Barack Obama tulee Suomeen yritystapaamiseen – ensipyyntö jo virkakaudella

Yhdysvaltain entinen presidentti Barack Obama saapuu Suomeen syyskuun lopulla. Hän puhuu Nordic Business Forumissa Helsingissä.

Yhdeksättä kertaa järjestettävä yritystapahtuma kerää Helsingin Messukeskukseen syyskuussa arviolta 7 500 osallistujaa. Paikalla on järjestäjien mukaan johtajia 40 maasta.

Tapahtuman järjestäjät pitävät Obaman esiintymistä suurena kunniana kasvavalle yritystapahtumalle.

– Presidentti Obama on yksi aikamme merkittävimmistä johtajista. Hänen elämäntarinansa on ainutlaatuinen, Nordic Business Forumin puhujajärjestelyistä vastaava Ville Saarikalle kertoo.

Neuvottelut alulle kun Obama vielä presidentti

Saarikallen mukaan Obaman tulo tapahtumaan on pitkän prosessin tulos.

- Ei ole mitään yhtä niksiä, miten tämä tehdään. Olemme tehneet pitkään töitä puhujien kanssa ylipäätään ja tapahtuma on kasvanut vuosien mittaan paljon. Meillä on ollut isoja nimiä, se tietysti auttaa, sanoo Saarikalle.

Kuka Barack Obama 57-vuotias juristi ja Yhdysvaltain 44. presidentti Lähti mukaan politiikkaan 1996 Illinoisin osavaltion senaattiin ja valittiin presidentiksi vuonna 2009 kahdeksi nelivuotiskaudeksi Tuli tunnetuksi aluksi Irakin sodan voimakkaana vastustajana, mutta otti finanssi- ja asuntoluottokriisin aikana talouden pääteemakseen Obama on vitsaillut , että hänen perheensä on kuin Yhdistyneet kansakunnat,YK. Hänen isänsä oli kenialainen vaihto-opiskelija ja äiti kansasilainen, jotka tutustuivat Havaijin yliopistossa. Asunut vanhempien erottua äitinsä ja indonesialaisen isäpuolen kanssa. Sekä isä että isäpuoli olivat maallistuneita muslimeja. Hänellä on kuusi kenialaista sisar- ja velipuolta sekä sisarpuoli äitinsä toisesta avioliitosta.

Neuvottelut aloitettiin jo Obaman virassa ollessa.

– Saatiin mahdollisuus pian presidenttikauden päättymisen jälkeen lähettää virallinen kutsu. Välillä on näyttänyt siltä, että tämä ei onnistu, mutta olemme todella iloisia, että päästiin tähän pisteeseen.

Saarikalle sanoo, että Suomella on tiettyjä vahvuuksia huippupuhujien houkuttelemiseksi.

– Meillä on tiettyjä vahvuuksia, mitä kansainvälisesti arvostetaan. Tämä on hieno, turvallinen ja vakaa maa. Olemme monessa asiassa maailman huippuja, kyllä sekin osaltaan auttaa.

Huippupuhujien hintaa Saarikalle ei kommentoi.

– Olen tylsä, mutta en lähde näitä asioita kommentoimaan. Yleensä, jos puhutaan tapahtumasta, niin kyllä puhujakiinnitykset näyttelee merkittävää osaa.

USA:n eläkepresidentit kovapalkkioisia

Yhdysvaltalaisen sanomalehti New York Timesin ja brittiläisen The Independentin tietojen mukaan Obama on esiintynyt muun muassa New Yorkissa Wall Streetillä useissa tilaisuuksissa ja ansainnut niistä yhtä paljon kuin presidentille maksettiin palkkaa vuodessa. Hän on saanut lehtitietojen mukaan muun muassa sijoitusyhtiön terveystapahtuman puhujapalkkiota arviolta noin 350 000 euroa.

Obama on virkakautensa jälkeen keskittynyt tapahtumissa esiintymisen lisäksi auttamaan tulevia yhdysvaltalaisia polittisia johtajia. Hänen toimistostaan on kerrottu, että hän osallistuu tilaisuuksiin, jotka ovat hänen arvojensa mukaisia.

Obaman esiintymispalkkiot eivät ole tavattomia Yhdysvaltojen entisille presidenteille. Yhdysvaltain 42. presidentti Bill Clinton tienasi virkakautensa jälkeen monen vuoden ajan keskimäärin 150 000 euroa yhdestä esiintymisestä. Ennen Obamaa George W. Bush tienasi dokumentoidusti yhdestä puheesta vähintään 100 000 euroa.

Syyskuun tapahtuma keskittyy muun muassa strategiseen johtamiseen ja tekoälyyn.

Tapahtuman puhujalistalla ovat Obaman lisäksi yhdysvaltalainen entinen olympiamitalisti ja monta kertaa maailmancupin voittanut alppihiihtäjä Lindsey Vonn ja angloamerikkalaisessa maailmassa tunnetun Whole Foods elintarvikeketjun perustaja ja toimitusjohtaja John Mackey. Mukana on myös yhdysvaltalaisen MIT:n yliopiston digitaalisen talouden johtajista Andrew McAfee.

Juttua täydennetty ja lisätty Ville Saarikallen haastattelu ja tietoja yhdysvaltojen presidenteistä