Lelujätti vetää myynnistä lasten Squishies-hittilelut – leluista löydettiin Tanskassa myrkkyjä

Lelukauppa BR-lelut lopettaa suosittujen Squishies-lelujen myynnin Suomessa. Värikkäät lelut vedetään pois myynnistä kaikissa tanskalaisen TOP-TOY-konsernin liikkeissä.

Syynä on Tanskan ympäristöministeriön teettämä tutkimus, jossa Squishies-lelusta löydettiin haitallisia kemikaaleja. 12:sta lelutyypistä löydettiin ainakin dimetyyliformamidiä, styreeniä ja tolueeniä. Aineet voivat vaikuttaa haitallisesti hedelmällisyyteen ja aiheuttaa iho- ja silmäoireita.

Kemikaalit ovat määritelty Euroopan kemikaalivirastossa erityistä huolta ja huolta aiheuttaviksi aineiksi.

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukes vahvistaa asian ja selvittää parhaillaan asiaa tarkemmin. Tukesin asiantuntija Anja Merenkiven mukaan Tukes on on jo aiemmin kehottanut suomalaisia lelukauppoja olemaan myymättä Squishies-leluja, koska pehmeistä muovileluista irtoaa helposti pieniä paloja.

Squishies-lelujen ikäraja on aiheuttanut keskustelua, koska tuote on kielletty vain alle 3-vuotiailta, mutta se on erityisesti pientä lasta houkutteleva. Muotoonsa palautuvasta vaahtomaisesta muovista valmistetut Squishy-lelut ovat värikkäitä ja pehmeitä hahmoja, esimerkiksi leivoksia ja eläimiä. Niitä on markkinoitu hauskoina stressinpoistajina, joita on mukavaa puristella.

BR-lelut kertoo tiedotteessaan (siirryt toiseen palveluun), että monet asiakkaat ovat kyselleet myös samantyyppisten Bubbleez-lelujen turvallisuudesta. Lelukaupan mukaan ne ovat kuitenkin valmistettu eri materiaalista ja siksi turvallisia.

BR-lelut kertoo, että Squishies-leluja ostaneet voivat palauttaa lelut ilman kuittia lähimpään BR-myymälään.