkin voi kyllä miettiä, että kun nämä rajat ovat tiedossa, niin miksi ne mennään ylittämään. On vaikea varmuudella selvittää, miksi näin on tapahtunut. Siksi me päätimme tiedottaa asiasta, että ainakaan tietämättömyyden takia ei tällaisia yliannostuksia pääsisi tapahtumaan, johtajaylilääkäri Reijo Autio sanoo.

D-vitamiini on välttämätön ravintolisä kasvaville lapsille ja nuorille, mutta sen liika-annostelu voi johtaa muun muassa veren kalsiumpitoisuuden nousuun ja sen aiheittamiin ongelmiin. Pahimmillaan D-vitamiinimyrkytys voi johtaa vaikea-asteisiin ja pysyviin elinvaurioihin.

Vaasan keskussairaalan mukaan liikaa D-vitamiinia saaneilla potilailla oli merkittäviä oireita, mutta pysyvää vahinkoa ei todennäköisesti syntynyt.

– Ilmeisesti ei mitään peruuttamatonta. Tilanne parani sen jälkeen kun asia huomattiin.

Vaasan keskussairaala muistuttaa tiedotteessaan, että D-vitamiinin annostelussa on syytä noudattaa huolellisesti kansallisia suosituksia. 2 viikon - 23 kuukauden ikäisille lapsille suositus on 10 mikrogrammaa vuorokaudessa ja 2 - 17-vuotiaille 7,5 mikrogrammaa vuorokaudessa.

– Nämä annostukset on tarkkaan mietitty ja niitä on syytä noudattaa. Kokeilu näillä asioilla ei ole suotavaa etenkään lasten ja nuorten kohdalla, sanoo johtajaylilääkäri Reijo Autio Vaasan keskussairaalasta.

Sairaalasta todetaan myös, että tietoinen D-vitaminin yliannostelu lapselle voi johtaa rikosilmoitukseen. Vaasassa havaituissa tapauksissa ei kuitenkaan ole rikosepäilyjä.