"Rahat eivät kerta kaikkiaan riitä" – ulosoton tuska koettelee satojatuhansia suomalaisia

Maksuhäiriömerkintä voi pysyä velan maksamisen jälkeen 2–4 vuotta. Tällä viikolla yli 100 kansanedustajaa jätti lakialoitteen siitä, että maksuhäiriömerkintä poistuisi heti kun velka on maksettu.

Viime vuoden aikana peräti puoli miljoonaa suomalaista oli ulosotossa. Usein velkaantumisen syynä ovat sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksut ja ulosottoon joutuneen tilannetta vielä kurjemmaksi tekevät velasta perittävät viivästyskorot ja perintäkulut.

– Jos perheessä yksi on ulosotossa, se vaikuttaa muihin perheenjäseniin. Velkaisuus myös pitkittyy: velkojen vanheneminen 15 vuodessa ei ole henkilökohtainen vaan velkakohtainen. Kun meillä on tällainen mekanismi, että viivästyskorko on enemmän kuin se ulosotto, velka kasvaa koko ajan, neuvotteleva virkamies Pekka Tiainen työ- ja elinkeinoministeriöstä sanoi Yle Radio 1:n Ykkösaamussa torstaina.

Kansanedustaja Satu Taavitsaisen (sd.) mukaan monella rahat eivät kerta kaikkiaan riitä sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuihin.

– Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuja meni viime vuonna ulosottoon 320 000 (kappaletta) ja kuntien päivähoitomaksuja 36 000. Valtavia määriä. Voi sanoa, että meidän sotemme suurin ongelma ovat korkeat asiakasmaksut ja se, että kunnat ovat myyneet näiden ihmisten maksut kansainvälisille perintäyhtiöille, jotka eivät aina valitettavasti noudata meidän lakejamme eli perintäkulut ovat liian korkeat.

Yksityishenkilöiden lisäksi ulosotto koettelee myös yrittäjiä: yrittäjistä 15 prosenttia on ulosotossa.

– Usein ehkä kuvitellaan, että yrittäjät ovat niitä rikkaita, mutta on erittäin paljon myös niitä yrittäjiä, jotka ovat epäonnistuneet. Olemme menettäneet huiman määrän yrittäjäpotentiaalia Suomessa, kun ei ole enää edes mahdollisuutta yrittää, kun on niin kovassa velkakierteessä, kommentoi kansanedustaja Harri Jaskari (kok.).

Maksuhäiriömerkinnästä nopeammin eroon

Maksuhäiriöisten elämässä epäkohta on myös se, että maksuhäiriömerkintä voi pysyä velan maksamisen jälkeen 2–4 vuotta.

– Tällöin ihminen on ajettu yhteiskunnan ulkoreunoille sen takia, ettei pysty vuokraamaan asuntoa, ei saa sähkösopimusta tai kotivakuutusta ilman että maksaa laskun etukäteen. Tällä viikolla iso joukko kansanedustajia, yli 100, jätti lakialoitteen siitä, että heti kun velka on maksettu, maksuhäiriömerkintä poistuisi, kansanedustaja Satu Taavitsainen kertoo.

Harri Jaskari toteaa, että ulosotossa olevien auttamiseksi tarvitaan konkreettisia toimia: selkeästi tarvittaisiin korkokatto ja kustannuskatto velkoja perittäessä.

– Pitäisikö meidän löytää laki, jossa korot olisivat aivan minimaaliset, maksettaisiin vain pääomaa? Tarvitsemme konkreettisia esimerkkejä siitä, että kun velkaantuu, ihmisellä on jotain toivoa siitä, että velkansa pystyy joskus maksamaan.

Jaskari jatkaa, että yksi näkökulma velkaantumisen on se, miten aktiivisesti valtio perii.

– Pitäisikö valtion rooli olla pitkäjänteinen velkoja? Nythän helposti verot täytyy heti maksaa – tärkeää tietysti on maksaa veroja – mutta löytyisikö malleja, joissa aidosti katsottaisiin pitkäjänteisesti tilanteita, joissa henkilö pystyisi lopulta maksamaan velkansa.

Neuvotteleva virkamies Pekka Tiainen työ- ja elinkeinoministeriöstä arvoi, että monien ulosotossa olevien tilannetta auttaisi se, jos suojaosuutta korotettaisiin. Suojaosuus on summa, joka velalliselle jää omaan käyttöön ja johon ulosotto ei saa kajota.

Tällä hetkellä yksinasuvalla suojaosuus on kuukaudessa 672 euroa. Vuonna 2016 työ- ja elinkeinoministeriö esitti hallituksen budjettiriiheen, että suojaosuus nostettaisiin 900 euroon.

