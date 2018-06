Apteekkipula vaivaa, Espoossa tilanne on jopa surkea: Valitusten takia uusien perustamiseen voi mennä vuosikin

Uudellamaalla on pulaa apteekeista, mutta niiden perustaminen on valtavan hidasta. Tähän on syynä perustamispäätöksistä tehtävät valitukset, jotka viivyttävät uuden apteekin aloittamista.

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea on selvittänyt apteekkipalveluiden tarvetta ja toimivuutta. Selvitystyön perusteella uusia apteekkeja on tulossa Espooseen, Vantaalle, Järvenpäähän, Nurmijärvelle, Mäntsälään ja Vihtiin.

Kaikista näistä perustamispäätöksistä on kuitenkin haettu oikaisua, eli valitettu, Fimean lääkejakelujaoston päällikkö Pirjo Rosenberg kertoo.

Muutoksenhakuprosessi voi kestää jopa vuoden.

– Keskimäärin nämä vievät kuukausia, mutta voi mennä vuosikin, ennen kuin päätös on lainvoimainen, Rosenberg sanoo.

Rosenbergin mukaan ei ole uutta, että perustamispäätöksestä valitetaan. Yleensä alueella jo toimiva apteekkari on huolissaan omasta toimeentulostaan ja siksi pyytää oikaisua.

– Kilpailu vaikuttaa paikallisten apteekkien toimintaedelletyksiin, joten sen seurauksena oikaisuvaatimukset ja valitukset ovat tavallisia.

"Toivomme, että apteekit ottaisivat huomioon kansalaisten tarpeet"

Etenkin Espoossa apteekkitilanne on muuhun Suomeen verrattuna melko surkea: Espoossa on yksi apteekki noin 15 900 asukasta kohden (siirryt toiseen palveluun), kun koko maassa apteekkeja on yksi noin 6 700 asukasta kohden.

Fimea onkin päättänyt perustaa Espooseen nyt kuusi uutta apteekkia, mutta nekin joutuvat odottamaan valitusten käsittelyä. Yksi näistä apteekeista on tulossa Jorvin sairaalan yhteyteen. Rosenbergin mukaan kyseistä apteekkia on toivottu kovasti.

Ylipäätään apteekit ovat siirtymässä nyt sinne, missä ihmisetkin ovat. Tällaisia paikkoja ovat sairaaloiden ja terveyskeskusten lisäksi esimerkiksi kauppakeskukset.

– Suuntaus on hyvä ja olemme tukeneet sitä vapauttamalla apteekkien mahdollisuuksia siirtyä mahdollisimman hyvin saataville, Rosenberg toteaa.

Uudellamaalla on toivottu myös lisää ympäri vuorokauden toimivia apteekkeja. Rosenbergin mukaan mitkään säädökset eivät tällä hetkellä estä apteekkeja laajentamasta aukioloaikojaan – vaikkapa juuri kellon ympäri.

– Toivomme, että apteekit ottaisivat huomioon kansalaisten tarpeet, toiveet ja paikalliset olosuhteet aukioloajoista.

Poikkeuksellinen Suomen tilanne ei kuitenkaan ole. Rosenberg sanoo, että muissakin Pohjoismaissa vain yksittäiset apteekit palvelevat 24 tuntia vuorokaudessa.

Jos kokee, että omalla alueella apteekkien määrä ei vastaa kysyntää, voi Fimealle esittää toiveita. Rosbergin mukaan aloitteet otetaan huomioon ja apteekkipalveluiden saatavuutta pyritään parantamaan.

Lue lisää:

Apteekkariliiton teettämä selvitys: Apteekkeja lisää ja hintakilpailua osaan itsehoitolääkkeistä