Suomi on etsintäkuuluttanut 130 ihmistä – poliisi kaipaa yleisövihjeitä useista henkilöistä

KRP on listannut henkilöitä, joita epäillään tai jotka on tuomittu törkeistä rikoksista.

Suomi on etsintäkuuluttanut eurooppalaisen ja pohjoismaisen pidätysmääräyksen perusteella kansainvälisesti noin 130 ihmistä, poliisi tiedottaa. Keskusrikospoliisi on yhteistyössä eri viranomaisten kanssa listannut etsimiään henkilöitä, joita epäillään tai jotka on tuomittu törkeistä rikoksista. Poliisi kaipaa tietoja ja havaintoja useista henkilöistä.

Yksi poliisin etsimistä on julkisuudessakin esiintynyt Cannonball-liivijengin johtoon aiemmin kuulunut vuonna 1974 syntynyt Janne Petteri Tranberg. Hänestä on kaksi eurooppalaista pidätysmääräystä, jotka koskevat suorittamatta olevaa vuoden ja yhdeksän kuukauden vankeusrangaistusta ja epäiltyjä törkeitä veropetoksia.

Poliisi etsii myös esimerkiksi vuonna 1982 syntynyttä Ville Tapani Lehmusmetsää, jolla on suorittamatta liki 7,5 vuotta törkeästä huumausainerikoksesta.

Yhteensä listalla on kahdeksan henkilöä, joiden nimet ja kuvat poliisi on julkaissut nettisivuillaan.