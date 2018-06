Paluu aavekaupunkiin: ydinturismi tuo toivoa Fukushimaan takaisin muuttaville asukkaille

Seitsemän vuotta sitten maanjäristys ja sitä seurannut tsunami aiheuttivat Japanin Fukushimassa ydinvoimalaonnettomuuden, joka sai maailman varpailleen. Säteilyvaaran vuoksi voimalan lähialueilta jouduttiin evakuoimaan yli 150 000 asukasta.

Viime vuosien aikana ydinvoimalan lähialueilta pakkosiirrettyjä ihmisiä on hiljalleen palaillut takaisin koteihinsa. Vanhat kotimaisemat ovat monilla muuttuneet aavemaisiksi kuin tieteiselokuvasta.

Osa ydinvoimalan lähiseudun taajamista on jämähtänyt paikoilleen kuin aika olisi pysähtynyt päivämäärään 11. maaliskuuta 2011: Vanha kalenteri repsottaa kaupan seinällä. Elintarvikkeet seisovat hyllyssä vanhoilla parasta ennen -merkinnöillä. Koululuokan liitutaulu on jäänyt pyyhkimättä.

Kuvia Fukushiman aavekaupunkien pysähtyneisyydestä on julkaistu muun muassa The Guardianissa (siirryt toiseen palveluun) ja The Telegraphissa (siirryt toiseen palveluun).

Noin neljän kilometrin päässä ydinvoimalasta sijaitsevasta Namien pikkukaupungista evakuoitiin kaikki 21 000 asukasta. Heistä noin 700 on palannut takaisin sen jälkeen kun viranomaiset hellittivät alueen eristystä vuonna 2017.

Säteilyarvot ovat edelleen paikoin moninkertaiset luonnolliseen taustasäteilyyn verrattuna. Asiantuntijat ovat epävarmoja korkean säteilyn terveysriskeistä (siirryt toiseen palveluun).

Osa Fukushiman paluumuuttajista näkee alueen eksotiikassa mahdollisuuden elvyttää hylätyt taajamat.

Ydinonnettomuus teki alueesta maailmankuulun

Uutistoimisto Reutersin haastattelema japanilainen Takuto Okamato opasti keväällä ensimmäisiä turistiryhmiä katsomaan etäältä Fukushiman ydinvoimalan rakennustyömaata, jossa korjaustyöt jatkuvat. Kierrokseen kuului myös vierailu Namien kaupungissa.

– Onnettomuus tapahtui ja nyt kysymys on siitä, kuinka ihmiset voivat rakentaa elämänsä uudelleen, Okamoto sanoo Reutersille.

Okamoto kertoo yhdeksi motiivikseen turistikierroksille Fukushiman turmeltuneen maineen palautuksen. Hän on suunnannut turistikierrokset erityisesti ulkomaalaisille turisteille.

Mies tuo Fukushimaan tällä hetkellä turistiryhmiä kahdesti kuussa, mutta hän haluaa tiivistää tahtia kahteen ryhmään viikossa.

Okamoton kierrättämät filippiiniläiset ja japanilaiset turistit maksoivat päivämatkasta Tokiosta Fukushimaan noin 180 euroa.

– Rehellisesti minulla ei ollut aavistustakaan (Namien kaupungin) nykytilasta. Näkemäni saa sydämeni särkymään, kertoo kierrokselle osallistunut japanilainen opiskelija Miki Hisano, 18.

Turismi ei miellytä kaikkia

Okamoton turistiryhmä vieraili myös Fukushiman rannikolla, jossa tsunami surmasi satoja ihmisiä. Jäljelle on jäänyt vain hylättyjä riisipeltoja, muutama hyökyaallosta selvinnyt hökkelitalo ja ränsistynyt alakoulu.

Fukushiman prefektuuri suunnittelee korkean säteilyn kieltoalueen reunalle muistomerkkiä ja suurta puistoa. Puistoon rakennetaan muistokeskus, johon tulee videoesityksiä ja näyttelyitä vuoden 2011 maanjäristyksestä, tsunamista ja ydinonnettomuudesta.

Muistoaluetta rahoittaa Japanin matkailuvirasto.

– Puistosta tulee alkupiste alueelle saapuville vierailijoille, sanoo Fukushiman prefektuurin apulaisjohtaja Kazuhiro Ono Reutersille.

Namien kaupunkiin takaisin muuttanut entinen siemenkauppias Hidezo Sato suhtautuu turisteihin kaksijakoisesti.

– Jos ihmiset tulevat kerskailemaan sillä, kuinka lähellä voimalaa he ovat käyneet, ei sille voi mitään. Pääasia on, että he tulevat. Muistokeskus auttaa lievittämään säteilypelkoa, Sato sanoo Reutersille.

Namien paluumuuttajan Maymi Matsumoton kanta turisteihin on kielteinen.

– Näen täällä usein turistiryhmiä katselemassa hylättyjä taloja, mutta en pidä siitä. En halua olla nähtävyys.

