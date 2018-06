Helle on vain muisto, mutta sateella ja tuulisella säällä voi silti kokata – Videolla kotikonstit turvalliseen grillaukseen

Juhannusaatoksi on luvattu koko maahan sateita. Itä-Suomeen annettu sadevaroitus saattaa hillitä jopa himogrillaajan intoa. Paloturvallisuussyistä grilliä ei saa viedä sisätiloihin. Grillaaminen on turvallista vain sitä varten tehdyssä katoksessa.

Grillaajan harmiksi on luvassa myös tuulta. Erityisesti pääkaupunkiseudulle on ennustettu kovia tuulenpuuskia. Tuuli vaikeuttaa sekä sytyttämistä, että lisää riskejä tulipaloon. Ottaisiko kuitenkin riskin ja grillaisi juhannusmakkarat?

– Jos aikoo avotulen tehdä, niin ihan ensimmäisenä täytyy tarkistaa onko metsäpalovaroitus tai ruohikkopalovaroitus voimassa, Helsingin pelastuslaitoksen palomestari Vesa Hyvönen sanoo.

– Itse en tällaisessa tuulessa edes alkaisi grillata hiiligrillillä, Hyvönen lisää.

Syy on paloturvallisuus. Palavat ja kuumat hiilet lentävät tuulenpuuskassa helposti pitkiäkin matkoja. Hiilet voivat kyteä pitkään ja sytyttää myöhemmin jopa maastopalon.

Kuivuus vaivaa maastoa yhä

Maastopalot ovat työllistäneet tänä vuonna pelastuslaitoksia ja palomiehiä ympäri Suomea. Koko Suomen alueella maastopaloja on ollut tänä vuonna jo yli 2 000. Näistä Etelä-Suomessa yli 800 paloa.

Ilmatieteen laitos purki metsäpalovaroituksia tällä viikolla suuresta osasta maata. Juhannusviikon sateet ovat helpottaneet kuivuutta myös Uudellamaalla, mutta Helsingin pelastuslaitos muistuttaa, että alueella on yhä kuivia paikkoja. Tästä syystä esimerkiksi kertakäyttögrillin kanssa täytyy olla erityisen huolellinen.

– Kertakäyttögrillit ovat aina melko haasteellisia, sillä koko grilli kuumenee paljon, sanoo palomestari Hyvönen.

Metsäretkelle tai puistoon kertakäyttögrillin kanssa hamuavan on kuitenkin tarpeen huomioida tuulet. Grilli on siis sijoitettava tuulelta suojaan, mutta samalla huomioitava, että sen alusta on palamaton.

– Kertakäyttögrillissä erityisen tärkeää on, että sen alusta on palamaton, kivinen tai muu, Hyvönen sanoo.

Grillaamista tulee välttää kuitenkin ruohikolla tai muulla herkästi syttyvällä alustalla.

Valmistaudu sammutustöihin

Jos vielä mielit sateesta ja tuulesta huolimatta grillata, niin varaudu mahdolliseen paloon kunnolla. Se onnistuu aivan kotikonstein.

Palomestari Hyvösen mukaan kotigrillaaja voi ottaa esille vesiämpärin, puutarhaletkun, käsisammuttimen tai sammutuspeitteen.

– Jos lieskat nousevat liian korkeiksi tai syttyy rasvapalo, niin ei sammuteta vedellä vaan käytetään sammutukseen griliin omaa kantta, sanoo Helsingin pelastuslaitoksen palomestari Vesa Hyvönen.

– Grillaajalla on hyvä olla myös hanskat tai patakinnas suojaamassa kuumuudelta, Hyvönen jatkaa.

– Ja lopuksi sammutetaan grillihiilet kunnolla vedellä, Hyvönen muistuttaa.

Kuumat hiilet sytyttävät helposti palamaan esimerkiksi roskiksen. Hyvönen neuvoo säilyttämään hiiliä vaikka metallisankossa päivän tai pari, jotta ne varmasti jäähtyvät.

Ja jotta pelastusviranomaiset voisivat myös viettää juhannusta rauhallisesti, niin alkoholia kannattaa välttää grillatessa.

– Juhannus on juhlista jaloin ja suomalainen juhla, mutta alkoholin kanssa kehotan olemaan varovainen, Hyvönen toivoo.