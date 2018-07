Jyrkkien portaiden kiipeämistä jättihelmoissa, jykevät maailmantähdetkin ryömivät ikkunaluukuista – Olavinlinnassa oopperalaulajan arki on akrobatiaa

SavonlinnaOlavinlinna on esiintymispaikkana sokkeloinen ja vaikeakulkuinen. Esiintyjät ryömivät ahtaista ikkunaluukuista ja kulkevat lavalle jyrkkiä portaita pitkin. Naisten pukutilat sijaitsevat Kijlin tornissa kahdessa eri kerroksessa. Kerrosten välillä on jyrkät portaat, ja naiset kulkevat Kijlin tornin ikkunaluukusta Olavinlinnan takapihalle. Luukku on sen verran ahdas, että siitä on hankala kulkea isojen helmojen ja korkokenkien kanssa. Siitä mahtuu juuri ja juuri konttaamaan.

Oopperajuhlien puvustamon esimiehen Henna Mustamon on mietittävä tarkkaan ohjaajan kanssa esimerkiksi se, mistä naiskuoro tulee juhlapuvuissa lavalle Savonlinnan Oopperajuhlien kesän uutuusteoksessa Patarouvassa.

– Ikkunaluukusta ei nyt kyllä valitettavasti tänä kesänä Patarouvan tamineissa mahdu kulkemaan, koska asuissa on turnyyrit ja korsetit ja juhlapuvuissa laahukset. Turnyyri on sellainen 1800-luvun lopun alushame, joka on takapuolen kohdalta korkeampi, Mustamo kuvailee.

Miesten pukuteltan vieressä on pienempi teltta, jossa lapsikuoro ja avustajat pukevat. Teltoista löytyvät pitkät pöydät, joissa esiintyjät joutuvat maskeeraamaan jonkin verran myös itse itseään maskiosaston ohjeiden mukaisesti.

Uutuusteoksessa runsaasti asukokonaisuuksia

Patarouvassa nähdään pitkälti yli 250 asukokonaisuutta. Mustamo kertoo, että esimerkiksi miessolisteille on tehty paita, housut, liivi, frakkitakki ja mantteli.

Oopperakuorossa on tänä kesänä 80 laulajaa, puolet naisia ja puolet miehiä. Miehet pukeutuvat Olavinlinnan takaosassa olevassa teltassa, jonne 40 miehen ja heidän pukujensa lisäksi on mahdutettava noin 260 paria kenkiä. Kaikilla on omat pukupussit, joihin mahtuu osa jalkineista.

– Joudumme tänä kesänä rakentamaan teltan perälle tangot ripustimineen Otellon pitkävartisia saappaita varten. Järjestys säilyy, eivätkä saappaat pyöri teltan lattialla, Mustamo sanoo.

Oopperajuhlien puvustamon vahvuus on tänä vuonna 14 työntekijää, joita on määrällisesti enemmän kuin aiempina vuosina. Naisten jalkineiden suunnittelussa huomioidaan, että korot ovat tukevia. Mustamo sanoo visuaalisuuden olevan tärkeää jalkineissakin.

– Faustissa meillä on hyvinkin korkeita korkoja naiskuorolaisilla, vähän sellaista massiivisempaa. Kyllä ne piikkikorot tuolla kivetyksillä ovat aika hankalia.

Bastionin ikkunaluukku sijaitsee ylätasanteella metalliportaiden päässä. Kati Rantala / Yle

Haaverit säikäyttävät

Kenkien kanssa voi sattua haavereita esityksen aikana tai harjoituksissa. Koskaan ei voi esimerkiksi taata, ettei korko voisi katketa. Mustamo muistelee pukija-aikaansa ja säikäyttävää tilannetta jyrkistä portaista Kijlin tornissa, missä naiset pukevat. Yhden kuorolaisen korko petti, ja nainen tippui aika korkealta alas lattialle.

– Hänelle ei sattunut mitään sen kummempaa, polvi otti vähän osumaa. Onneksi ei ole mitään isompia haavereita sattunut, hän huokailee.

Ihan harvinaista ei ole sekään, että asu hajoaa kesken esityksen. Mutta yleisölle näkyvää esiintymisasun hajoamista tapahtuu harvemmin. Kaikkea pientä saumojen ratkeamista kyllä sattuu. Esimerkiksi housuista on ratkennut haarasauma takaa. Mustamo muistelee kuorolaisen olleen silloin selkä seinään päin koko ajan, eikä pystynyt kääntymään, niin kuin oli tarkoitus.

– Kyllä sellaista sattuu, että kun solisti tai kuorolainen tulee lavalta, niin äkkiä pitää ommella ratkennut sauma kasaan tai nappi kiinni. Tai laittaa pelkästään hakaneuloilla kiinni, jos ei ole aikaa ommella.

Olavinlinnassa työskentelee Oopperajuhlien aikana yhteensä 16 pukijaa. Mustamo sanoo vetoketjujen olevan arvaamattomia. Kun vetoketju menee rikki, niin ei auta muu kuin laittaa se kiinni jollain muulla tavalla.

– Jos on pikavaihto ja vetskari, niin siinä pitää olla kyllä neula, lankaa ja hakaneuloja mukana, Mustamo tietää.

Hätä keinot keksii, ja pukija saattaa joutua kyhäämään jonkun viritelmän. Mustamo kertoo kuulleensa puvustamon kollegoiltaan, kuinka solistilta oli joskus hajonnut vetoketju juuri, kun tämä oli astumassa lavalle. Siinä sitten toinen pukija piti kiinni pukua ja toinen ompeli. Yhtä saumaakin oli joskus ommeltu parhaimmillaan kiinni kahdesta suunnasta, että kuorolainen ehti lavalle.

Pikavaihdoissa on kyse sekunneista

Jo pukujen tekovaiheessa pitää huomioida nopeat puvunvaihdot. Silloin hyödynnetään neppareita, hakasia ja tarranauhoja. Pikavaihdoissa ei esimerkiksi kauluspaitaa napiteta, vaan paitaan on tehty tarranauhat, ja napit on ommeltu paidan päälle.

– Jos tehdään jotain aikakautta, jossa ei vetoketjuja ole oikeasti ollut olemassa, niin silloin ne pitää piilottaa ja tehdä siihen päälle sellaiset ratkaisut, että se näyttää aidolta, Mustamo valaisee.

Patarouvassa on puvunvaihto, jossa aikaa on vähän ja kaiken pitää onnistua. Muutama miesesiintyjä tulee lavalta Olavinlinnan takapihalle ja kiipeää bastionin torniin jyrkkiä portaita pitkin ja kömpii ikkunaluukusta sisään. Jokaista miestä odottaa oma pukija, joka tekee pikavaihdon. Esiintyjille kyse on neljästä minuutista ehtiä takaisin lavalle.

Bastionin torniin kiivetään jyrkkiä portaita pitkin. Kati Rantala / Yle

Vuosia sitten Mustamolle osui pukijana ollessaan pikavaihto, kun hän oli pukemassa yhtä Turandotin solisteista. Kyse oli vain sekunteja kestävästä puvunvaihdosta, jota varten vaatteisiin oli tehty pikakiinnitykset.

– Solistit vain kiersivät kulissin takaa, ja siinä äkkiä vaihdettiin vaatteet ja annettiin hattu, sanko ja harja mukaan. Se on pikaisin vaihto, mitä minä olen ollut tekemässä, Mustamo muistelee.

Savonlinnan Oopperajuhlat 6.7. - 4.8.2018