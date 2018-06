Moni marjaämpäri saattaa jäädä vajaaksi – kuivuus karsii mustikoita, yöpakkanen lakkoja

Mustikkasato uhkaa jäädä pieneksi etenkin lämpimillä kasvupaikoilla. Sen sijaan lakan tilanne on vielä epävarma.

Mustikkasadosta odotetaan keskinkertaista koko maassa, kertoo Luonnonvarakeskus LUKE. Tähän asti pölytys vaikuttaa onnistuneen hyvin, mutta mustikkasatoa uhkaa yhä pitkittynyt kuivuus. Kuivuus saattaa pienentää marjakokoa ja heikentää satoa varsinkin Etelä-Suomessa. Sato voi jäädä pieneksi etenkin lämpimillä kasvupaikoilla.

Puolukan kukinta taas on ollut runsasta Jyväskylän eteläpuolella. Sen sijaan pohjoisemmassa sato voi jäädä keskinkertaiseksi.

Lakan tilanne on vielä epävarma, sanoo LUKEn erikoistutkija Rainer Peltola. Kukintaa on ollut hyvin, mutta sääolosuhteiden takia tulevaa kasvukautta ei voi vielä ennustaa. Erityisesti Suomenselän alueella on ollut yöpakkasta, minkä takia kukat ovat todennäköisesti vaurioituneet. Pohjoisempana lakan pölytystä ovat vaikeuttaneet voimakkaat tuulet.